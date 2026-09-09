אחרי המשבר והנפילה במניה, מניית אודיטי טק קופצת בשיעור דו-ספרתי במסחר המוקדם בנאסד"ק. חברת הטכנולוגיה לעולם היופי הציגה שיפור ועקפה את התחזיות בדוחות הרבעון השני. התוצאות היו אמנם נמוכות מהרבעון המקביל, כצפוי, אך עקפו את הציפיות הנמוכות בשוק. במקביל, החברה סיפקה תחזית משופרת לרבעון השלישי.

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מניית החברה מזנקת כעת בכ-25% במסחר המוקדם בוול סטריט.

נזכיר שהחברה אכזבה את המשקיעים בפעמיים הקודמות שפרסמה דוחות, וזאת על רקע שינוי באלגוריתם של שותף הפרסום הגדול שלה (אינסטגרם), שגרם לה לעלויות רכישת לקוח חריגות ולהקטנת החשיפה, ופגע בתוצאותיה.

ברבעון השני אודיטי דיווחה על הכנסות של 181 מיליון דולר, ירידה של 25% מהרבעון המקביל, אך גבוה בכ-10 מיליון דולר מתחזיות השוק. הרווחיות גולמית הסתכמה ב-68.7% לעומת 72.3% ברבעון המקביל. לפי כללי החשבונאות המקובלים, נרשם רווח נקי של 12.9 מיליון דולר, ירידה של 73.8%, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 20 סנט למניה - ירידה מ-92 סנט ברבעון המקביל, אך גבוה משמעותית מתחזיות השוק שהיו ל-12 סנט. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ברבעון השני ב-13 מיליון דולר, ירידה של 81.4%.

במבט קדימה, החברה צופה ירידה מתונה יותר בהכנסות ברבעון השלישי ביחס למקביל, סביב 5%, כך שהן יסתכמו בכ-141 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם יהיה 18-20 מיליון דולר. החברה גם מספקת לראשונה השנה תחזית שנתית, והיא מצפה לסיים את שנת 2026 עם ירידה של 19% בהכנסות - כלומר כ-657 דולר, ועם EBITDA מתואם של 30-32 מיליון דולר.

"במסלול חזרה לנורמליזציה"

לחברה יש כיום שלושה מותגים - הוותיק הוא מותג האיפור Il Makiage, שבו היא חוותה את השיבוש. בחברה ממשיכים להעריך כי "השיבוש הוא טכני במהותו וניתן לפתרון", ומעודדים "מההתקדמות בדרך חזרה לנורמליזציה".

אורן הולצמן, מייסד ומנכ"ל אודיטי, מסר שהחברה התקדמה במהלך הרבעון, והציגה תוצאות חזקות בשני המותגים שלה - SpoiledChild ו-METHODIQ. "אנו ממשיכים לקוות ש IL MAKIAGE -נמצאת במסלול חזרה לנורמליזציה, ואנו ממשיכים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שותפת הפרסום הגדולה ביותר שלנו כדי לפתור את הבעיה הטכנית", הוסיף הולצמן.

לפי נתוני החברה, המותג SpoiledChild צמח בשיעור דו-ספרתי ברבעון השני ובדרך להכנסות נטו של 350 מיליון דולר השנה.

בסוף הרבעון היו לאודיטי 561 מיליון דולר בקופה, אחרי שרכשה מניות של עצמה ב-80 מיליון דולר ורכשה אג"ח להמרה בריבית 0% בכ-35 מיליון דולר. לאחר הרכישה נותרו לה במחזור אג"ח בסכום קרן 550 מיליון דולר.

שווי השוק של אודיטי טרום פרסום הדוחות היה 601 מיליון דולר, אחרי שאיבדה מעל 80% מהשיא שרשמה בשנה שעברה.