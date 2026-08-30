חברת קרור, בעלת השליטה בחברת המשקאות יפאורה, דיווחה ברבעון השני על קיטון בהכנסות, אך מכירות של לקוחותיה לרצועת עזה, שינויים בעלויות חומרי הגלם והאריזה, כמו גם השלכות מכירת החברה המוחזקת תפוגן, הקפיצו את הרווח הנקי ב-65%.

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הכנסות קרור, שבשליטת אנשי העסקים שלמה רודב ורוני גת (69%), עמדו ברבעון השני על כ-187 מיליון שקל, קיטון של כ-8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בין היתר בעקבות עיתוי חג הפסח (שחל השנה ברבעון הראשון) וירידה במכירות של חלק מהמוצרים, שנבעה מהחלפת קו ייצור.

בסיכום המחצית, רשם מגזר המשקאות (יפאורה) מכירות של כ-377 מיליון שקל, בדומה לנתון בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת כי השבתת קווי הייצור קוזזה על-ידי מכירות של יפאורה ללקוחות שמכרו את מוצריה לרצועת עזה - להערכת הקבוצה מדובר בעד 4% מהיקף המכירות הכללי.

למרות הירידה בהכנסות, בשורה התחתונה הציגה קרור קפיצה של כ-65% ברווח הנקי לכ-13.5 מיליון שקל. זאת, בעיקר הודות לשינויים בעלויות של חלק מחומרי הגלם והאריזה, כמו גם שינוי בתמהיל המכירות.

לכך הצטרפו גם הכנסות מימון של כ-4 מיליון שקל, שנבעו מריביות על התמורה מעסקת מכירת השליטה ביצרנית הצ'יפס תפוגן (בה החזיקה קרור 38% מהמניות) לידי קרן גרין לנטרן של ריצ'י האנטר. עסקה זו הושלמה תמורת כחצי מיליארד שקל (חלקה של קרור 206 מיליון שקל) בתחילת שנה זו.

שני דברים שחשוב לדעת על דוחות קרור כ-65% - הזינוק ברווח הנקי ברבעון, למרות השחיקה בהכנסות, לכ-13.5 מיליון שקל 51.7 מיליון שקל - הרווח של החברה מפעילות נמשכת בסוף המחצית, גידול של כ-75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

נותרה עם החזקה בודדת - ביפאורה

בסיכום המחצית הציגה קרור קפיצה של יותר מפי 5.5 ברווח הנקי לכ-122 מיליון שקל, זאת, בעיקר הודות למכירת השליטה בפעילות תפוגן והפסקת פעילות חברת המיחזור גרין פט. הרווח של החברה מפעילות נמשכת עמד בסוף המחצית על כ-51.7 מיליון שקל, גידול של כ-75% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בעקבות מכירת הפעילויות נותרה קרור עם החזקה בודדת - בחברת המשקאות יפאורה (70%). כיום, עיקר הכנסותיה שלו זו (73%) מגיעות ממכירת משקאות מתוקים תחת המותגים ספרינג, קריסטל, תפוזינה, RC קולה, מיץ פז ויפאורה תבורי. יתר ההכנסות מגיעות ממכירת מים וסודה תחת המותגים "עין גדי", שבה מחזיקה יפאורה ב-50%, ושוופס (Schweppes).

בשנה האחרונה עלתה מניית קרור בכמעט 8%, והחברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-1 מיליארד שקל.