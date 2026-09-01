פאלו אלטו עקפה את הצפיות ברבעון, מזנקת במסחר המאוחר

ענקית אבטחת הסייבר, פאלו אלטו נטוורקס , פרסמה הלילה (ג') אחרי המסחר בוול סטריט את הדוח הרבעוני. הכנסות החברה ברבעון הפיסקאלי הרביעי היו 3.41 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שציפו ל-3.35 מיליארד דולר. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 1.02 למניה, בהשוואה לתחזית האנליסטים ל-98 סנט.

המניה מזנקת במסחר המאוחר בכ-4.5%.

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במהלך השנה הפיסקאלית הנוכחית פאלו אלטו השלימה שתי רכישות משמעותיות שהשפיעו על התוצאות שלה: סייברארק הישראלית נרכשה ב-25 מיליארד דולר ו- Chronosphere האמריקאית בכ-3.4 מיליארד דולר. בהמשך השנה, החברה ביצעה רכישה נוספת בישראל, של חברת KOI.

פאלו אלטו היא כיום חברה דואלית, מאז שהתחילה להיסחר בבורסה בתל אביב בפברואר האחרון, אחרי שהשלימה את רכישת סייברארק. היא החברה הגדולה ביותר בבורסה המקומית, עם שווי נוכחי של כ-920 מיליארד שקל. עם זאת, משקלה במדדים נמוך יחסית ויעלה בהדרגה עד לתקרה של 5%. היא צורפה למדד ת"א 35 מוקדם יותר החודש.

מאז שהחלה להיסחר בת"א, מניית פאלו אלטו זינקה ב-146%. לפי נתוני הבורסה, לפני כניסתה למדדים, כ־18% ממחזורי המסחר במניה בוצע על ידי מוסדיים ומנהלי תיקים, כ־20% על ידי משקיעים זרים וכ־15% על ידי משקיעי ריטייל ישראליים.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 78% מ-55 האנליסטים שמסקרים את המניה ממליצים עליה בהמלצות חיוביות, כ-16% נייטרליים והיתר שליליים. אחרי הריצה האחרונה של המניה, מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים נמוך ממחיר המניה בנאסד"ק ומשקף דיסקאונט של 2.5%.