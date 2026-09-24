סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר בנטייה שלילית, כשהוא מושפע מנעילה אדומה בוול סטריט ומפער ארביטראז' משוקלל שלילי הצפוי למשוך את מדד ת"א 35 לירידה. לצד זה, בשווקים יעקבו אחר הרגיעה הקלה במחירי הנפט הבוקר, לצד המשך הלחץ מכיוון שוק האג"ח האמריקאי והתחזקות הדולר.

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המניות הדואליות יחזרו למסחר בבורסת תל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי שצפוי למשוך את מדד ת"א 35 לירידה תיאורטית של כ-0.24% בפתיחה. את המגמה השלילית במדד צפויות להוביל המניות: טבע , נייס , אורמת טכנו ואלביט מערכות שבו מניו יורק עם פערי ארביטראז' שליליים של 1.55%, 1.36%, 0.43% ו-0.58% בהתאמה. מנגד, סקטור השבבים יספק רוח גבית חיובית וינסה למתן את הירידות, לאחר שקמטק (2.97%), נובה (2.28%) וטאואר (1.62%) חוזרות כולן עם פערים חיוביים. בולטת במיוחד מניית פאלו אלטו שחוזרת לתל אביב עם פער חיובי חזק של כ-4%.

אתמול, המסחר בבורסת תל אביב ננעל בירידות שערים, במגמה התואמת את הסנטימנט השלילי בבורסות העולם. מדד ת"א 35 השיל 0.2% ומדד ת"א 90 ירד ב-0.8%. בעוד שמדדי הנדל"ן לסוגיהם ומדד הביטוח הובילו את המגמה השלילית עם ירידות של מעל ל-1%, סקטורי הקלינטק, האנרגיה והטכנולוגיה ריכזו ביקושים, פעלו נגד המגמה הכללית ובלטו בירוק. מנגד, מניות אלקטרה נדל"ן וקווליטאו בלטו לשלילה וצללו ביותר מ-5%.

בגזרת החברות בלטה במיוחד מניית נייס , שזינקה בעקבות דיווחים ב"סקיי ניוז" על מגעים מתקדמים ובלעדיים למכירת חטיבת אקטימייז לענקית ההשקעות ברוקפילד תמורת כ-2 מיליארד דולר - מהלך שעשוי להציף ערך משמעותי לחברה ולאפשר לה להתמקד בפיתוח בינה מלאכותית.

סקטור האנרגיה הירוקה ריכז אף הוא עניין רב: דוראל אנרגיה הובילה את העליות בעקבות צפי להכנסות של כ-150 מיליון דולר בשנה מחוות שרתים משותפת בהר טוב. במקביל, קבוצת רציו מימשה את מלוא האופציות שלה בחברת תיגי לקראת מיזוג פעילות חוות שרתים, וסאנפלאואר דיווחה על הסכם מבטיח למכירת חשמל מחוות הרוח שלה בפולין. לעומת זאת, סקטור השבבים ספג המלצה צוננת מבנק ההשקעות קנטור עבור מניות נובה וקמטק , למרות מחירי יעד אופטימיים בוול סטריט.

זירת הפיננסים והתקשורת סיפקה גם היא כותרות משמעותיות במסחר אתמול. כלל ביטוח דיווחה כי היא מתניעה מחדש את חזרתה לשוק ההון ובנקאות ההשקעות, ובוחנת השקעה של 130-150 מיליון שקל תמורת כ-20% ממניות בנק ההשקעות "ווליו בייס". בחזית התקשורת, פרטנר הודיעה על פדיון מוקדם של אג"ח סדרה ז' בהיקף של 344 מיליון שקל, מהלך שנועד להסיר את התנגדות הנושים לגיוס חוב חדש ולסלול את הדרך לחלוקת דיבידנד מיוחד ונדיב של 500 מיליון שקל לבעלי המניות.

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המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי היפני בולט לחיוב עם עלייה של כ-1.4%. מנגד, ירידות שערים נרשמות במדד שנגחאי שיורד בכ-0.7%, ובמדד ההאנג סנג בהונג קונג שמאבד כ-0.4%. בבורסת סיאול בדרום קוריאה לא מתקיים הבוקר מסחר, לרגל פסטיבל הירח המלא (צ'וסוק).

החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים הבוקר על נטייה שלילית וממשיכים לאותת על צפי לפתיחה אדומה: החוזים על מדד הנאסד"ק נחלשים בכ-0.2%, החוזים על ה-S&P 500 יורדים גם הם בכ-0.2%, והחוזים על מדד הדאו ג'ונס מאבדים כ-0.1%.

אתמול, המדדים המובילים וול סטריט נסחרו תחת לחץ על רקע התגברות החששות מפני האינפלציה והעלאת ריבית נוספת, זאת לאחר ארבעה ימים של עליות, S&P 500 ירד ב־0.6%, נאסד"ק איבד 1.2% לאחר שביומיים האחרונים קבע שיאים ודאו ג'ונס ירד ב־0.5%. מדד הפחד (VIX) זינק אמנם בכ-6%, אך עדיין נמוך מממוצע 200 הימים שלו. ראסל 2000, המדד של המניות הקטנות שהן רגישות יותר לגובה הריבית, השיל 1.5%.

הירידות היו לרוחב כל השוק והתפזרו בין הסקטורים השונים, מתוך ה-11, רק אחד, סקטור האנרגיה (XLE ) עלה אתמול בהובלת בי.פי. וקונוקו פיליפס . מנגד, סקטור התשתיות (XLU ) היה החלש ביותר, גם סקטור הצריכה המחזורית (XLY ) ושירותי התקשורת (XLC ) רשמו ירידות.

המסחר בוול סטריט הונע אתמול משילוב של דריכות גיאופוליטית וחששות גוברים מהמשך העלאות הריבית. במוקד הגיאופוליטי עמדו המגעים העקיפים בין ארה"ב לאיראן בשולי עצרת האו"ם, שלוו במסרים מעורבים מצד הממשל - מתקוותו של השליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף לשיחות בונות, ועד לאזהרת הנשיא טראמפ כי עליו להחליט אם להגיע להסכם או "להשמיד" את המדינה. מתיחות זו דחפה את מחיר נפט הברנט לזינוק של כ-3% אל מעל ל-102 דולר לחבית, והקפיצה את תשואת האג"ח הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים ב-15 נקודות בסיס, לשיא של 19 שנה ולרמה של 5.1%. במקביל, הלחץ בשווקים החריף בעקבות נתוני מאקרו שעקפו את התחזיות והצביעו על האצה בפעילות העסקית בארה"ב לשיא של יותר מחמש שנים (מדדי ה-PMI טיפסו ל-57 נקודות במגזר הייצור ול-58.7 בשירותים). נתונים אלו, המשקפים המשך עלייה בעלויות התשומות והאנרגיה, חיזקו את החששות מאינפלציה דביקה, חששות שזכו לגיבוי גם בהתבטאויותיהם הניציות של בכירי הפד מייקל באר ותומאס בארקין, שהעריכו כי יידרשו העלאות ריבית נוספות כדי לרסן את עליית המחירים.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב הממשלתי, אתמול, נרשמה מגמה של "התללת העקום" - התשואות לאגרות החוב לטווח הקצר (עד 9 חודשים) ירדו, בעוד שהתשואות לטווח הארוך (10 עד 30 שנה) טיפסו והוסיפו בין 2 נקודות בסיס ל-7 נקודות בסיס.

בשוק איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב הסערה החריפה אתמול בלילה, כאשר תשואת האג"ח ל-10 שנים זינקה ב-13 נקודות בסיס ל-5.1% - הזינוק היומי החד ביותר מזה כ-18 חודשים ושיא שלא נראה מאז יולי 2007. במקביל, התשואה ל-2 שנים (הרגישה במיוחד למדיניות הריבית) טיפסה ל-4.89%, שיא מאז מאי 2024, והתשואה ל-30 שנה חצתה את רף ה-5.4%.

הזינוק הושפע משילוב של נתוני PMI חזקים מהצפוי שהצביעו על התרחבות הפעילות העסקית בארה"ב בקצב המהיר מזה כחמש שנים, התבטאויות ניציות מצד חבר מועצת הנגידים של הפד מייקל באר (שהעריך כי יידרשו העלאות ריבית נוספות), מחירי נפט גבוהים ומכרז חלש של משרד האוצר האמריקאי לאג"ח ל-5 שנים שזכה לביקושים נמוכים במיוחד.

פיטר בוקבאר, מנהל ההשקעות הראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, התייחס למכרז החלש וציין ל-CNBC כי "השוק הדובי באג"ח נמשך - משרד האוצר מנסה למכור אג"ח לשוק חלש בתשואות שלא היו אטרקטיביות מספיק עבור הקונים". טוני מיאנו, אנליסט אסטרטגיית השקעות בוואלס פארגו, הוסיף ב-CNBC כי תגובת השוק מעידה על תמחור מחדש של מדיניות הפד: "אי אפשר לעבוד על שוק האג"ח או להתחבא ממנו - כל עוד הפד לא ישיג שליטה מלאה על האינפלציה, החלק הארוך של עקום התשואות ימשיך להיות תחת לחץ כבד".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק האנרגיה, מחירי הנפט רושמים הבוקר מגמה שלילית, כאשר חבית מסוג ברנט נחלשת בכ-0.8% ונסחרת סביב 102.2 דולר, וחבית מסוג WTI יורדת בשיעור דומה לרמה של כ-91.4 דולר. הלחץ כלפי מטה הלילה מגיע בעקבות דיווח של רויטרס ו-Kpler, לפיו יבוא הנפט לאסיה בחודש ספטמבר צפוי לטפס ל-23.96 מיליון חביות ביום - הנתון הגבוה ביותר מאז פרוץ המלחמה מול איראן בחודש פברואר, נתון המאותת על זמינות מלאים אזורית גבוהה מהצפוי.

הירידות הלילה הופכות את המגמה מאתמול, אז מחירי הנפט רשמו התאוששות וקטעו רצף של חמישה ימי ירידות רצופים. העליות אתמול נשענו על החשש הגובר מאיסור יצוא דלקים מארה"ב לצד הניסיון לתמרן בין סיכוני האספקה למגעים הדיפלומטיים. אולה סלות' האנסן, ראש אסטרטגיית הסחורות ב-Saxo Bank, הסביר כי הזינוק במחירי הדיזל באירופה בעקבות איום איסור היצוא האמריקאי סיפק תמיכה מהותית לנפט הגולמי. בנוגע למגעים בין ארה"ב לאיראן, הוסיף האנסן כי תגובת השוק המאופקת מעידה על סקפטיות: "הסוחרים רוצים לראות צעדים מעשיים ומוצקים משני הצדדים שמצביעים על פתרון". בהקשר לאיסור היצוא, חמד חוסיין מ-Capital Economics הזהיר כי אף שמהלך כזה עשוי להוריד זמנית את מחירי הדלק בארה"ב, "מגבלות השינוע בתוך המדינה יובילו בסופו של דבר להצטברות מלאים, מה שייאלץ את בתי הזיקוק לקצץ את התפוקה".

ברקע התנודתיות הגבוהה במחירים, המתיחות הגיאופוליטית נותרת במוקד בעקבות נאומו התקיף של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, בעצרת האו"ם, בו האשים את ארה"ב וישראל בליבוי חוסר היציבות. נעים אסלאם, מנהל ההשקעות הראשי ב-Zaye Capital Markets, מזהיר ב-CNBC כי הירידה הנוכחית במחירי הנפט עלולה להיות זמנית: "השווקים עדיין רגישים להידוק מוניטרי נוסף, להסלמה מחודשת במזרח התיכון ולדיונים השבוע בין ארה"ב לסין סביב סחר, בינה מלאכותית ושרשראות אספקה אסטרטגיות - סיכונים שעלולים להפוך את המגמה במהירות".

בשוק המט"ח המקומי, הדולר שומר על מומנטום חיובי מול השקל בהמשך לעליות מאתמול, ונסחר בעלייה קלה של 0.1% סביב 3.03 שקלים.

בשוק המט"ח, אתמול, מדד הדולר (DXY) טיפס לשיא של חודשיים (101.2 נקודות) והשלים זינוק של 2.2% ב-11 ימי מסחר - הרצף החזק ביותר שלו מאז פרוץ המלחמה עם איראן. הסיבה המרכזית לזינוק היא שילוב של נתוני מאקרו חזקים (שיא של 5 שנים בפעילות העסקית בארה"ב) וזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים (שחצו את ה-5.1%). שני נתונים אלו מחזקים את הערכות השוק שהפדרל ריזרב ייאלץ להשאיר את הריבית גבוהה לאורך זמן כדי לרסן את האינפלציה.

4. מאקרו

עיני המשקיעים נשואות לוושינגטון, שם נפתחה היום (ה') פסגת הענקיות בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא סין, שי ג'ינפינג. עוד בטרם פגישת המנהיגים, נרשמה הלילה פריצת דרך כלכלית כאשר שתי המעצמות הסכימו להאריך בחודשיים, עד ל-10 בינואר, את ההבנות ו"שביתת הנשק" בנושא המכסים שהיו אמורות לפוג בנובמבר. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, ציין לאחר פגישותיו עם מקבילו הסיני כי ההארכה נועדה להעניק לצדדים זמן לגיבוש הסכם סחר רחב ומקיף יותר, אפשרות שהועלתה על ידי בייג'ינג עצמה.

חרף ההתקדמות בחזית הכלכלית, תחום הבינה המלאכותית ממשיך לעמוד במרכז סדר היום של הפסגה. למרות הציפיות הגבוהות, האנליסטים בוול סטריט מעריכים כי לא נראה פריצת דרך דרמטית בתחום הטכנולוגי. אנליסטים ב-Evercore ISI ציינו במזכר למשקיעים כי התפתחויות בנושא ה-AI "תואמות את ההערכה שלנו שלא יושג הסכם מהותי, אלא בעיקר דיונים על תהליכים וערוצי הידברות". במקביל, בבנק ההשקעות Raymond James העריכו כי "לא נראה שינויים מהותיים בפיקוח על יצוא שבבים או הסכם להאטת פיתוח ה-AI, אך עצם הקמתו של ערוץ תקשורת יציב היא משמעותית ביותר".

ואכן, מסתמן כי אחת ההצעות המרכזיות כבר הבשילה: שר האוצר בסנט אישר הלילה כי ארה"ב וסין הסכימו על הקמת "קו חם" להתראות הדדיות על תקריות AI העלולות לסכן את הביטחון הלאומי (אם כי התקשורת הרשמית בסין טרם אישרה זאת מפורשות). מזכיר המדינה מרקו רוביו השווה מנגנון זה ל-"קו החם שהיה לנו בזמן המלחמה הקרה, המאפשר להתקשר ישירות לסינים ולהזהיר אותם על אירוע מסוכן". אלבין וואנג גריילין, עמית מחקר בכיר ב-Asia Society Policy Institute, הגדיר את היוזמה כ-"התפתחות חיובית מאוד", והוסיף בראיון למרקטוואץ' כי "עצם הגיבוש של הסכמות ראשוניות סביב ה-AI כבר מהווה תוצאה מוצלחת". מנגד, פול היר, עמית בכיר ב-Chicago Council on Global Affairs, הדגיש את המורכבות וציין כי "בינה מלאכותית היא הדוגמה הטובה ביותר לנושא שבו שיתוף פעולה בין ארה"ב לסין הוא הכרחי, אך בו בזמן גם הדוגמה הטובה ביותר לנושא שבו הוא יהיה קשה ביותר, בגלל חשיבת 'משחק סכום אפס' והמיקוד התחרותי של שני הצדדים".

בזירת הסחר, כאמור, הושגה דחייה של חודשיים בהעלאת המכסים, אך בוושינגטון מבהירים כי הם דורשים מסין לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות לפני חתימה על עסקה רחבה. בעוד שסין עמדה ביעד רכישת 25 מיליון טונות של פולי סויה מארה"ב, היא עדיין מפגרת במימוש התחייבותה לרכוש מוצרים חקלאיים נוספים בהיקף של 17 מיליארד דולר, וקצב אספקת היסודות הנדירים מתנהל בעצלתיים. בפסגה עשויות להתפרסם הבנות נוספות, בהן הסרת מכסים על סחורות "לא קריטיות" בהיקף של 30 מיליארד דולר והסכמות בתחום השירותים הפיננסיים.

לצד הכלכלה והטכנולוגיה, הפסגה תעסוק בסוגיות גיאופוליטיות נפיצות נוספות. האנליסטים של ג'יי.פי מורגן ציינו כי פריצת דרך בנושא המלחמה מול איראן תהיה ההתפתחות המשמעותית ביותר, כאשר בייג'ינג עשויה להסכים ללחוץ לשמירה על נתיבי השיט הפתוחים ולהדק את הפיקוח הפיננסי בתמורה להקלות בסנקציות משניות. עם זאת, פול היר ציין מנגד כי להערכתו "נושא איראן לא יטופל באופן מהותי בפסגה הזו". כפי שסיכמו זאת הכלכלנים ב-Oxford Economics, התוצאות הסבירות ביותר מהמפגש יהיו נקודתיות בלבד: "התוצאות הסבירות ביותר יהיו צרות וניתנות לביטול, כמו הקלות מכס מוגבלות, התחייבויות רכישה בתחומי החקלאות והתעופה, והסכמים פרוצדורליים בנושאי בטיחות AI ואיראן - מה שיושיב את הסוגיות המורכבות של היריבות הטכנולוגית, הברחות הציוד וטייוואן ללא פתרון מיידי".

5. תחזית

מניית ענקית שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י הפכה לאחרונה ל"שדה קרב בין מומנטום לעמידות הביקוש", כאשר המשקיעים מנסים להעריך כמה זמן תוכל חגיגת ההשקעות בבינה מלאכותית להימשך. למרות ירידה של 2.2% במסחר אמש, המניה רשמה זינוק מטאורי של כ-275% מתחילת השנה, ואנליסטים בוול סטריט סבורים כי הנתונים הפונדמנטליים ממשיכים לתמוך בחברה.

טימותי ארקורי, אנליסט בכיר ב-UBS, מציין למרקטוואץ' כי הפער בין ההיצע לביקוש לשבבי זיכרון יוסיף להתרחב אל תוך השנה הבאה. להערכתו, מיקרון תוכל לספק כ-60% בלבד מהביקוש לשבבי DRAM בשנה הבאה, בעוד שהביקוש לשבבי זיכרון עבור שרתים צפוי לצמוח בכ-80%. בנוסף, ב-UBS צופים כי הביקוש לכונני SSD לשרתים ולמאגרי נתונים עשוי יותר מלהכפיל את עצמו עד שנת 2027. ארקורי מדגיש כי על המשקיעים להתמקד ב"עמידות הביקוש ובמיוחד בהחזר ההון למשקיעים".

בזירת החזר ההון, ארקורי מצביע על זרז משמעותי: האיסור הזמני על רכישת מניות חוזרת, שהוטל על החברה בעקבות קבלת מימון מ"חוק השבבים" האמריקאי (CHIPS Act), צפוי לפוג בחודש דצמבר. ב-UBS מעריכים כי ברבעון של פברואר תתחיל מיקרון ברכישות חוזרות בהיקף ראשוני של כ-20 מיליארד דולר, שיוכלו לגדול בהמשך לקצב של 40 עד 50 מיליארד דולר ברבעון.

במקביל, גם בבנק ההשקעות Wolfe Research מביעים אמון בהמשך גל הגאות. האנליסט כריס קאסו ציין כי ההסכמים ארוכי הטווח של מיקרון מול לקוחותיה מעניקים למשקיעים "ביטחון גבוה יותר לגבי אורך החיים והעמידות של מחזור הגאות הנוכחי". קאסו הוסיף כי בטווח הארוך, התרחבות כושר הייצור והוספת שטחי ייצור נקיים חדשים הם שיובילו את עיקר הצמיחה של החברה.

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