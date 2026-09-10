לילי מקדימה את נובו בהבאת גלולת הרזיה לישראל - כמה זה יעלה?

איליי לילי ישראל הודיעה כי תתחיל בקרוב לשווק בישראל את הגלולה פאונדאיו להרזיה. בכך, לילי מקדימה את המתחרה נובו נורדיסק בהבאה לישראל של גלולת הרזיה ממשפחת ה-GLP-1, וזאת למרות שהגלולה של נובו אושרה לשיווק בארה"ב כמה חודשים מוקדם יותר. ישראל היא המדינה הרביעית בעולם שבה תשווק לילי את הגלולה. התזמון מאפשר לה להגיש את המוצר לסל הבריאות המתקרב. נובו נורדיסק אמרה בעבר כי תשווק את הגלולה שלה החל משנה אחרי האישור, כלומר בסוף השנה הנוכחית. ניתן כבר היום לייבא אותה ביבוא אישי, באמצעות אישור רופא מסוג 29ג.

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מתי נוכל לקנות את התרופה וכה זה יעלה?

התרופה של לילי תהיה זמינה בבתי המרקחת החל מה-15.9, במרשם רופא בלבד, ותשווק במחיר של בין 691 שקל למינון הנמוך ביותר עד 1,146 למינון הגבוה ביותר, כאשר קופות החולים עשויות לסבסד חלק מן העלות כפי שהן מסבסדות היום את תרופות ה-GLP1 בזריקה. כמו זריקות ההשמנה, כך גם הגלולה מיועדת למטופלים עם השמנה מסוכנת או עם עודף משקל בנוכחות מחלה אחת לפחות הקשורה למשקל.

לילי או נובו?

הגלולה של לילי השיגה תוצאות של הפחתת משקל של 12.4% במינון הגבוה. זוהי ירידה פחותה במשקל לעומת זריקות ההרזיה וגם לעומת הגלולה של נובו, שהשיגה תוצאה של 14%-16.6% (ניסויים קליניים שנערכו בנפרד אינם תמיד ניתנים להשוואה ראש בראש). התרופה גם הראתה הפחתה משמעותית בסיכון לתמותה ממחלות לב בחולי סוכרת.

התרופה של לילי היא מולקולה קטנה, אותה נוטלים אחת ביום, ללא הגבלה על שעת הנטילה או על הקרה או המרחק מאכילה או שתיה. כמו כן, אין צורך לשמור אותה בקירור. לילי מתגאה במאפיינים הללו, לעומת התרופה של נובו, אותה יש ליטול תמיד על בטן ריקה ואז להמתין שעה עד אכילה, שתיה או נטילת תרופות נוספות.

בינתיים, על פי נתוני IQVIA כפי שצוטטו על ידי ג'פריס או סיטי והובאו באתר Fierce Pharma, כיום כ-44 אלף איש בארה"ב מחזיקים במרשמים לגלולה של לילי, לעומת 181 אלף לגלולה של נובו. לעומת זאת בקטגוריית זריקות ההרזיה, ידה של לילי היא על העליונה, בעיקר משום שתוצאותיה בניסויים קליניים בזריקות היו טובות יותר.

ברבעון השני של 2026, גלולת הווגובי של נובו רשמה הכנסות של כ-497 מיליון דולר, ואילו פאונדאיו של לילי, שהושקה כמה חודשים מאוחר יותר, רשמה הכנסות של 98 מיליון דולר. שתי הגלולות אכזבו לעומת ציפיות המשקיעים, בעוד שוק הזריקות להרזיה ממשיך לצמוח.

למי מתאים המוצר?

גלולות ההרזיה נחשבות למתאימות למטופלים שלא מעוניינים בזריקה, שיש להם פחות משקל להוריד או שהם מעוניינים לשמור את התוצאה לאורך זמן אחרי ההרזיה.

ומה עם אפיטומי?

חברת אפיטומי הבורסאית משווקת גם היא גלולה להרזיה, במנגנון אחר לגמרי. מדובר בתכשיר שנוטלים לפני הארוחה והוא מתנפח בקיבה. כך הוא מאותת למוח על שובע ומקשה פיזית על כניסת מזון נוסף. בניסויים קליניים שערכה אפיטומי היא דיווחה ש־27% מהמטופלים בתרופה הורידו 10% לפחות ממשקל גופם - פי 2.5 מקבוצת הביקורת. יותר מ־10% מהמטופלים הורידו לפחות 15% ממשקלם. לפי החברה, התרופה נועדה לאנשים עם עודף משקל קל עד בינוני שאינם מעוניינים בהתערבות תרופתית של ממש.