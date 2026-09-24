חדי קרן גדולים ופרטיים בתחום הסייבר - כמו סייארה ואיילנד, נזקקים להזרקה של מאות מיליוני דולרים בשנה כדי להמשיך ולתפוס נתחי שוק, במיוחד כאשר שוק ההון כמעט וסגור להנפקות. היום (ה') מודיע חד הקרן איילנד (Island) של דן אמיגה ועמיתו האמריקאי מייק פיי, על גיוס הון שישי (סיבוב F) בהיקף של 400 מיליון דולר שמשקף לחברה שווי של 6.4 מיליארד דולר, שנה וחצי בדיוק מאז שהודיעה על סיבוב הגיוס הקודם שלה, ששיקף לה שווי של 4.8 מיליארד דולר. הגיוס ממשיך את מגמת השקעות העתק בחדי קרן בתחום הסייבר בקרב מובילות קטגוריה - כך למשל השקיעה רק השבוע גולדמן זקס 400 מיליון דולר במסגרת הרחבת סבב הגיוס האחרון של סייארה (Cyera) לפי שווי שוק של 12 מיליארד דולר.

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את הסיבוב מובילה משקיעה קיימת - קרן אבולושן אקוויטי פרטנרס (Evolution Equity Partners) קרן שמתמחה בהשקעות בחברות סייבר ובינה מלאכותית ומושקעת בין השאר גם בחברות ישראליות אחרות כמו ארמיס שנמכרה לסרביס נאו, טורק, פטנרה, אקווה ואפילו טאלון, המתחרה לשעבר של איילנד. למרות שאבולושן הצטרפה להשקעות באיילנד בעבר, זו הפעם הראשונה שהיא מובילה סיבוב גיוס בחברה, לאחר שאת הסיבוב הקודם הובילה קרן הענק קוטו.

דפדפן מאובטח לארגונים גדולים

לפי ההערכות בתעשייה, איילנד חצתה את רף ה-200 מיליון דולר בקצב הכנסות שנתי וכיום היא מעסיקה 1,000 עובדים, מהם 400 במרכז פיתוח ברחוב המרד בתל אביב - יותר מכפול ממספר עובדיה בגיוס ההון הקודם במרץ 2025. בשנה וחצי האחרונות הספיקה החברה להתרחב אל מעבר למוצר המקורי שממנו צמחה - דפדפן מאובטח לארגונים גדולים שמשמש כאלטרנטיבה בטוחה לדפדפנים הפתוחים כרום של גוגל או אדג' של מיקרוסופט. לדפדפן המאובטח יתרונות רבים שכן הוא בטוח ומפוקח הרבה יותר עבור החברות. גם עבור איילנד הוא מהווה שער ליצירת הכנסות נוספות על ידי מכירה של יותר מוצרים משלימים לדפדפן שלה.

אלא שלא בכל מקומות העבודה העובדים מסכימים לקבל על עצמם הכתבה של דפדפן ארגוני ורבים מהם מעדיפים לקבל את החופש ולהמשיך לעבוד עם החוויה המוכרת של כרום או אדג'. באיילנד פיתחו גם תוספים לדפדפנים, ובהמשך פיתחו שני מוצרים משלימים שמרחיבים את יריעת המוצרים שלהם אל מעבר לעולמות הדפדפן: מוצר לאבטחת רשתות המתחרה בזה של צ'קפוינט, קייטו נטוורקס או זיסקיילר - מערכת שמאבטחת את הרכשת הארגונית באמצעות מנגנון חכם שמסנן את תעבורת הרשת והמידע ומחליט באופן אוטונומי היכן לסנן אותו - במערכת ההפעלה, בעננים ציבוריים באירופה או בארה"ב או בענן הפרטי המקומי. מוצר נוסף שהושק לאחרונה על ידי איילנד מכונה Control Plain ומכוון לשליטה על נכסי ה-AI של הארגון: מערכת שמאפשרת לנטר פעילות של סוכני AI על מכשירי קצה, ברשת, בשכבת הדאטה או בשלב ניהול הזהויות.

בסבב הגיוס משתתפים גם המשקיעים הקיימים בחברה: סקויה וסייברסטארטס - מהמשקיעות הראשונות בחברה, לצד קרנות כמו פריזם קפיטל, אינסייט פרטנרס, קוטו, ג'י סקוורד, ג'ורג'יאן, אלטה פארק, מורגן סטנלי ודמיטרי אלפרוביץ', ממייסדי ענקית הסייבר קראודסטרייק. החברה הוקמה על ידי שני יזמים מנוסים ומשקיעים סדרתיים: סמנכ"ל הטכנולוגיות דן אמיגה - שמכר בעברו את פיירגלאס לסימנטק והמנכ"ל מייק פיי, שכיהן בעברו כנשיא סימנטק וסמנכ"ל הטכנולוגיות של מקאפי. השניים הם גם שותפים בקרן ההון סיכון פיקצ'ר קפיטל, לצד רקש לונקאר ומיקי בודאי.