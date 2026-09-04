חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:05

1. שוק המניות

המסחר בת"א ייפתח הבוקר על רקע האופטימיות שפשטה בוול סטריט אתמול לאחר שהסיכויים להעלאת ריבית פחתו. בין המניות הדואליות, למעט קמטק שחוזרת מוול סטריט בארביטרז' חיובי של מעל 5%, כל היתר בשינויים שוליים ולא ישפיעו על המסחר בפתיחה.

אתמול נרשם יום שלישי רצוף של עליות. מדד ת"א 35 טיפס בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.4%.

את העליות הוביל מדד הביטוח, שזינק בכ-3.3% ומוביל את העליות מתחילת השנה עם תשואה של כ-45%, בין היתר, על רקע דוחות חזקים שפרסמו ברבעון השני חברות הביטוח. גם מדד הבנקים בלט לחיוב והתרומם בכ-1.3%.

ווישור גלובלטק בלטה לחיוב במיוחד אמש במהלך יום המסחר (לצד חברת האם איילון ), והמשיכה את המומטנום החיובי שלה, לאחר שנודע כי הייתה בין הזוכות במכרז הביטוח של צי הרכב הממשלתי. ווישור העריכה כי בעקבות הזכייה תרשום הכנסות של כ־65 מיליון שקל.

מנגד, מדד הביטחוניות היה בעל הביצועים החלשים ביותר אתמול, עם ירידה של כ-1.8%; מדובר במדד הענפי החלש ביותר מתחילת השנה, עם תשואה שלילית של כ-16%. ירידות בולטות נרשמו במניות נקסט ויז'ן , ארית תעשיות ואלביט מערכות .

שיכון ובינוי ירדה בעקבות הדיווח לפיו היו"ר ובעל השליטה נתי סיידוף מכר מניות לגופים מוסדיים בכ־450 מיליון שקל בהנחה של כ־4%.

באסיה הבוקר נפתחו השווקים במגמה חיובית: מדד הקוספי של דרום קוריאה קופץ ב-1.5%, מדד הניקיי ביפן מוסיף כ-1%, מדד ההנג סנג בהונג קונג מטפס ב-2%, ומדד שנגחאי עולה ב-0.3%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר ביציבות, כשהשוק נושא עיניו לדוח התעסוקה לחודש אוגוסט שצפוי להתפרסם היום בשעה 15:30. החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס נסחרים ללא שינוי. החוזים על מדד ה-S&P 500 עולים ב-0.04%, והחוזים על מדד הנאסד"ק-100 עולים בכ-0.16%

אתמול וול סטריט ננעלה בעליות חדות לנוכח הירידה בהסתברות להעלאת ריבית של הפד ולמרות המתיחות הגיאופוליטית - נאסד"ק עלה ב-1.4%, S&P 500 ב-1% ודאו ג'ונס ב-1.2%. את העליות בוול סטריט הובילו מניות הטכנולוגיה (XLK ) ובפרט מניות התוכנה (IGV ) ומניות הפיננסים (XLF ).

ההסתברות להעלאת ריבית החודש צנחה לכמעט 50%, לפי CME FedWatch, לעומת כ־70% אתמול. השינוי מגיע בעקבות דבריו של מושל הפד כריסטופר וולר, שאמר כי יתמוך בהותרת הריבית ללא שינוי בישיבת הבנק בעוד כשבועיים, אם נתוני האינפלציה באוגוסט ימשיכו להראות שיפור.

הביטקוין זינק בכ-4% ונסחר במעל 80 אלף דולר, במקביל לעליות בוול סטריט, לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות ולחולשה בדולר. בעקבות זאת, גם מניות הקריפטו מזנקות, בראשן מניית רובינהוד .

מניות נוספות שריכזו עניין:

אנבידיה הסכימה לרכוש את Hugging Face בעסקה בשווי של כ־13 מיליארד דולר. זאת במסגרת מאמציה לפתח מודלי AI בעלי משקלים פתוחים, בניסיון להתמודד עם הדומיננטיות הגוברת של המודלים הסיניים.

מניית טסלה זינקה לקראת הארוע המסקרן בו תחשוף היום באוסטין את גרסת הייצור של ה־Cybercab, הרובוטקסי הייעודי שלה.

ברודקום : מניית יצרנית השבבים יורדת לאחר שהמשקיעים התאכזבו מתחזית ההכנסות לרבעון הרביעי.

קמפבל'ס קומפני - מניית חברת המזון והמשקאות ירדה לאחר שהחברה פרסמה תחזית רווח לשנת הכספים 2027 שנמוכה מהציפיות.

אולטרה-ג'ניקס פארמסוטיקל - צנחה לאחר שהחברה דיווחה כי ניסוי שלב 3 בתרופה לטיפול בתסמונת אנג'למן, הפרעה גנטית נדירה של מערכת העצבים, לא עמד ביעד העיקרי שלו.

2. שוק האג"ח

תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב, גרמניה ובריטניה נחלשו מעט מהשיאים שהגיעו אליהם. בוול סטריט ג'ורנל ציינו כרקע לכך את דבריו של ג'ון וויליאמס, נשיא הפד בניו־יורק, שאמר בראיון שאין כרגע סימנים ברורים האם המדיניות המוניטרית מספיקה כדי להגיע ליעד האינפלציה בשנה־שנתיים הקרובות, או שנדרשת פעולה. בשוק פירשו זאת בכך שאין דחיפות לבצע העלאת ריבית, ותמחרו כיום סבירות של 59% להעלאת ריבית בארה"ב החודש, לעומת 70% מוקדם יותר השבוע.

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ירדו לאורך כל עקום התשואות. תשואת האג"ח ל־10 שנים נסוגה ל-4.765% , לאחר שנסוגה משיאי 2026 שנרשמו בימים האחרונים סביב 4.8%. גם תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות לשינויים בריבית בטווח הקצר, ירדה.

עוד אתמול - האוצר האמריקאי רכש אתמול מחדש אג"ח ממשלתיות בהיקף של 12.5 מיליארד דולר , במסגרת תוכנית הרכישות החוזרות שלו. למכרז הוגשו הצעות בהיקף של 28.27 מיליארד דולר, יותר מפי שניים מהסכום שהאוצר ביקש לרכוש. האג"ח שנכללו במבצע הן בעלות מועדי פירעון שבין באוקטובר 2026 לאוגוסט 2028 .

בנושא אחר בשוק החוב, בנק דיסקונט השלים השבוע תמחור להנפקה בינלאומית של אג"ח מגובות משכנתאות למשקיעים מוסדיים מחוץ לישראל, בסך 500 מיליון אירו. לפי הבנק, הביקושים היו גבוהים והגיעו ל־1.4 מיליארד אירו. האג"ח הונפקו ל־5 שנים ונושאות ריבית שנתית של 3.875%.

3. שוק המטבע והסחורות

ההתחממות המחודשת במזרח התיכון, עם תקיפות הדדיות של ארה"ב ואיראן, העלתה שוב את מחירי הנפט בימים האחרונים. בוול סטריט ג'ורנל ציטטו את כלכלני גולדמן זאקס שהסבירו שהשוק מתמחר שהמצב הנוכחי יימשך זמן רב, אך יש עלייה ביכולת ההסתגלות של השוק לסכסוך. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עומדים על 95.5 דולר לחבית. החוזים על נפט מסוג WTI עומדים על 91.4 דולר לחבית.

השקל נחלש בימים האחרונים ביחס לדולר ונסחר שוב מעל 3 שקלים לדולר, על רקע הפחתת ריבית בנק ישראל השבוע.

עוד בשוק המט"ח, ב־UBS ממליצים על מספר מטבעות. מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מעדיף את מטבעות המשלבים תשואת carry (שנוצרת מהפרשי ריביות בין מטבעות שונים) אטרקטיבית עם יסודות פיסקליים חזקים יותר, ביניהם הקרונה הנורבגית והדולר הניו־זילנדי. במקביל להערכתו גם הליש"ט הבריטי והיואן הסיני נותרו אטרקטיביים.

הין היפני התחזק אתמול בכ־2% מול הדולר, לאחר חודש של היחלשות הדרגתית, על רקע עלייה בהימורים כי הבנק המרכזי של יפן יעלה את הריבית, ובצל דריכות בשווקים לאפשרות של התערבות ממשלתית נוספת לתמיכה במטבע.

המלחמה באיראן נכנסה לחודש השביעי, והתקיפות המחודשות דחפו השבוע את מחיר הנפט כלפי מעלה. מחיר חבית ברנט נע סביב 97 דולר, מעט מתחת לרמה זו. על רקע "הגברת המתיחות הגיאופוליטית", הולנד מעבירה 86 טונות של זהב מצפון אמריקה ללונדון , כדי שהמתכת תהיה זמינה לבנק המרכזי במקרה של משבר.

הביטקוין חזר להיסחר מעל רף 80 אלף דולר. השאלה כעת היא האם יצליח להישאר מעל הרמה הזו. המטבע הקריפטוגרפי זינק בשיעור של עד 4%, במקביל לעליות בוול סטריט, לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות ולחולשה בדולר. העלייה מעניקה לביטקוין הזדמנות נוספת להתבסס מעל רף 80 אלף הדולר, רמה שממנה כבר התקשה להתרחק כלפי מעלה באופן יציב.

4. מאקרו

כל העיניים נשואות ל-15:30 היום - דוח התעסוקה שיפורסם היום בארה"ב.

הכלכלנים מעריכים כי דוח התעסוקה יראה כי המשק האמריקאי הוסיף באוגוסט כ-53 אלף משרות, בניכוי השפעות עונתיות. מדובר בשיפור לעומת יולי, שבו נרשמה במפתיע ירידה של 23 אלף משרות, וגם מעל לממוצע של 26 אלף משרות בחודש ב־12 החודשים האחרונים.

הדוח יהיה בעל חשיבות מיוחדת לקראת החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב, שתתקבל ב־16 בספטמבר, לאחר ישיבת ה־FOMC שתתקיים ב־15-16 בספטמבר.

אתמול פורסם שמספר דורשי האבטלה החדשים בארה״ב עלה מעט בשבוע שהסתיים ב־29 באוגוסט, סימן נוסף להתקררות שוק העבודה, אך כזה שמצביע בינתיים על שוק יציב יחסית . מספר הבקשות לדמי אבטלה עלה ב־2,000 לעומת השבוע הקודם, ל־206 אלף, מעט מעל תחזיות הכלכלנים ל־205 אלף. הממוצע הנע של ארבעת השבועות עלה קלות ל־207,250 בקשות.

גם מספר מקבלי דמי האבטלה המתמשכים, המהווה אינדיקציה למספר האנשים שנותרו מחוץ לשוק העבודה, עלה בשבוע שהסתיים ב־22 באוגוסט ב־8,000, ל־ 1.78 מיליון.

ההסתברות להעלאת ריבית החודש צנחה לכמעט 50%, לפי CME FedWatch, לעומת כ־70% אתמול. השינוי מגיע בעקבות דבריו של מושל הפד כריסטופר וולר, שאמר כי יתמוך בהותרת הריבית ללא שינוי בישיבת הבנק בעוד כשבועיים, אם נתוני האינפלציה באוגוסט ימשיכו להראות שיפור.

5. תחזית

יצרנית השבבים ברודקום פרסמה השבוע דוחות והמניה נחלשה, למרות עקיפת תחזיות בשורת ההכנסות וברווח. האנליסט קודי אקרי מ־StoneX, שממליץ על ברודקום בהמלצת "קנייה", אמר ל־Yahoo Finance כי הוא דווקא מבין את לחץ המכירות על המניה, משום שלהערכתו העלייה בהכנסות וברווח ברבעון "לא הייתה מספיקה כדי לשמור על המשקיעים מרוצים".

עוד הוא הסביר שבחברה מוטה כל־כך ל־AI הצמיחה הייתה אמורה להיות בעוצמה גדולה יותר. הכנסות ברודקום צמחו ב־86% מהרבעון המקביל ל־29.6 מיליארד דולר, אך תחזית החברה לרבעון הבא - 34.8 מיליארד דולר - נמוכה מתחזיות האנליסטים. לפי וול סטריט ג'ורנל, מחיר היעד הממוצע של 56 אנליסטים למניה גבוה ב־46% מהמחיר בנאסד"ק. 93% מהאנליסטים ממליצים על המניה בהמלצות חיוביות, והיתר נייטרליים.