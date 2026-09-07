אם תסתובבו במנהטן, הייתם יכולים לצפות שהבינה המלאכותית הייתה מביאה חברות לשכור פחות שטחים בגלל כניסת ה-AI לארגונים, אבל תתפלאו - "דווקא יש עלייה", כך אומר עו"ד אמיר חן, יו"ר פישר (FBC), בשיחה עם כתב גלובס יובל ניסני, במסגרת ועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי. "חברות ה-AI עצמן גדלות וצריכות שטחים והרבה - העניין הוא שכולן רוצות להיות במקום אחד, ומה שמחוץ למעגל של מרכז תל אביב - סובל".

● ועידת ישראל לנדל"ן | ירון רוקמן, אשטרום נכסים: "שוק המשרדים ממציא את עצמו מחדש כל הזמן"

● ועידת ישראל לנדל"ן | מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון: "הבשילו התנאים להורדת מחירים"

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חן, שנשאל על שוק המשרדים, התמקד בתשובתו בצמיחה ב"רצועת הזהב" ומרכז העסקים הראשי ברחובות בגין ויגאל אלון. "הרצועה חיה ונושמת - עם התקדמות השכירויות במגדל ביונד - כולל עסקת הענק של חברת מון אקטיב - עסקאות של עשרות אלפי מ"ר במחירים טובים במגדל תוהא 2, מכרז הסינרמה שיצא לדרך על ידי עיריית תל אביב, מתחם יוניון ברחוב ערבי נחל של ג'ורג' חורש שיוקם ליד ביונד ומתחם טרה שיביא לכאן מה שאפילו בניו יורק אין".

כאשר נשאל על הקמת מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל הוא אמר שמדובר בפרויקט יוצא דופן בהיקפו ובחשיבותו: "מה שאנבידיה הולכת לעשות לצפון זה דבר שאי אפשר לדמיין בכלל".

עוד ציין חן את חברות ענף הדיפנס־טק הצומח שהפך לבולט בשוק השכירויות, וכן את ענף חוות השרתים הצומח. לאחרונה, הוגשו לרשות החשמל מעל למאה בקשות לאישור חיבור לחשמל בהיקף של 27 ג'יגה־וואט - מהלך שהביא את רשות החשמל להקפיא את הנפקת האישורים עד סוף השנה. "חוות השרתים הפכו לאבוקדו החדש", אמר חן. "עם קום המדינה חקלאי אחד הצליח עם אבוקדו - אז כולם גידלו אבוקדו בעקבותיו. זה מצליח לאחד וכולם רצים - רק אצלי ישנן ארבע עסקאות דאטה־סנטרס, וזה נותן תנופה משמעותית ומחליף עסקאות אחרות".

על עסקאות בתחום הנדל"ן למגורים אמר חן כי "ראינו התאוששות ברבעון האחרון והמפתח עשוי להימצא בעיתוי המתקרב לסוף אוקטובר", ורמז על מערכת הבחירות שתתקיים ב-27.10. "מוכרים פחות דירות אבל עסקאות מתקיימות כי אנשים מחפשים עשייה. יש האטה בנדל"ן למגורים, אבל אם אתה מחובר למוסד מממן ויש לך סבלנות ומספיק הון עצמי תוכל לעבור את התקופה הזו - והיו תקופות כאלה בעבר. בשורה טובה שעליה אפשר לספר היא שובן של קבוצות הרכישה האיכותיות - אם בעבר נכוונו מקבוצות רכישה לא טובות, אנחנו נוכחים לראות שכשיש קבוצות ישירות ומאורגנות - זה עובד, ולא רק בתחום המגורים".

עוד ציין חן כי למרות חוזקת הבנקים במימון עסקאות - מה שניכר ברווחי הבנקים ברבעון האחרון - המימון החוץ־בנקאי מקבל מקום של כבוד בעסקאות הנדל"ן: "בעבר ראינו את העולם החוץ־בנקאי מתמקד בהלוואות מזנין, אבל היום הם כבר מספקים חוב ראשי והמגמה הזו תימשך ותתעצם. שוק השכירות ארוכת־הטווח מרים את הראש בגלל ירידת הריבית, ואני חושב שהמדינה צריכה להתאמץ יותר בתחום הזה, כי כשאתה בונה שכונה להשכרה כמדינה - עליך לדאוג לא רק לבנייה אלא גם להפעלה - בנית גן ילדים, תתמקד גם בהפעלה שלו. תספק, למשל, אפליקציה שמאפשרת לדאוג לחוגים".

*** גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.