גלובס מגלה: הסיבות לנפילת עסקת הענק לרכישת דקארט

לאחר שבועות נמרצים של משא ומתן - בוטלה עסקת הענק שהייתה יכולה להביא את אנתרופיק לישראל - רכישת חברת הסטארט-אפ דקארט (Decart) של היזמים הצעירים - האחים דין ואוריין לייטרסדורף ומשה שלו בסכום של 6 מיליארד דולר. אתר בלומברג חשף את קיומו של המשא ומתן כבר בחודש אוגוסט וטען כי השתיים נושאות ונותנות על רכישת החברה בסכום הנ"ל, והלילה (שלישי) חשף את הגעתו למבוי סתום. מה הוביל לנפילת העסקה שהייתה יכולה לשים את ישראל על מפת ה-AI ולהפוך את המייסדים, שמחזיקים ב-64% ממניות החברה למיליארדרים?

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הפתעה בבדיקת הנאותות

על פי בלומברג, העסקה נפלה במהלך המשא ומתן בין השתיים ביוזמת אנתרופיק, שהחליטה לוותר עליה בשלב מאוחר יחסית - לאחר השלמת בדיקת הנאותות (Due Dilligence) -תהליך שבו סורקת הרוכשת במסרקות ברזל את החברה הנרכשת על הטכנולוגיה שלה, הסכמי הלקוח ומאגרי המידע שלה, ולאחר שהחברות חתמו ביניהן על מזכר כוונות לקראת רכישה (LOI).

לבחירה כזו יכולות להיות מספר סיבות: האחת, יתכן ואנתרופיק לא התרשמה דיו מהטכנולוגיה של דקארט - שהחלה בפיתוח טכנולוגית אופטימיזציה למודלי שפה כך שניתן להריץ על כל מעבד מספר גדול יותר של פעולות עיבוד, ואז עברה לפיתוח מודלים משלה. במקרה הזה יתכן ואנתרופיק צברה רושם שונה מהרושם הראשוני שהיה לה לגבי הטכנולוגיה הישראלית - או שהיא דווקא עמדה בציפיות שלה, אך מאוחר יותר הבינה אנתרופיק כי היא יכולה לפתח טכנולוגיה דומה בעצמה או לרכוש חברות דומות במחיר נמוך יותר. ייתכן גם שעסקיה של דקארט, שעברו כמה שינויים וטלטלות במהלך השנים האחרונות, היו קטנים מדי בשביל הרוכשת, אם כי בדרך כלל רכישות שכאלה נעשות כדי לשים את היד על טכנולוגיה יוצאת דופן.

כך או כך, גם אם העסקה בוטלה ביוזמת הרוכשת, השתיים לא התקדמו מעבר לשלב הצהרת הכוונות - לשלב החתימה והסגירה (Signing & Closing) כך שהרוכשת הייתה יכולה לסגת ממנה ללא תשלום קנס או פיצוי לדקארט.

הנקודה הישראלית

ואולם, כלל לא בטוח שאנתרופיק נסוגה מהעסקה מרצונה - בסביבת דקארט משוכנעים שאנתרופיק התלהבה מהטכנולוגיה של החברה הישראלית, אך הדרישה המרכזית של הרוכשת האפשרית להעביר את מרכז הכובד של דקארט לסן פרנסיסקו צרמה לאחים לייטרסדורף ולשלו שהעדיפו להותיר אותה כפי שהיא היום - בתל אביב. מאחר ורוב הפעילות המעניינת של דקארט סובבת סביב עולמות המחקר והפיתוח של מודלי שפה, בדגש על מודלי הסקה, ביקשו באנתרופיק להעביר חלק ניכר מהטאלנט, וייתכן אף שגם את הקניין הרוחני, מישראל לקליפורניה, בקשה שלה סירבו המייסדים.

למרות התפשטות העבודה מרחוק אחרי הקורונה וחשיבותם של מרכזי פיתוח גלובליים - בחברות ה- AI הבולטות דוגמת אנתרופיק, OpenAI, קרסר, קוהיר וקוגנישן - מנהלים את עיקר פעילות הפיתוח לא רק מעמק הסיליקון, אלא מהעיר סן פרנסיסקו עצמה. במרכז הפיתוח של החברה בישראל מועסקים כ-100 עובדים, אשר לפי תוכניות אנתרופיק היו אמורים לעבור לקליפורניה, ככל הנראה באמצעות הסכמים אישיים.

ההנפקה המתקרבת

אנתרופיק מצויה בימים אלה במאמצים ניכרים ליציאה להנפקה כבר במהלך השבועות הקרובים, ייתכן אף שעוד החודש, לפי שווי שוק רצוי של 2 טריליון דולר. אחת ההשערות הרווחות בשוק נוגעות לחשש של החברה לא רק לבצע מהלך גדול מדי לפני היציאה להנפקה, אלא גם חשש מירידת הערך של מניותיה, בעלי המניות של אנתרופיק עשויים היו למכור מניות עם פתיחת תקופת הנעילה ובכך לתרום להורדת מחיר המניה. יתכן ושני הצדדים הבינו כי יש צורך לראות כיצד השוק מקבל את חברת ה-AI הגדולה ואז לשקול שוב את עסקת הרכישה.

מאנתרופיק ודקארט לא נמסרה תגובה לידיעה.