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ניר צוק

ניר צוק גייס עוד רבע מיליארד דולר לחברת אבטחת הסייבר החדשה שלו

Cylake, שהקים ניר צוק במרץ, השלימה סבב גיוס בהיקף 245 מיליון דולר ומביאה את סך הגיוסים ל-290 מיליון דולר תוך פחות משנה

שירות גלובס 21:08
ניר צוק / צילום: טל גבעוני
ניר צוק / צילום: טל גבעוני

חברת סיילייק (Cylake), פלטפורמת אבטחת הסייבר ל"ריבונות תפעולית", הודיעה היום כי גייסה 245 מיליון דולר במסגרת אג"ח להמרה, בהשתתפות לייטספיד ונצ'ר פרטנרס, פיקצ'ר קפיטל ורדפוינט ונצ'רס.

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סבב הגיוס האחרון מביא את סך הגיוסים של סיילייק ל-290 מיליון דולר, בהמשך לסבב סיד של 45 מיליון דולר במרץ 2026 שהובילה גריילוק פרטנרס.

סיילייק נוסדה על ידי ניר צוק, מייסד פאלו אלטו ומי ששימש כ-CTO שלה במשך יותר מ-20 שנה, יחד עם וילסון שו, שהוביל את ארגון ההנדסה של פאלו אלטו, ואהוד (אודי) שמיר, ממייסדי סנטינל וואן. החברה נחשפה במרץ 2026 לאחר סבב סיד של 45 מיליון דולר.

ההון החדש ישמש להמשך פיתוח המוצר של פלטפורמת אבטחת הסייבר של סיילייק, וכן להמשך גיוס כח אדם. גרסת בטא צפויה עד סוף 2026 וזמינות מלאה בשוק ב-2027.

"רוב השוק היה איטי להבין כיצד בינה מלאכותית ו-SaaS שינו את כללי המשחק עבור אבטחת סייבר ארגונית. סיילייק זיהתה את הפער הזה מוקדם ובונה כעת את הפתרון", אמר רבי מהאטרה, שותף ומייסד-שותף בלייטספיד ונצ'ר פרטנרס, שמצטרף לדירקטוריון סיילייק.

"לארגונים בעלי רגולציה כבדה יש דרישות סביב ריבונות ושליטה בנתונים שהגישות הקיימות לא תוכננו לתת עליהן מענה, וסיילייק הרכיבה צוות יוצא דופן כדי לתקוף את ההזדמנות הזו".