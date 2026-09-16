חמישה דברים שכדאי לדעת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:18

1. שוק המניות

בורסת ת"א תחפש הבוקר כיוון לנוכח היציבות בשווקים בעולם הבוקר. לקראת החלטת הריבית בניו יורק הערב, עליות קטנות בחוזים ובאסיה, מגמה מעורבת ללא שינויים גדולים.

היעדר ההפתעות לרעה במדד המחירים לצרכן שהתפרסם אתמול עשוי לתמוך במניות השורה השנייה (ת"א 90) ומניות הנדל"ן. מנגד, אפשר שעצם העמידה בציפיות תגרום לכך שהמשקיעים יחפשו נתונים נוספים כדי לקחת כיוון ברור. קצב האינפלציה השנתי עומד על 1.5%, עמוק בתוך היעד של בנק ישראל.

הדואליות חוזרות לת"א במגמה מעורבת - פאלו אלטו, טבע ואלביט בפער חיובי של 1%, מנגד מניות השבבים טאואר, נובה וקמטק ישילו כ-1%.

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אתמול ננעלה בירידות שהתעמקו לקראת הנעילה, בהובלת מניות האנרגיה והקלינטק. מדד הדגל ת"א 35 איבד כ-0.9% מערכו ומדד ת"א 125 השיל כ-1.5%.

ברמה הענפית, סקטור האנרגיה הוביל את המגמה השלילית וצלל בכ-3.8%, כאשר אחריו בלט מדד הקלינטק עם התרסקות של כ-3.2%. לחץ מכירות הורגש גם במדד הביטחוניות שאיבד כ-2.4% ובמדד הטכנולוגיה שנחלש בכ-2.1%. מנגד, מדד נדל"ן מניב חו"ל שחה נגד הזרם ועלה ב-0.8%.

בקרב המניות, נקסט ויז'ן הביטחונית ריכזה עניין בעקבות סיקור אוהד והמלצות קנייה מגופים בינלאומיים (UBS ונידהאם). בנוסף, אלקטרה נדל"ן רשמה תיקון חיובי לאחר התרסקות בשבוע האחרון של כ־14%.

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אסיה: המסחר הבוקר מתנהל במגמה מעורבת וללא שינויים גדולים. ביפן, מדד ניקיי 225 יורד ב־0.2%, בדרום קוריאה, מדד קוספי עולה ב־0.7%, בהונג קונג, מדד הנג סנג יורד מעט, ב־0.18%, בעוד מדד CSI 300 הסיני ירד ב־0.4%. בהודו, מדד ניפטי בולט בירידה של כ-1%.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר ואף נסחרים בעליות קלות של כ-0.1%.

אתמול בניו יורק נרשמו ירידות ודומה שהמשקיעים נמנעו מלקחת סיכונים לקראת החלטת הריבית. המדדים ירדו בעוד מחירי הנפט הגבוהים דחפו את תשואות האג"ח לשיאים. נאסד"ק בלט לשלילה והשיל כ-0.8% מערכו. דאו ג'ונס רשם ירידה דומה, ומדד ה-S&P 500 מאבד 0.4%.

בלט סקטור האנרגיה (XLE ) בעקבות עליית מחירי הנפט, מנגד, סקטור הצריכה המחזורית בלט לשלילה (XLY ) לנוכח הצפי לעליית הריבית.

בסקטור הטכנולוגיה מדד השבבים (SOX) עלה ב־0.4%, לאחר שירד ב־6% שלשום. לעומתו, קרן הסל על חברות התוכנה (IGV) ירדה אתמול ב־1%, לאחר שעלתה ב־5% שלשום. פער תשואה יומי כזה בין שתי הקבוצות לא היה מעולם.

אמנם מנהלים בחברות הטכנולוגיה הגדולות אומרים כי הם מעוניינים להאט את קצב ההתקדמות של מודלי שפה גדולים, בשל חששות הנוגעים לבטיחות, אך בוול סטריט עדיין נשמעים בעיקר קולות אופטימיים לגבי התחום.

"אם מעבדות ה־AI המובילות באמת מאמינות שהבינה המלאכותית חזקה מספיק כדי להוות איום קיומי, הרי שהיא גם חייבת להיות חזקה מספיק כדי לפתור כמה מהבעיות הגדולות ביותר של האנושות", כתב בנג'מין באולר בהודעה ללקוחות ביום שלישי. "הפוטנציאל של ה־AI גדל באותו קצב כמו הסיכונים שלו, ולכן יש צורך בחשיפה לעליות בשוק המניות האמריקאי תוך ניהול הסיכונים."

2. שוקי האג"ח

תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים, המשמשת כבנצ'מרק בשוק, עלתה אתמול למעל 5%, שיא של כ-19 שנה, על רקע הזינוק במחירי הנפט בעקבות המלחמה עם איראן והתגברות ההערכות כי הפדרל ריזרב יעלה את הריבית היום. העלייה

טוב מכולם הסביר את הקשר בין שוק המניות לתשואות וורן באפט כבר לפני שנים - בתשואה של 5%, "הרווח למניה" שאתה משלם הוא 20 עבור האג"ח. "כשזה קורה המניות כבר אינן אטרקטיביות". ההתייחסות שלו לריביות שעולות עתה בעולם מעניינת לא פחות: "הריביות למניות, הן כמו כח המשיכה של כדור הארץ עבור החומר".

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תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל־30 שנה, הרגישה יותר לסיכונים גיאופוליטיים, עלתה ביותר מ־3 נקודות בסיס ל־5.364%. מוקדם יותר היא טיפסה ל־5.401% - הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2007.

תשואת האג"ח לשנתיים עלתה ביותר מ־2 נקודות בסיס ל־4.656%, לאחר שבמהלך המסחר הגיעה ל־4.688% - רמתה הגבוהה ביותר מאז יולי 2024.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הנפט נסחר הבוקר בירידה של כ-1% וב-107 דולר לחבית.

החשש משיבושים ממושכים באספקת הנפט בעקבות תקיפות החות'ים, לצד הקיפאון במצב בהורמוז, הותירו את מחיר הנפט מעל 100 דולר לחבית. עינת מאיר, מנהלת המחלקה הכלכלית בבנק דיסקונט, ציינה כי ערב הסעודית סגרה את הצינור שהוביל נפט ממזרח למערב וסייע לעקוף את הורמוז החסום. להערכתה "סגירה ממושכת של הצינור עשויה לצמצם את היצע הנפט ב־4%. היקף הנזק ומשך הסגירה לא ברורים ולכן החששות מפגיעה נוספת בהיצע גברו".

מאיר הוסיפה כי "במקביל, הנשיא טראמפ הודיע שאוקראינה ורוסיה הסכימו לא לתקוף את מתקני האנרגיה אחת של השנייה, גורם שצפוי למתן את הפגיעה בהיצע", אך הדגישה שלא ברור אם ההסכם יתממש.

הדולר נסחר ללא שינוי ביחס לשקל ושערו היציג עמד על 3.0490 שקלים.

4. מאקרו

אתמול פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן. המחירים עלו באוגוסט 0.7% בהשוואה לחודש יולי. בעקבות הנתון הנוכחי, קצב האינפלציה השנתי מתייצב על 1.5%.

העלייה של 0.7% במדד אוגוסט התיישבה עם התחזיות המוקדמות בשוק ההון, התוצאה מספקת לבנק ישראל אינדיקציה לקראת החלטת הריבית הקרובה באוקטובר, שכן היא מותירה את קצב האינפלציה השנתי בתוך יעד יציבות המחירים (1%-3%).

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הערב ב-21:00 שעון ישראל יודיע כנראה יו"ר הפד קווין וורש על העלאת הריבית ברבע אחוז ל-4%.

לפדרל ריזרב האמריקאי אין ברירה - בשישי פורסם בארה"ב שמדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה (ליבת האינפלציה) עלה באוגוסט ב־0.3% לעומת יולי, מעל תחזית הכלכלנים. הנתון חיזק את הציפיות להעלאת ריבית, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של 90% להעלאת ריבית.

עבור הפד, הגיע הזמן להוכיח את עצמו או לשתוק", (put up or shut up), כך כתב עומאייר שריף, נשיא ומייסד Inflation Insights, בהודעה ללקוחות שפורסמה בבלומברג. בג'יי.פי מורגן צופים שהריבית תעלה גם בדצמבר.

המשקיעים זוכרים גם את דבריו של יו"ר הפד קווין וורש בנאום ב־28 באוגוסט בג'קסון הול. בנאום אמר וורש כי למקבלי ההחלטות יהיה "עוד מה לעשות" אם לא יקבלו הבטחות חדשות לכך שהאינפלציה נמצאת במסלול לעבר יעד הפד של 2%.

"אי אפשר לשאת נאום כזה ואז לא לתמוך בהעלאת ריבית בישיבה הבאה", אומר שריף.

מי שישקיף על פרסום ההחלטה מהבית הלבן הוא הנשיא טראמפ. כשקווין וורש הושבע לתפקידו בטקס בבית הלבן בחודש מאי, עודד אותו טראמפ להיות "עצמאי לחלוטין". "תעשה פשוט מה שאתה רוצה", אמר לו.

הערב יציב את וורש במסלול התנגשות עם נשיא שלחץ שוב ושוב על הבנק המרכזי להוריד את הריבית. ביום שישי אמר מנהל המועצה הלאומית לכלכלה, קווין האסט לבלומברג שטראמפ עדיין מעוניין בהורדת הריבית, ואם הפד יעלה אותה, "לנשיא יהיה מה לומר על כך".

נזכיר שוורש, נשאל במהלך שימוע האישור שלו אם יהיה "בובה על חוט" של האיש שמינה אותו. ואף נזכיר שטראמפ הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד קודמו של וורש, צעד שנתפס כקשור לחוסר נכונותו של ג'רום פאוול להוריד את הריבית.

בשבוע שעבר טראמפ איים שוב: "ריביות גבוהות מעמידות את ארה"ב בעמדת נחיתות לא הוגנת לחלוטין, ואני לא אתן לזה לקרות! הריבית אצלנו צריכה להיות הנמוכה ביותר בעולם... תורידו את הריבית או שאפסיק לסחור עם מדינות שיש לנו גירעון מולן".

מעט קודם לכן הוא כינה את וורש - "המנהיג החדש והמצוין של הפד".

הערב הוא עלול לשנות את דעתו.

5. תחזית

אם יש אדם שכדאי להקשיב לו כשהוא מסמן את השלב הבא במהפכת הבינה המלאכותית, זהו ג'נסן הואנג. מנכ"ל אנבידיה, זו שנמצאת בלב המירוץ העולמי לתשתיות AI, מעריך לפי האתר סיקינג אלפא כי תחום הסייבר צפוי להפוך ל"אזור הצמיחה הגדול הבא" של הבינה המלאכותית.

הואנג אמר את הדברים בכנס Communacopia + Technology של גולדמן סאקס, על רקע ההערכה שלו כי הביקוש למחשוב AI ממשיך להיות חזק וצפוי להישאר גבוה משמעותית מההיצע. מבחינתו, הסיפור של ה־AI רחוק מסיום: לאחר שהטכנולוגיה התבססה במודלי שפה, בצ'אטבוטים ובמרכזי נתונים, היא צפויה להתרחב לשורה של תחומים נוספים - כאשר הסייבר נמצא, לדבריו, בחזית הגל הבא.

התחזית מעניינת במיוחד משום שהיא מגיעה מהאדם שנהנה אולי מהזווית הטובה ביותר על הביקוש לתשתיות AI. אנבידיה היא הספקית המרכזית של כוח המחשוב שעליו נבנים מודלי הבינה המלאכותית, והיקף ההזמנות שלה מאפשר להואנג לראות מקרוב לאילו שימושים ארגונים וחברות מפנים את ההשקעות שלהם.

הואנג אינו מספק בתחזית שלו יעד כספי לשוק הסייבר או לוח זמנים מדויק, אך ממקם אותו לצד תחומי AI נוספים שהוא מזהה כמנועי הצמיחה הבאים. בין היתר הוא מצביע על "AI פיזי" - רובוטים וכלי רכב אוטונומיים - שלדבריו צפויים לרשום "התקדמות משמעותית" בשנתיים־שלוש הקרובות.

במקביל, הואנג נותר אופטימי מאוד לגבי מנוע הצמיחה הנוכחי של החברה. הוא חזר על הערכת אנבידיה כי הכנסותיה יצמחו ב־70% ב־2027, ואמר כי הוא "בטוח" בתחזית הזו. לדבריו, ללא מגבלת ההיצע, הצמיחה הייתה יכולה להיות גבוהה מ־100%.

כך, בעוד המשקיעים עדיין מנסים להעריך כמה זמן יימשך בום ה־AI הנוכחי, הואנג כבר מסתכל מעברו - ומסמן את הסייבר כאחד המקומות שבהם עשויה להיפתח ההזדמנות הגדולה הבאה.

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