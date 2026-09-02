תוצאות חיוביות לנוגדן שפיתחה טבע כטיפול בחולי צליאק

חברת התרופות טבע מדווחת היום (ד') על תוצאות ראשוניות חיוביות מניסוי שלב 2a בנוגדן שלה כטיפול למחלת הצליאק. הנוגדן TEV ‘408 (אנטי IL 15) נבחן במקביל גם כטיפול במחלת העור ויטיליגו, וגם שם הציג ממצאים מעודדים. טבע עדכנה בעבר שפוטנציאל המכירות של הנוגדן כטיפול לצליאק, אם וכאשר יגיע לשוק, עשוי להגיע ל-1.5-2 מיליארד דולר.

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לפי הודעת החברה מהיום, הניסוי היה במבוגרים עם מחלת צליאק, והוא עמד ביעד הראשי שלו והדגים מניעה מובהקת סטטיסטית ובעלת משמעות קלינית של נזק למעי הנגרם מחשיפה לגלוטן, זאת בהשוואה לפלצבו, לאחר 8 שבועות של טיפול. TEV '408 היה סביל ולא זוהו עד כה אותות בטיחות.

בטבע מציינים את הפוטנציאל של הנוגדן TEV ‘408 להפוך ל"צבר מוצרים שלם במוצר אחד" (pipeline-in-a-product), כלומר לטיפול במספר מחלות בעלות מנגנון דלקתי-חיסוני משותף.

ד"ר אריק יוז, סמנכ"ל בכיר, ראש מחקר ופיתוח גלובלי והמנהל הרפואי הראשי של טבע אמר כי "עד היום, תזונה נטולת גלוטן הייתה האפשרות היחידה עבור אנשים החיים עם צליאק, אך גם מטופלים שהקפידו עליה המשיכו לעיתים לסבול מתסמינים, מנזק למעי ומהשפעה משמעותית על חיי היומיום שלהם. תוצאות אלו מדגישות את הפוטנציאל להתקדם מעבר להתמודדות עם חשיפה לגלוטן ולטפל במחלה במקורה הביולוגי. הן גם מחזקות את הביטחון שלנו במיקוד במסלול IL 15 כגישה להפחתת הנזק למעי הנגרם על ידי מערכת החיסון".

טבע, המנוהלת על-ידי ריצ'רד פרנסיס, נסחרת בניו יורק ובתל אביב לפי שווי של 42.2 מיליארד דולר אחרי עלייה של 16% במניה מתחילת השנה. המניה מגיבה לדיווח בעלייה בטרום מסחר ובבורסה המקומית.