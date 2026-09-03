חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:00

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח ברקע פערי ארביטראז' התומכים בעליות שערים מתונות, ובהמשך למומנטום החיובי שחתם את יום המסחר אתמול בעקבות החלטת בנק ישראל להוריד את הריבית. האופטימיות המקומית נתמכת הבוקר גם במגמה הגלובלית: בורסות וול סטריט ננעלו אמש בירוק ושברו רצף ירידות. במקביל, שוק האנרגיה העולמי מראה סימני רגיעה כשהנפט עוצר הבוקר לאחר ראלי של שלושה ימים ונסוג קלות.

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המניות הדואליות חוזרות הבוקר לבורסה בתל אביב כשהן נושאות עמן פער ארביטראז' משוקלל חיובי, הצפוי לתרום באופן תיאורטי כ-0.5% למדד ת"א 35. הרוח הגבית למדד תגיע בעיקר מכיוונן של מניות הפארמה, טבע תפתח את המסחר עם ארביטראז' חיובי בולט של 3.1% (לאחר שהוסיפה כ-3.5% בוול סטריט), ולצידה אופקו הלת' עם פער חיובי משמעותי של 4.5% ואיי.סי.אל (לשעבר כי"ל) שחוזרת עם 1.05%+. מגזר השבבים המקומי ישדר גם הוא יציבות, כשנובה , טאואר וקמטק יפתחו כולן עם פערי ארביטראז' חיוביים של בין 0.38% ל-1.1%.

מנגד, משקולת כבדה תוטל על המדד מכיוונה של חברת הסייבר פאלו אלטו , שספגה אמש ירידה חדה של קרוב ל-9.3% בניו יורק ותשוב הבוקר לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי של 1.4%. בקרב מניות השורה השנייה והשלישית, ניכרת תנודתיות שתורגש בפתיחת המסחר: מניית אלארום , חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של כ-21.8%, וכן פייט ביופארמה עם פער שלילי של 10.7%.

אתמול, יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל בעליות שערים, בהמשך לסנטימנט החיובי שהביאה עמה החלטת בנק ישראל משלישי להוריד את הריבית ובניגוד למגמה הגלובלית. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-1.3% ומדד ת"א 90 טיפס ב-1.6%.

את המגמה הירוקה בנעילה הובילו סקטור הביטוח שזינק בכ-2.2%. סקטור הביטחוניות התחזק לקראת הנעילה וננעל בעלייה של 2.1%. בלטו לחיוב גם מדד מניב חו"ל והפיננסים שטיפסו בכ-2.1% וכ-2% בהתאמה. מנגד, מדד התקשורת היה היחיד שחתם את היום בטריטוריה האדומה, עם ירידה קלה של 0.3%.

בין המניות שהובילו את העליות בנעילה ניתן למצוא את אמפא , אלקטרה נדלן , ואופקו הלת' . מניית ארי נדלן ריכזה עניין וזינקה ברקע עסקת רכישת המרכז המסחרי באשדוד, ונובה בלטה בעקבות תוכנית הרכישה העצמית הענקית (עד 200 מיליון דולר).

מנגד, מי שריכזה את מרב תשומת הלב השלילית היא מניית פאלו אלטו . ענקית הסייבר הדואלית התרסקה וננעלה בירידה חדה של 8.4%, זאת בעקבות פתיחה שלילית בוול סטריט ברקע דוחותיה הכספיים. ירידות בולטות נרשמו גם במניות תמר פטרוליום , דוראל אנרגיה , משק אנרגיה ומטריקס . מניית טבע נסוגה קלות ברקע תוצאות קליניות חיוביות בצליאק.

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באסיה, המסחר בבורסות היבשת מתנהל הבוקר במגמה חיובית, בהובלת מדד הקוספי בדרום קוריאה שמזנק ב-1.3%. בסין, מדד שנחאי מוסיף 0.5%. עליות מתונות יותר נרשמות במדד האנג סנג, בהונג קונג (0.24%) ובניקיי, בטוקיו (0.2%).

במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים הבוקר על פתיחה יציבה ונסחרים בעליות קלות מאוד, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק מוסיפים כולם כ-0.1% ומטה לערכם.

אתמול בוול סטריט, הבורסה נעלה את היום בירוק ושברה רצף של שלושה ימי מסחר שליליים. מדד ה-S&P 500 טיפס בכ-0.5%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התקדם בכ-0.4% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.6% וננעל מעל לרף 53,000 הנקודות.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסוגו מעט אחורה, אם כי הן עדיין נמצאות סביב שיאים של עשרות שנים. תשואת האג"ח לעשר שנים נגעה במהלך היום ברמה של 4.81% - רמה שנראתה לאחרונה רק בנובמבר 2023; אך בהמשך, כאמור היא נסוגה בכנקודת בסיס אחת וננעלה ברמה של 4.78%. תיירי ויזמן, אסטרטג מט"ח וריביות גלובלי ב-Macquarie Group, אמר ל-CNBC כי "תשואות גבוהות יותר מתבררות כמכשול עבור שוק המניות. הן מאלצות את האנליסטים להוון רווחים גבוהים יותר באופן אגרסיבי יותר, ובכך דוחפות את מכפילי הרווח כלפי מטה".

במקביל, מחירי הנפט רשמו עליות של קרוב ל-1%, לנוכח המתיחות המוגברת בין ארה"ב ואיראן. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 95.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 90.5 דולר לחבית.

במבט על הסקטורים השונים ב-S&P 500, את העליות הובילו ענפי חומרי הגלם ושירותי התקשורת, עם עליות של כ-1.6% וכ-1.2%, בהתאמה. כלל הסקטורים סיימו את היום בירוק, למעט סקטור הנדל"ן, שירד בכ-0.8%.

מניית חברת המחשוב דל זינקה בחדות לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והעלתה את תחזיתה השנתית. החברה דיווחה על הכנסות שיא של 47 מיליארד דולר ברבעון השני של שנת הכספים 2027, זינוק של 58% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 6.34 דולר, עלייה של 273%, והרווח המתואם הגיע ל־ 7.04 דולר למניה, עלייה של 203%. עוד במגזר הטכנולוגיה, עליות בולטות נרשמו במניות אנבידיה , אורקל ומיקרון .

מנגד, מניית חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס צנחה, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים.

אמש, מניית ברודקום חזרה מנפילה של 5% וננעלה בירידה של כ-1% במסחר המאוחר לאחר שפירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון יולי. ברודקום עקפה את תחזיות האנליסטים, עם הכנסות של 29.6 מיליארד דולר (זינוק של 86% לעומת אשתקד) ורווח מתואם של 3.32 דולר למניה. מנכ"ל החברה, הוק טאן, הדגיש את הביקושים החזקים למאיצי AI ייעודיים מותאמים אישית, והעריך כי הכנסות החברה מתחום ה-AI יגיעו ל-115 מיליארד דולר ב-2027 ול-230 מיליארד דולר ב-2028, כאשר חברת Anthropic צפויה להפוך ללקוחה הגדולה ביותר שלה בתחום. התגובה הפושרת של השוק משקפת אכזבה מכך שהתחזית סיפקה אפסייד מוגבל בלבד, ומוסיפה לתסכול המשקיעים לנוכח ביצועי החסר של המניה השנה (עלייה של 6% בלבד) לעומת הזינוק הרחב במדד השבבים.

בין החברות הנוספות שבלטו במסחר המאוחר, סנואופלייק , שזינקה בלמעלה מ-20% בעקבות דוחות שעקפו את התחזיות. פטקו שקפצה בכ-9% לאחר שהציגה שיפור ברווחיות, ו-HPE שירדה ב-4% על רקע תחזיות צמיחה פושרות.

2. שוקי האג"ח

שוק איגרות החוב העולמי חווה טלטלה עמוקה המלווה בגל מכירות רחב, שדוחף את תשואות החוב הממשלתי לרמות שיא היסטוריות. בארצות הברית, התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים מטפסת לשיא שלא נראה מאז סוף 2023, בעוד התשואה ל-30 שנה נסחרת בשיא של קרוב לשני עשורים השוהה מעל רף ה-5% מזה כחודשיים. מגמת הזינוקים מקיפה את כלל הכלכלות המובילות: בבריטניה התשואה ל-10 שנים חצתה את רף ה-5.2% (שיא מאז משבר 2008), בגרמניה נרשם שיא של 15 שנה, וביפן נרשמו רמות שלא נראו מאז 1996. הלחץ הכבד בשווקים נובע משילוב של גירעונות ממשלתיים תופחים, חשש מהתבססות האינפלציה, והסלמה ביטחונית אזורית שמקפיצה את מחירי האנרגיה ומעוררת ציפיות להמשך הידוק מוניטרי.

"המשקיעים מישירים כעת מבט ישירות אל האינפלציה, שמאיימת להתחזק אם לא יינקטו צעדים חריפים", מסביר דן קוטסוורת', ראש תחום שווקים ב-AJ Bell ל-CNBC. לדבריו, התנודתיות בשווקים מייצרת הזדמנויות אך גם מעכבת החלטות: "האג"ח מגיעות לנקודה שבה משקיעים מסוימים עשויים לנסות ולנעול את התשואות הגבוהות. מה שבולם אותם כרגע הוא החשש שהתשואות יטפסו עוד יותר אם הריביות יועלו בצורה חדה ומהירה, מה שגורם לחלקם לשבת על הגדר לפני כניסה מחודשת". במקביל, גם בצמרת הפדרל ריזרב משדרים זהירות; נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון ויליאמס, ציין כי העלייה בתשואות משקפת את חוסנה של הכלכלה, אך הבהיר: "אין כרגע סימנים ברורים האם המדיניות המוניטרית מספיקה כדי להחזיר את האינפלציה ליעד, או שיידרשו פעולות נוספות".

אל מול גל המכירות העולמי שמקיף את הכלכלות המובילות מארה"ב ובריטניה ועד גרמניה ויפן, השוק המקומי בישראל ממשיך לבלוט כחריג בנוף. סער וינטראוב, סגן סמנכ"ל השקעות גמל ופנסיה באלטשולר שחם, מחדד את הפער: "ישראל היא המדינה המתוקנת היחידה שהתשואות שלה הן נגד הטרנד העולמי". המגמה השונה בישראל, שנתמכת בנתוני מאקרו מקומיים ובהורדת הריבית של בנק ישראל, מדגישה את הניתוק הזמני שנוצר בין אי הוודאות המשתקת את שוקי החוב מעבר לים לבין תפיסת הסיכון המקומית.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

אתמול, הדולר נחלש מול המטבע המקומי. שער הדולר הרציף רשם ירידה של כ-0.52% ונסחר סביב רמה של 3.0199 שקלים. היחלשות הדולר בשעות אחרי הצהרים מגיעה לאחר שמוקדם יותר אתמול נרשמה מגמה הפוכה, בה השקל נגע בשפל של חודש על רקע פערי הריביות (לאחר ההורדה של בנק ישראל), התחזקות הדולר בעולם והמתיחות הגיאופוליטית.

הבוקר, הדולר רושם התחזקות קלה של 0.05% מול השקל ונסחר סביב רמה של 3.0252 שקלים.

בגזרת הסחורות, שוק האנרגיה העולמי רותח. מחירי הנפט חווים עלייה שבועית של כ-9%, כאשר הנפט מסוג ברנט מטפס לכיוון 96 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) מתבסס מעל 90 דולר לחבית. הזינוק מגיע בעקבות סיומו של שקט יחסי במזרח התיכון וחילופי מהלומות צבאיות בין ארה"ב לאיראן, סביב השליטה במצר הורמוז האסטרטגי.

מוקדם יותר אתמול, פיקוד המרכז של ארה"ב אישר כי ביצע גל תקיפות נגד יעדי משמרות המהפכה, כולל מערכות מכ"ם, הגנה אווירית, נכסים ימיים ויכולות מיקוש, במטרה לשלול מאיראן את היכולת לשבש את תנועת הספינות במצר, דרכו עברו ביום שני כ-17 מיליון חביות נפט. בתגובה, איראן דיווחה כי תקפה עמדות של צבא ארה"ב בירדן, כווית, בחריין, עיראק ואיחוד האמירויות.

בזמן שהמזרח התיכון בוער, הממשל האמריקאי וענקיות האנרגיה פועלים במרץ להבטחת מקורות אספקה חלופיים וקרובים יותר לבית. ענקית הנפט, שברון , הודיעה על תוכנית התרחבות בוונצואלה, במסגרתה תשקיע למעלה מ-7 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות. ההשקעה, שתתמקד בפעילות החברה ברצועת האורינוקו העשירה בנפט, צפויה להכפיל את תפוקת שברון במדינה ליותר מ-600,000 חביות ביום, לעומת כ-280,000 חביות כיום. מניית שברון הגיבה בחיוב למהלך וטיפסה לעבר שיא כל הזמנים במהלך יום המסחר אתמול, לאחר שרשמה עליות בחמישה מתוך ששת ימי המסחר האחרונים.

המהלך של שברון מגיע בהמשך לתוכנית הגיבוי של הפנטגון וממשל טראמפ לפיתוח רזרבות הנפט של ונצואלה, שצברה תאוצה מאז לכידתו של מנהיג המדינה הקודם, ניקולס מאדורו, בתחילת השנה. הממשל האמריקאי מקדם תוכנית אסטרטגית לקבלת שליטה במיזם נפט ונצואלי במטרה למלא מחדש את רזרבות הנפט האסטרטגיות של ארה"ב (SPR), למרות ספקנות מצד אנליסטים באשר להיתכנות המשפטית של המהלך. בינתיים, הנתונים בשטח מעידים על התאוששות: התפוקה הכוללת של ונצואלה עמדה ביולי על 1.12 מיליון חביות ביום (עלייה לעומת פחות ממיליון חביות בתחילת השנה), נתון שעשוי לספק שסתום ביטחון קריטי לשוק האנרגיה העולמי מול הטלטלות הגוברות במפרץ הפרסי.

הבוקר, הנפט מסוג ברנט עצר ראלי של שלושה ימים ונחלש קלות לאזור ה-95.5 דולר לחבית, לאחר שהנשיא טראמפ אותת כי סבב הלחימה הנוכחי מול איראן יהיה קצר.

4. מאקרו

הלחץ בשוקי החוב והתנודתיות במחירי האנרגיה מציבים את הפדרל ריזרב בצומת דרכים דרמטי לקראת החלטת הריבית הקרובה ב-16 בספטמבר. נשיא שלוחת הפד בניו יורק, ג'ון ויליאמס, שהיה עד כה ממובילי גישת "המתן ונראה", מספק כעת רמזים עבים לפתיחות מחודשת להעלאת ריבית. בראיון ל-CNBC הבהיר ויליאמס כי הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות לשיאים של מספר שנים אינו מעיד על כשל בשווקים, אלא משקף "כלכלה אמריקאית חזקה ותחזית כלכלית המונעת על ידי השקעות ענק בבינה מלאכותית וחוות שרתים". לדבריו, אף שנתוני האינפלציה האחרונים היו מעודדים, עדיין אין ודאות שהמדיניות המוניטרית הנוכחית מספיקה כדי להחזיר את האינפלציה ליעד.

שינוי הטון של ויליאמס מצטרף למסר ניצי יותר שהעביר בשבוע שעבר יו"ר הפד, קווין וורש, בכנס הבנקאים המרכזיים בג'קסון הול. וורש הבהיר כי יתמוך בהעלאת ריבית אם הדבר יידרש כדי להבטיח שאינפלציית הליבה תנוע ליעד במהירות מספקת. השווקים הפיננסיים מיהרו להגיב לשינוי המגמה: שוק הנגזרים מתמחר כעת הסתברות של 64% להעלאת ריבית בישיבה הקרובה, זינוק חד מ-36% בלבד לפני נאומו של וורש. זאת, לאחר חמישה מפגשים רצופים מתחילת השנה בהם הותיר הבנק המרכזי את הריבית ללא שינוי, בטווח של 3.5%-3.75%.

אולם, בעוד בכירי הפד משדרים ביטחון בעוצמת הכלכלה, בוול סטריט יש מי שמזהיר כי העלאת ריבית בעיתוי הנוכחי תהיה טעות אסטרטגית. ההסלמה במלחמה מול איראן והפגיעה במכליות נפט במצר הורמוז הקפיצו את מחירי הברנט אל מעבר ל-94 דולר לחבית - זינוק שנתי של יותר מ-50%, שמתורגם גם למחירי בנזין של מעל 4 דולר לגלון בארה"ב. "שום רמה של ריבית הפד, לא תפתח מחדש נתיב שיט", התריע וינסנט אהן, מנהל השקעות ב-SLW Investments למארקטוואץ'. אהן מסביר כי המשק חווה כעת הלם היצע קלאסי, שמעלה מחירים מחד וחותך את הצמיחה מאידך. לדבריו, "העלאת ריבית עונה על הבעיה הראשונה על ידי הענשת הבעיה השנייה - זהו טרייד גרוע".

המפתח להכרעה בין שתי הגישות, ריסון הכלכלה החזקה מול סכנת העמקת הלם ההיצע, טמון בנתוני המאקרו הקרובים. במוקד עומד דוח התעסוקה לחודש אוגוסט שיתפרסם ביום שישי, ונתוני האינפלציה שיפורסמו בשבוע הבא. למרות שויליאמס תיאר את שוק העבודה כ"איתן ויציב", המשקיעים יעקבו בדריכות אחר נתוני עומק כמו שעות עבודה ועדכונים לאחור, במיוחד לאחר שביולי נרשמה ירידה בסך המשרות וגידול השכר נמצא במגמת התקררות מזה כשנה. כפי שמציינים בשוק, הרף להעלאת ריבית לתוך נתוני תעסוקה שליליים עשוי להיות גבוה משמעותית ממה ששוק הנגזרים מתמחר כרגע.

5. תחזית

מניית מיקרוסופט עשויה להמשיך את המומנטום החיובי ולזנק בכ-20% נוספים, כך מעריך טל ליאני, אנליסט בבנק אוף אמריקה למארקטוואץ'. בסקירה מיוחדת שהפיץ למשקיעים, הותיר ליאני את המלצת ה"קנייה" למניה והקפיץ את מחיר היעד מ-500 ל-600 דולר. לדבריו, החששות שליוו את וול סטריט בנוגע להאטה בסקטור התוכנה או להוצאות יתר לא מבוקרות על בינה מלאכותית מתפוגגים, ומפנים מקום להכרה באסטרטגיית ה-AI המקיפה של החברה, שמציגה מודל כלכלי חזק בהרבה מהצפוי.

לדברי ליאני, היתרון המכריע של מיקרוסופט אינו תלוי בהחזקה במודל הבודד הטוב ביותר בשוק, אלא ביכולת הניתוב החכמה שלה: "מיקרוסופט בונה פורטפוליו רחב של מודלים פנימיים וחיצוניים, המאפשר ללקוחות להשתמש במודל החסכוני ביותר לכל משימה, תוך ניהול ובקרה על פעולות המשתמשים", ציין ליאני. "לא כל עומס עבודה דורש מודל חזית מורכב ויקר, והגישה של מיקרוסופט מסייעת לבצע אופטימיזציה של הביצועים תוך צמצום צריכת הטוקנים. באופן הזה, מיקרוסופט יכולה לשמור את המודלים הגדולים והיקרים ביותר למשימות מורכבות, בעוד היא משרתת עומסי עבודה ייעודיים בהיקף גבוה בצורה יעילה בהרבה". גישה אגנוסטית זו מאפשרת לחברה שלא להיות תלויה באופן בלעדי ב-OpenAI, באנתרופיק או בכל מפתח מודלים אחר, ותרמה לכך שמספר המנויים המשלמים לשירות Copilot חצה את רף 30 המיליון.

לצד שכבת התוכנה, ליאני מדגיש את הפירות שנושאת ההשקעה העצמית בחומרה: "שיפורים הנדסיים בצי ה-CPU וה-GPU של מיקרוסופט, בשילוב אופטימיזציית תוכנה, הגדילו את התפוקה עבור עומסי העבודה של Copilot פי ארבעה מתחילת השנה". במקביל, בדומה להייפר-סקיילרס אחרות, החברה פועלת לחתוך את עלויות ההרצה באמצעות שבב הסיליקון הייעודי שלה, Maia 200, שלפי הנתונים זול בעד 40% לתפעול בהשוואה לחומרה המסורתית של אנבידיה .

היעילות הזו מתדלקת ישירות את מנוע הצמיחה המרכזי של החברה - חטיבת הענן Azure, שרשמה צמיחה שנתית של 43% ברבעון האחרון. ליאני מעריך כי קצב הצמיחה אף יואץ ל-41.8% בשנת הכספים 2027 (לעומת כ-39.9% ב-2026), ומסכם: "המשך ההוצאה לפועל של הרחבת הקיבולת, פריסה מהירה יותר ויעילות גוברת - מחזקים את הביטחון שלנו ביכולתה של מיקרוסופט לשמר את קצב הצמיחה של Azure לאורך זמן".