חדש בגלובס: תמלול שיחות משקיעים גלובס משיק שירות חדש למנויים: תמלול מלא של שיחות הוועידה של חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב. המטרה: לאפשר לקוראינו גישה ישירה ושקופה להסברים של מנהלי החברות בשיחות שאליהן חשופים לרוב משקיעים מתוחכמים. שיחות אלה מספקות לעיתים קרובות נדבך חשוב להבנת פעילות החברה, האתגרים וההזדמנויות שהיא מזהה והכיוון שאליו היא צועדת - מעבר למספרים שמופיעים בדוחות. התמלולים מבוססים על כלי AI, ולאחריהם בקרה אנושית והם יפורסמו בדרך כלל בתוך מספר שעות ועד יממה מפרסום הדוחות הכספיים בפורטל הפיננסי ויצורפו כלינק לכל ידיעה העוסקת בדוחות הכספיים הרלוונטיים. הישארו מעודכנים בפורטל הפיננסי שלנו

"אין ספק שאנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת מבחינת מכירות. הקצב עדיין נמוך ביחס לשנה שעברה, אם כי יש סלקטיביות, כלומר זה מאוד מאוד תלוי במקום הפרויקט. אני מניח שהשנה סך כל המכירות יהיה נמוך משנה שעברה, אני מניח שתהיה ירידה בסדר גודל של 25%, משהו כזה, ביחס לשנה הקודמת. בשנה הקודמת מכרנו 354 יחידות דיור.

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"בחודש האחרון אנחנו כן מרגישים שהדברים מתחילים להשתחרר, ובימים האלה אנחנו מוכרים בקצב יחסית יותר נורמלי. יש מקומות שבהם אנחנו מוכרים יחסית לא רע, כמו למשל בבית שמש, בפתח תקווה. ירושלים זה עוד אחד מהמקומות שבהם אנחנו מוכרים לא רע בכלל, באזור תל אביב אין ספק שהרבה יותר קשה למכור - אם כי דווקא בתקופה הזאת מוכרים פנטהאוזים בקצב יותר מוגבר".

כך אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין, בשיחת המשקיעים שנערכה היום (ד') על רקע תוצאות הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של שנת 2026, שפורסמו לאחרונה. לדבריו, "הביקושים קיימים, אנשים רוצים לקנות, זה לא נעלם". עוד מציין בן חיים את הבחירות הקרבות כאירוע שעשוי להשפיע על "מצב הרוח" בשוק: "אני חושב שאחרי הבחירות הדברים יתחילו להתייצב. אנחנו שומעים המון אנשים שמבחינתם הבחירות זה קו פרשת המים, ולכן ממתינים. זה גם קשור לאווירה: האווירה היא לא כזאת שבה בן אדם רוצה כרגע לעשות עסקה חשובה, זה כמובן גם קשור לריבית. היא ירדה שוב, ואני חושב שזה יתחיל גם כן לשחרר את הנושא הזה של המכירות. כך או כך, הבחירות הן נושא מאוד מאוד אקוטי. אני חושב שאחרי זה הדברים יתייצבו והעסק יוכל לרוץ בצורה יותר נורמלית".

ירידה במכירות, בהכנסות וברווחים

דוח המחצית של רוטשטיין מציג ירידה בכל המספרים, בהשוואה לשנה שעברה. כך, החברה מכרה לאורך המחצית 121 דירות, לעומת 149 דירות במחצית 2025, ובסך הכול מתחילת השנה מכרה 141 דירות (כולל כאלו שנמכרו לאחר התקופה הנסקרת בדו"ח). ההכנסות של החברה הסתכמו במחצית 2026 בכ־228 מיליון שקלים, לעומת כ־318 מיליון במחצית 2025 - אך מספרים אלו מושפעים גם מרכישת החלק של רוטשטיין באנשי העיר על ידי בעלי אנשי העיר, שכן עד 30 ביוני 2025 הכנסותיה של רוטשטיין כללו גם את הכנסות אנשי העיר. ברבעון השני של השנה, אגב, דווקא נרשמה עלייה בהכנסות - כ־144 מיליון שקלים ברבעון זה, לעומת כ־120 מיליון ברבעון השני של שנת 2025.

הרווח הגולמי של רוטשטיין במחצית 2026 הסתכם בכ־40.3 מיליון שקלים, לעומת כ־76 מיליון שקלים במחצית 2025; הרווח הנקי הצטמק ביותר מ־80% - מכ־78.5 מיליון במחצית הראשונה של 2025 לכ־14 מיליון במחצית הראשונה של 2026.

בן חיים לא נשמע מודאג מהנתונים בשיחת המשקיעים: "אנחנו בסיומם של פרויקטים ובתחילתם של פרויקטים חדשים, ולכן אנחנו יחסית רגועים, כי אנחנו בקצב מכירות כזה המאפשר לנו לפתוח פרויקטים, ואנחנו רק בשלב תחילת העבודה. יש לנו 11 דירות בפרויקטים שהסתיימו, אני חושב שזה גם מצביע על משהו. אין לנו עשרות, ובוודאי לא מאות יחידות דיור שאנחנו אמורים לאכלס בשנה-שנתיים הקרובות, אז יש לנו מרווח מאוד מאוד משמעותי של בין שנה וחצי לחמש שנים של אכלוסים ברוב הפרויקטים.

"הקמנו זרוע ביצוע חדשה לפני כשנה וחצי, רוטשטיין הנדסה. אני חושב שאתם כמשקיעים לא מספיק מבינים את המשמעות של זה, ואני מניח שגם המספרים של הביצוע יתגבשו ככה לקראת סוף השנה בצורה יותר משמעותית. אני מעריך בזהירות שמהשנה הבאה התרומה של חברת הבנייה תהיה מאוד משמעותית - בהיקף של יותר מ־10 מיליון ו־20 מיליון שקלים תוספת לרווח הגולמי".