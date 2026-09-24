המתברגות החדשות במדד הזכורות והאהובות: BYD, סנו ויטבתה

גונדי, טבית, אושפלו, מקלובה, מקלובה טבעוני, משה בתיבה, משה בחצוצרה - אם הייתם עולים חדשים, כנראה הייתם הולכים לאיבוד מול השפע הזה של שולחן שישי מזרחי. אבל אם הייתה לכם אפליקציה שמדברת בדיוק בשפה שלכם? זה כבר עניין אחר, כפי שמשתקף מהפרסומות שמקדמות את האפליקציה החדשה של בנק לאומי, הזמינה מעתה בחמש שפות (כולל עברית).

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בכל אחת מהפרסומות הללו יש מבט חיצוני ומשעשע עלינו הישראלים, בעוד הפרזנטור גל תורן מתפקד על תקן המסביר הלאומי בחליפה הכחולה הקבועה. התוצאה: הקמפיין מתברג במקום הראשון בזכירות, שבוע שני ברציפות.

גל תורן בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך מיוטיוב

גם בגזרת הפרסומת האהובה ביותר אין שינוי מהשבוע שעבר: נהג המונית אשר (יובל סמו) מ"ארץ נהדרת" מסיע את הפניקס סמארט לפסגה, עם שיעור אהדה דומה לממוצע החצי שנתי. הפרסומת היא חלק מקמפיין שרץ כבר שנתיים, אבל התחדש בשפה קצת שונה ובאסטרטגיה שמדברת על "ברור שהפניקס".

הפעם, לרגל חופשות החגים, הדגש הוא על ביטוח נסיעות לחו"ל. לצד הנוסע האקראי ה"קבוע", אשר פוגש מחוץ לחלון גרסאות של עצמו, וגם איתן הוא משתמש באותו הומור מוכר ("לאן אתה טס, מיקרונזיה? למה לא תחשוב בגדול? טוס למאקרונזיה") - שכאמור עובד היטב על הצופים.

הפרסומת של הפניקס סמארט מתברגת שלישית בזכירות, ומייד אחריה במקום הרביעי נמצאת הפרסומת של המתחרה, חברת הביטוח הראל, שגם היא מכוונת לביטוחי נסיעות לחו"ל. כאן השחקן והסטנדאפיסט ליאור דובדבני מופיע בשלל סצנות מלחיצות או חריפות, ובכולן הוא נראה הרבה יותר רגוע מהשותפים שלו, כי כמובן, יש לו את הביטוח שהופך אותו לבלתי לחיץ.

יובל סמו בקמפיין הפניקס סמארט / צילום: צילום מסך מיוטיוב

שתי חברות מתברגות השבוע לראשונה זה זמן רב, לאחר שגייסו יוצרי תוכן לשורותיהן. במקום השמיני מתברגת סנו עם יוצר התוכן האהוב קובי אדרי (יאבלולו שמבלולו), שהתפרסם בזכות המשפט "קשה? לא קשה" (אם לא קראתם באינטונציה הנכונה, אתם לא בלופ). מה שטוב לבישול באינסטגרם ובטיקטוק טוב גם למשחרר הסתימות שעוזר לצלוח בשלום את הפעילות במטבח. במקום העשירי נמצאת יטבתה, שגייסה את אורי ורד להשקת השוקו הטבעוני שלה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא פלטפורמת הסטרימינג free TV של קשת, עם כ-2.3 מיליון שקל שהושקעו בסרטוני עדויות שמטרתם למשוך מנויים חדשים. הקמפיין, שעלה רק בערוץ קשת 12, מתברג במקום החמישי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.7 מיליון שקל, שייכת לסוכנות היהודית עם קמפיין "בואו לחזק את השרשרת". ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.6 מיליון שקל, שייכת לוועדת הבחירות המרכזית, המקדמת את ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26.

משקיעים פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־63 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־52 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם The First (הפניקס), מקאן ת"א (אסם) ובאומן בר ריבנאי (יטבתה).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.