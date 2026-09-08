הסמיכות בין תחילת הלימודים לראש השנה שיבשה את ההיערכות לחגים

בסוף השבוע הקרוב יצוין חג ראש השנה, אך השבוע שקדם לו היה מנומנם מבחינה צרכנית, ונראה כי רבים טרם ביצעו את הקניות הגדולות לחגים.

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הענף שרשם את העלייה הגדולה ביותר הוא המזון, אך גם בו מדובר בעלייה לא גבוהה במיוחד, של 9% - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל. העלייה בענף המזון נבעה משילוב של גידול של 3% במספר העסקאות ועלייה של 6% בגובה העסקה הממוצע.

לפי הפניקס גמא, בשנים קודמות ניתן היה לזהות דפוס כמעט קבוע: כשבועיים לפני ראש השנה החלה צמיחה במחזורי הקניות בענפי האופנה, החשמל, המתנות לבית והעיצוב, ובהמשך חל גם זינוק ברכישות המזון, לקראת ארוחות החג.

עם זאת, השנה התמונה שונה - ענף האופנה רושם ירידה של 3% לעומת השבוע הקודם, ובענף מוצרי החשמל מדובר בעלייה מתונה של 2% בלבד. עלייה בשיעור נמוך דומה נרשמה גם בענף המתנות ועיצוב הבית, בעיקר הודות לרכישות בחנויות הפיזיות - בעוד הפעילות באונליין דווקא נחלשה.

הסיבה המרכזית למגמה הזו היא, ככל הנראה, סמיכות הזמנים בין ראש השנה לסיום הקיץ וההכנות לשנת הלימודים החדשה. בהתאמה, יום הקניות החזק ביותר בשבוע שנבדק היה יום שני, 31 באוגוסט - היום האחרון לפני פתיחת שנת הלימודים.

על הרקע הזה בולטים שני ענפים: ענף התכשיטים, שרשם עלייה של 8% במחזורי הקניות לעומת השבוע שעבר. גובה עסקה ממוצעת עמד על 1,254 שקל. בענף הקוסמטיקה נרשמה עלייה של 30% בפעילות האונליין לעומת השבוע הקודם, הודות למבצעים. לשם המחשה, גובה עסקה ממוצע באונליין עמד על 327 שקל, לעומת 112 שקל בחנויות הפיזיות.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "נראה כי הציבור עדיין נמצא במידה רבה באווירת הקיץ והחופשות, בעוד שההיערכות לחגים נדחתה. בענף המזון כבר ניכרת עלייה משמעותית בביקושים, דבר שמעיד על תחילת ההכנות לחג. ככל שנתקרב לראש השנה, צפויה להערכתנו האצה גם בענפי הצריכה הנוספים הקשורים לאירוח, למתנות ולהתחדשות לקראת החגים".