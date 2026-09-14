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גלובלי ושוקי עולם אונדס רוכשת חברה ישראלית תמורת 205 מיליון דולר
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אונדס

אונדס מרחיבה את שליטתה בישראל: רוכשת את GATE Technologies תמורת 205 מיליון דולר

חברת המערכות האוטונומיות אונדס ממשיכה את מסע הרכישות האגרסיבי שלה בשוק הביטחוני המקומי • כעת היא רוכשת את חברת המרעומים האלקטרוניים GATE ושותפתה האירופית Bron • סכום העסקה עשוי לטפס ב-185 מיליון דולר נוספים בהתאם ליעדים, ומעמיק את אחיזתה של אונדס בשוק התקיפה המדויקת

צחי גרינולד 18:16
אושרי לוגסי, מנכ''ל משותף באונדס (OAS) / צילום: אונדס
אושרי לוגסי, מנכ''ל משותף באונדס (OAS) / צילום: אונדס

חברת אונדס הולדינגס , המספקת מערכות אוטונומיות וטכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות, הודיעה על רכישת חברת GATE Technologies הישראלית ואת שותפתה האירופית, Bron Technologies. סכום הרכישה עומד על 205 מיליון דולר, אליו עשוי להתווסף סכום של 185 מיליון דולר בכפוף לעמידה ביעדים עד לסוף שנת 2028.

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חברת GATE, שהוקמה בשנת 2006, מתמחה בפיתוח, ייצור ורישוי של מערכות מרעום אלקטרוניות. ככל שמערכות נשק הופכות לקטנות ואוטונומיות יותר, גובר המעבר ממרעומים מכניים לפתרונות אלקטרוניים. כיום, מוצריה של GATE משולבים בעשרות מערכות נשק בעולם, החל מטילים ורקטות ועד לרחפנים וחימושים משוטטים.

הרכישה מספקת לאונדס יכולת אסטרטגית באחד מהתחומים הצומחים ביותר בתעשייה הצבאית - תקיפה מדויקת מפלטפורמות בלתי מאוישות. לשם ההמחשה, שוק החימוש המשוטט העולמי צפוי לזנק מכ-5.4 מיליארד דולר בשנת 2025 לכ-13.3 מיליארד דולר עד 2030. במקביל, רכישת פעילותה של Bron Technologies בפולין תספק לאונדס בסיס ייצור, רישוי והפצה חיוני באירופה, לצד יכולות המוקמות בארה"ב לקראת השקת מוצרים ב-2027.

"GATE היא תוספת אסטרטגית לאונדס", מסר אריק ברוק, יו"ר ומנכ"ל החברה. "הביקוש למערכות תקיפה מדויקת ואוטונומית גדל, ואנו מתכוונים להשקיע בכושר הייצור, בהנדסה ובהרחבת הפעילות הבינלאומית שלה". אושרי לוגסי, מנכ"ל משותף של Ondas Autonomous Systems והוסיף כי בכוונת החברה לחזק את התמיכה בלקוחות ולהרחיב את הפעילות בארץ ובעולם.

הרכישה הנוכחית היא המשך ישיר לאסטרטגיית ההתרחבות של אונדס בישראל, שהחלה עם רכישת חברת הרחפנים איירובוטיקס. במקביל, הספיקה החברה לרכוש שורה של חברות ביטחוניות מקומיות נוספות, בהן Iron Drone, RoboTeam, 4M Defense, Apeiro Motion, וכן את Sentrycs שנרכשה לאחרונה בעסקת ענק של כ-225 מיליון דולר. מאז, דווח לאחרונה כי אונדס אף מנהלת מגעים לרכישת סטארט-אפ ישראלי נוסף בשם Oz, שהוקם על ידי יוצאי יחידה 81.

חברת GATE יוצגה ע"י עו''ד אייל שגיא ומיירן סנדלסון.