המניה שזינקה ב-40% בעקבות הדוחות, וזו שצנחה

ביום שישי, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, ובמדדים S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס נרשמו עליות של 0.9%-1%, אם כי בסיכום שבוע המסחר נרשמו דווקא ירידות של 0.7%-1.6%.

אלה המניות הישראליות (או בעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר.

● העסקה שהוכיחה: טיפ בן 30 שנה של וורן באפט נכון גם בשנת 2026

● דיווח: אנבידיה במגעים להשקעה של 10 מיליארד ד' בהנפקת אנתרופיק

אודיטי טק זינקה ב-40% אחרי הדוחות המשופרים

כמעט רבע מיליארד דולר נוספו לשוויה של חברת הטכנולוגיה לעולם היופי, אודיטי טק, בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר. החברה, בניהולו של אורן הולצמן, פרסמה את הדוחות שלה לרבעון השני ביום רביעי שעבר, ובתגובה מנייתה קפצה באותו יום ב-26.6%. ביום חמישי היא נחלשה מעט אך חזרה לקפוץ ביום שישי והוסיפה עוד 14.2%, כך שבשלושה ימי מסחר היא טיפסה ב-40.4% לשווי נוכחי של 843 מיליון דולר. יחד עם זאת, המניה עדיין נמוכה ב-76% מהשיא של יוני 2025 וב-48% ממחיר ההנפקה בקיץ 2023.

אודיטי טק הציגה ברבעון השני שיפור בתחום שמטריד אותה כבר מספר רבעונים: שינוי באלגוריתם של שותף הפרסום המרכזי שלה (אינסטגרם) שגרם לה לירידת חשיפה, גידול בעלויות רכישת לקוח ופגיעה בתוצאות. ברבעון השני החברה רשמה הכנסות ורווח נמוכים מהרבעון המקביל, אך גבוהים מהצפוי בשוק. בשיחת הוועידה לאחר פרסום הדוחות אמר הולצמן כי "אנחנו נשארים שוריים בנוגע לעתידה של אודיטי, למרות האתגרים האחרונים הקשורים לעלויות רכישת לקוח. אנחנו פועלים ללא לאות לחזק את העסק, להתגבר על השיבושים האחרונים ולחזור 'לשחק התקפה' במה שאנחנו רואים כאחד השווקים האטרקטיביים ביותר בעולם".

בתגובה לדוחות, בבנק ההשקעות ג'פריס כתבו שהחברה עקפה את התחזיות והתחזית ל-2026 הייתה גבוהה מההערכות בשוק, כשתהליך התיקון בעיצומו וישנה התקדמות. עם זאת להערכת הבנק מוקדם עדיין להכריז על התאוששות מלאה, ולכן הם נשארים בהמלצת "החזק". מחיר היעד שלהם למניה הוא 18 דולר, דומה למחיר בנאסד"ק אחרי הקפיצה האחרונה.

נאבן נחלשה לאחר שפרסמה דוחות

עוד חברה שפרסמה דוחות בשבוע שעבר היא נאבן, שפיתחה פלטפורמה לניהול נסיעות עסקיות. החברה, בניהולו של המייסד המשותף אריאל כהן, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של כ-5.5 מיליארד דולר. בשבוע שעבר היא פרסמה את הדוחות אחרי המסחר ביום רביעי. ביום חמישי המניה צנחה ב-21.7% וביום שישי התאוששה חלקית ועלתה ב-3.8%. כתוצאה מכך, מחיר המניה ירד שוב אל מתחת למחיר ההנפקה שלה, אחרי תקופה שבה היה מעל המחיר ולאחר שהגיעה לשיא לפני מספר שבועות. נאבן הונפקה לראשונה באוקטובר שעבר לפי מחיר של 25 דולר למניה (שווי של כ-6.2 מיליארד דולר).

בדוחות שפרסמה, נאבן עקפה את התחזיות עם הכנסות של 233 מיליון דולר ורווח נקי (Non-GAAP) של 5 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השני. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה רשמה הפסד נקי של 29.1 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד של 38.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.

נאבן חזרה על התחזית השנתית שלה וממשיכה לצפות לצמיחה של 32% בהכנסות ל-927-933 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 82-86 מיליון דולר.

למרות התוצאות החיוביות, בשוק התגובה הייתה שלילית. בבארונ'ס ציינו שהמשקיעים לא התמקדו במומנטום בהכנסות אלא בעלייה של 46% בהוצאות התפעוליות של נאבן, שיותר מהכפילו את ההפסד התפעולי ל-25.6 מיליון דולר. עם זאת צוטטה בבארונ'ס המלצה של כלכלני מורגן סטנלי שהמליצו לנצל את החולשה במניה לקנות אותה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 15 אנליסטים מסקרים את מניית נאבן וכולם מחזיקים בהמלצות חיוביות. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 46.9% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק.

לצד הדוחות נאבן הודיעה על רכישת חברה מארה"ב, BoomPop מתחום ניהול האירועים, תמורת עד 95 מיליון דולר במזומן ומניות.

סולאראדג' צופה צמיחה שנתית ממוצעת של 23% עד 2029

בשבוע שעבר ערכה סולאראדג' יום משקיעים שבו הנהלת החברה, בראשות המנכ"ל שוקי ניר, סיפקה מידע על האסטרטגיה, המגמות בשוק והמוצרים. במקביל החברה פרסמה עדכונים שנוגעים לשיתופי פעולה בתחום הדאטה סנטרים: אחד עם ענקית השבבים אנבידיה, לקידום של מערכת חשמל DC מלאה לדאטה סנטרים ל-AI, והשני נוגע להרחבת שיתוף הפעולה עם אינפיניון לקידום פתרונות הגנה מבוססי מצב מוצק.

לפי מצגת שסולאראדג' פרסמה במסגרת יום המשקיעים, היא צפויה לצמוח בשנים הבאות ב-23% בממוצע מדי שנה, ולעלות מהכנסות של כ-1.3 מיליארד דולר השנה ל-2.4 מיליארד דולר ב-2029, מתוך זה כ-0.6 מיליארד דולר מתחום ה-AI. במקביל היא צופה התרחבות של שולי הרווח הגולמי שלה (Non-GAAP) מכ-24% ל-35%.

מניית סולאראדג' נסחרה בתנודתיות אחרי יום האנליסטים: עלתה ב-4.3% באותו יום וירדה למחרת ב-5.6%. מאז השפל האחרון אחרי דוחות הרבעון השני המניה התאוששה ב-16.3%, אך היא רחוקה ממחיר השיא השנתי שאליו הגיעה בחודש יוני האחרון. בתגובה ליום האנליסטים, בבנק Mizuho העלו את מחיר היעד למניה ב-2 דולרים ל-40 דולר, פרמיה של 15.3%, ונשארו בהמלצת "נייטרלי". בג'פריס ההמלצה היא "החזק" ומחיר היעד נמוך ב-10.6% מהמחיר בנאסד"ק, ושם ציינו שסולאראדג' עוברת מסיפור של טרן-אראונד לסיפור של צמיחה עם AI, ולהתאוששות יש ראיות אמיתיות עם 6 רבעוני צמיחה ו-EBITDA חיובי. ההמלצה נותרת "החזק" משום שהם מחכים לראות התקדמות ב-AI ובפלטפורמה החדשה, Nexis.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.