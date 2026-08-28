מניית השבבים שמאבדת גובה בת"א לאחר הדוחות, למרות עלייה ברווח

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יצרנית ציוד בדיקת השבבים קווליטאו ממשיכה לאבד גובה במסחר היום (ו') בת"א, לאחר שפרסמה אתמול דוחות ונחלשה ב-3%. שווי השוק של החברה הוא 1.8 מיליארד שקל. מאז השיא בחודש מרץ האחרון המניה איבדה 55%, ומחקה מעל 2.2 מיליארד שקל מהשווי שלה. לצד הדוחות קווליטאו הודיעה אתמול על דיבידנד בסך 3 מיליון דולר (61 סנט למניה) ועל אישור תוכנית לרכישה עצמית של מניות בעלות משוערת של כ-35.7 מיליון שקל.

קווליטאו רשמה ברבעון השני הכנסות של 17.9 מיליון דולר, צמיחה של 27% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד ב-2.6% ל-6.6 מיליון דולר בשל גידול בהוצאות התפעוליות, בעיקר הוצאות המו"פ והוצאות הנהלה וכלליות שזינקו ב-87% כל אחת.

עם זאת, הכנסות מימון נטו שהסתכמו ב-5.4 מיליון דולר סידרו לקווליטאו את השורה התחתונה בה נרשם רווח נקי של 10.8 מיליון דול, גידול של 67% מהרבעון המקביל. בחברה ציינו שגידול בהכנסות מריבית נובע מעלייה ביתרות המזומנים כתוצאה מהנפקה פרטית ומעלייה בשיעורי הריבית על הפקדונות.

ההנפקה הפרטית בוצעה בחודש מרץ כשהחברה גייסה 225 מיליון שקל לגופים מוסדיים ומשקיעים מסווגים. ההנפקה בוצעה במחיר של כ-610 שקל למניה, כמעט כפול מהמחיר הנוכחי. לפי הערכה ראשונית של בנק דיסקונט, קווליטאו תצא ממדד ת"א 125 בעדכון המדדים הקרוב.

האנליסט ומנהל ההשקעות ליאור וידר (שכתב ניתוח על החברה בעבר) התייחס לדוחות קווליטאו וכתב כי החברה הציגה שחיקה ברווח התפעולי, זינוק בהוצאות והסתמכות מלאה בשורה התחתונה על הכנסות מימון חד-פעמיות.

"עוקבים אחרי ההתפתחויות בסין"

בשיחה עם משקיעים שערכה החברה אחרי פרסום הדוחות, אמר המנכ"ל יעקב (קובי) הרשמן שהביקוש הגלובלי למוליכים למחצה המשיך לצמוח וצפוי לעבור השנה את סך 1.6 טריליון דולר. לדבריו, ביצועי החברה משקפים המשך חוסן וביקוש במגוון יישומים מתקדמים. הרשמן ציין שצבר ההזמנות הסתכם ב-47.5 מיליון דולר, לעומת 49.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה, ועד היום הוא עלה ל-54 מיליון דולר, לעומת 60.9 מיליון דולר במועד פרסום הדוחות אשתקד. "הירידה בצבר אינה מהותית ונובעת מתזמון משלוחים בהתאם לדרישת הלקוח", אמר הרשמן.

הוא התייחס גם לסין ואמר כי "במחצית הראשונה של השנה סין המשיכה להיות מקור ההכנסה המוביל של החברה, עם שיעור של כ-41% מסך ההכנסות הכולל". הרשמן ציין שהניסיונות האגרסיביים של הממשל הסיני להגדיל יכולות בתעשיית השבבים נמשכים, "כאשר להערכת החברה פעילות זו אינה נמנעת מהעתקת טכנולוגיות של חברות מערביות, כולל קווליטאו". לדבריו, החברה עוקבת אחר הנושא ותנקוט בצעדים הנדרשים לשמר את הקניין הטכנולוגי שלה.

"מלחמת הסחר המתמשכת בין סין לארה"ב הביאה להכנסת כמה מלקוחותינו בסין לרשימת החברות האסורות למסחר עם חברות אמריקאיות", הוסיף הרשמן, אך אמר שההגבלה על אחד הלקוחות הוקלה. "נציין שהאיסור הזה הוא מקור לדאגה אמיתית עבורנו, שכן הסלמה עתידית עלולה לפגוע בפעילותה העסקית של החברה ולאפשר לחברות מתחרות שאינן אמריקאיות למכור לחברות סיניות שנמצאות ברשימה האסורה. עם זאת, החברה הצליחה ומצליחה לשמור על היקף העסקים עם השוק הסיני, חרף האיסור והשפעותיו".