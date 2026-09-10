כפי שנחשף בגלובס: השלמת עסקת ישראל קנדה ואקרו תידחה

כפי שנחשף בגלובס, עסקת המיזוג הענקית בין ישראל קנדה לאקרו נדחית ולא תושלם במועד המקורי שנקבע להיום (10 בספטמבר). החברות מדווחות כי השלימו את קבלת רוב התנאים המתלים, אך טרם קיבלו את אישור הבורסה לרישום המניות וסדרות האג"ח החדשות למסחר, את אישור רשות ניירות ערך לדוח הצעת המדף ואת תעודת המיזוג מרשם החברות

● נאוי גרופ ממנה מנכ"ל מלאומי במקום בעל השליטה דורי נאוי

● הבנייה של אחד המגדלים הגבוהים בישראל נתקעה. זו הסיבה

אמש, חתמו ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר ואקרו של משפחת ארבוב על הארכת המועד האחרון להשלמת העסקה עד ה-25 באוקטובר, והסכימו כי המיזוג יושלם בתוך 7 ימים ממועד זה.

התשלום לציבור לא יתעכב

במקביל, על פי התנאים החדשים יידחה למשך כ-14 חודשים, חצי מהתשלום במזומן לבעלי השליטה באקרו (53.8% מהמניות), צחי ארבוב, ישראל גורן, רעיה שטראוס, יהודה אלמלה, רפי רב חן וארז גיל. מבחינה מספרית, תשלום במזומן של 310 מיליון שקל (מתוך 667 מיליון שקל המיועדים לבעלי השליטה) יידחה עד סוף השנה הבאה. התשלום לבעלי המניות מהציבור לא יתעכב.

כזכור, תנאי העסקה במיזוג היו תשלום של 60% במניות ישראל קנדה ו-40% תשלום במזומן בהיקף של 1.24 מיליארד שקל לכל בעלי המניות של אקרו. המשמעות של שינוי התנאים כעת היא שיפור בתנאי העסקה מבחינתה של ישראל קנדה. זו תצטרך כעת להביא במזומן 930 מיליון שקל במקום 1.24 מיליארד שקל לבעלי המניות של אקרו.

עוד עדכנה ישראל קנדה כי היא תגייס לעסקה 600 מיליון שקל מאחד הבנקים בארץ, במסגרת הלוואה לשנתיים, ועוד 330 מיליון שקל, היא תממן מהמקורות העצמיים שלה.

כזכור, עסקת המיזוג בין החברות נחתמה בחודש פברואר השנה במטרה ליצור חברת נדל"ן ענקית בשווי של 10 מיליארד שקל. אלא שמאז שתי המניות איבדו גובה, כשישראל קנדה מחקה שליש מערכה, כך שכתוצאה מכך, החברה הממוזגת תהיה בשווי של 7.4 מיליארד שקל. עדיין כמובן חברה גדולה ומשמעותית.

בישראל קנדה גם צפו בדוחות האחרונים מימושים או הכנסת שותפים לפרויקטים בשנתיים הבאות בסכום של כ-600 מיליון שקל.

שאר התנאים לעסקה הושלמו. אלה כללו את אישורי האסיפות הכלליות של שתי החברות וגם את אישור הממונה על התחרות וכן אישור מרשות המסים, לפיו המניות שיקבלו הבעלים של אקרו בישראל קנדה יהיו חייבות "במס רק במועד מכירתן ולא במועד הקצאתן", וכן אישורים מהבנקים שהתקבל בתחילת חודש אוגוסט. עוד הסכימו החברות כי עד השלמת המיזוג אקרו לא תבצע פעולות יוצאות דופן ש"חורגות ממהלך העסקים הרגיל, ולא תחלק דיבידנד". ישראל קנדה יכולה לחלק בזמן הזה דיבידנד של עד 25 מיליון שקל.