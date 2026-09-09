שיפור שכר והטבות רווחה: הסכם קיבוצי חדש בענף הנמלים

לאורך השנים נחשב ענף הנמלים בישראל לכזה שמאופיין בוועדי עובדים חזקים וסכסוכים מתמשכים. ההיסטוריה רצופה בסכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים, בין היתר סביב רפורמות מבניות, הכנסת תחרות פרטית ותנאי העסקה. אמנם הרפורמה שהובילה להקמת נמלים פרטיים חדשים לוותה בלא מעט מאבקים חריפים, אך בהרבה מובנים היא הוציאה את הענף לעידן חדש.

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אחד מהנמלים האלו, נמל הדרום, הודיע היום (ד') על הסכם קיבוצי חדש - הראשון שנחתם מאז השלמת תקופות ההקמה וההרצה של הנמל ב-2021. ההסכם, שנחתם ע"י ההסתדרות, הנהלת הנמל ונציגות העובדים משפר את שכרם ותנאי העסקתם של 400 עובדי הנמל, בנוסף לשורה של הטבות רווחה ובהן הגדלת ההשתתפות במימון מעונות יום וקייטנות לילדי העובדים, הרחבת תקציב הרווחה הכללי, עיגון נופשי חברה לעובדים והטבות נוספות לרווחת העובדים ובני משפחותיהם.

בנוסף, גובש מודל תגמול תפוקה מתקדם, שנועד לעודד מצוינות מקצועית ולהמשיך לחזק את ביצועי הנמל. ההסכם קובע גם כי עובדים שירחיבו את הכשרתם המקצועית ויקבלו הסמכות נוספות יהיו זכאים לתגמול נוסף בגין התקדמותם המקצועית.