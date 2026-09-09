ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה שיפור שכר והטבות רווחה: הסכם קיבוצי חדש בענף הנמלים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נמל הדרום

שיפור שכר והטבות רווחה: הסכם קיבוצי חדש בענף הנמלים

ההסכם, שנחתם בין ההסתדרות, הנהלת נמל הדרום ונציגות העובדים, יחול על כ־400 עובדים וכולל שיפור בשכר ובתנאי ההעסקה, הרחבת הטבות הרווחה ומודל תגמול חדש המבוסס על תפוקה והכשרה מקצועית • זהו ההסכם הקיבוצי הראשון בנמל מאז השלמת תקופת ההקמה וההרצה ב־2021

אלון פרל 15:09
נמל הדרום / צילום: דוברות ההסתדרות
נמל הדרום / צילום: דוברות ההסתדרות

לאורך השנים נחשב ענף הנמלים בישראל לכזה שמאופיין בוועדי עובדים חזקים וסכסוכים מתמשכים. ההיסטוריה רצופה בסכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים, בין היתר סביב רפורמות מבניות, הכנסת תחרות פרטית ותנאי העסקה. אמנם הרפורמה שהובילה להקמת נמלים פרטיים חדשים לוותה בלא מעט מאבקים חריפים, אך בהרבה מובנים היא הוציאה את הענף לעידן חדש.

מחלף חדש בכביש החוף יוצא לדרך. מי ירוויח?
2.1 מיליון ש': רשות החברות אישרה בונוסים לבכירים בחוצה ישראל

אחד מהנמלים האלו, נמל הדרום, הודיע היום (ד') על הסכם קיבוצי חדש - הראשון שנחתם מאז השלמת תקופות ההקמה וההרצה של הנמל ב-2021. ההסכם, שנחתם ע"י ההסתדרות, הנהלת הנמל ונציגות העובדים משפר את שכרם ותנאי העסקתם של 400 עובדי הנמל, בנוסף לשורה של הטבות רווחה ובהן הגדלת ההשתתפות במימון מעונות יום וקייטנות לילדי העובדים, הרחבת תקציב הרווחה הכללי, עיגון נופשי חברה לעובדים והטבות נוספות לרווחת העובדים ובני משפחותיהם.

בנוסף, גובש מודל תגמול תפוקה מתקדם, שנועד לעודד מצוינות מקצועית ולהמשיך לחזק את ביצועי הנמל. ההסכם קובע גם כי עובדים שירחיבו את הכשרתם המקצועית ויקבלו הסמכות נוספות יהיו זכאים לתגמול נוסף בגין התקדמותם המקצועית.