מי שהיה זקוק להוכחה נוספת לכוחם של המשפיענים בישראל קיבל אותה בחודש שעבר, כאשר אתר ענקית מוצרי הבריאות האמריקאית iHerb יצא בשיתוף-פעולה חדש עם מועדון הצרכנות Mami של מעיין אדם.

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אדם היא כבר מזמן הרבה מעבר למשפיענית, אולם חברות המועדון עוקבות קודם כל אחרי ההמלצות שלה, ובלעדיה כנראה יקטן כוחה של הקהילה (בראיון משותף לגלובס שלה ושל מנכ"ל מאמי, אופיר יוסף, הוא ציין כי "מעיין היא הפנים ודומיננטית גם בהעברת המסרים, אבל הלקוחות יודעים ש'מאמי' היא זו שדואגת להם").

במסגרת המהלך הוצעו כפל הטבות וצבירה מוגברת של כסף דיגיטלי, בעת שימוש בכרטיס האשראי החדש יחסית של המועדון. התוצאה: האתר מתברג במקום הרביעי בדירוג מדד רכישות הישראלים באונליין של חברת שופ אנליטיקס לחודש אוגוסט, עם זינוק של כ-32% בהיקף ההזמנות. גובה הסל הממוצע עמד על 225 שקל, והמוצרים הבולטים שנרכשו היו תוספי תזונה ומוצרי טיפוח אישי.

"מעיין אדם שוברת תקרת זכוכית מקומית, וממחישה את כוחה של משפיענית ישראלית גם בפלטפורמה בינלאומית גדולה כמו iHerb", מציין נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס.

נתי יעקובי, מנכ''ל שופ אנליטיקס / צילום: יח''צ

אגב, זו לא הפעם הראשונה שאדם מקפיצה את המכירות ב-iHerb - בפברואר 2025 היא הובילה קמפיין טלוויזיוני לאתר, ובאותו חודש זינקו המכירות בו ב-60%.

שלושה נציגי תיירות

מספר ההזמנות של הישראלים באתרים המובילים עלה באוגוסט בכ-4% לעומת יולי, אולם כאשר מבודדים את האתרים הבינלאומיים כבר מדובר בעלייה של כ-8%. עלי אקספרס הסיני שומר על המקום הראשון, עם גידול של כ-9% במספר ההזמנות, בעיקר הודות למבצעי החזרה ללימודים. באתר גם שדרגו את חוויית הלקוח עם קיצור זמני אספקה, הורדת סף המשלוח בחינם עד הבית ומעבר לתשלום מסים במעמד הקנייה.

החיבה הישראלית לחופשות מעבר לים, ובמיוחד בעונה הנוכחית, מסייעת לענף התיירות לשגר החודש שלושה נציגים לטבלה. אתר הלינות בוקינג נמצא במקום השישי, אתר חברת התעופה Wizzair במקום השמיני (במקביל להודעה על הרחבת הפעילות בחגים), ואתר Agoda מקבוצת בוקינג במקום התשיעי.

במקום העשירי נרשמת כניסה חדשה לאתר FlyLink, המהווה פלטפורמת תשלומים וסליקה גלובלית. האתר זכה לפופולריות בקרב צרכנים ישראלים שרוכשים חיקויי מותגים. מאחר שפלטפורמות מסחר גדולות אוסרות למכור חיקויים (בעיקר של בגדים, תיקים ואביזרי יוקרה), מוכרים רבים "עוקפים" את ה"בעיה" באמצעות קישורי סליקה חיצוניים של FlyLink - המופצים דרך קבוצות רכישה ורשתות חברתיות.

שחקני האופנה החזקים

באתרים הישראלים נרשמה החודש ירידה של 2% במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם. עם זאת, אתר KSP שבמקום הראשון שמר על נפח הזמנות יציב, עם סל קניות ממוצע של כ-330 שקל.

במקום השני נמצא אתר סופר-פארם, שכבר מזמן אינו מסתפק במוצרי פארם אלא הפך למרקטפלייס הפועל במגוון רחב של קטגוריות, ומכאן גם עוצמתו. סל הקניות הממוצע באתר עמד על כ-230 שקל לא כולל פריטי מרקטפלייס, והסכום עולה משמעותית כאשר משקללים את מוצרי הפלטפורמה מקטגוריות הריהוט ומוצרי החשמל.

במקום השלישי מתברג אתר שופרסל, עם נפח הזמנות הגדול פי שניים מזה של המתחרה רמי לוי. הרחק משניהם, במקום ה-14, נמצא חצי חינם, ובמקום ה-19, טיב טעם. במקום ה-15 נמצא הסופר החברתי "החישוק", שמציע כמות פריטים מצומצמת יותר מזו של קמעונאיות המזון הגדולות.

ענף האופנה משגר לטבלה חמישה נציגים. המוביל מביניהם הוא אתר המולטי-ברנד טרמינל X של פוקס, שמתברג במקום 4 עם סל ממוצע של 369 שקל. אתר דלתא נמצא במקום 7, פוקס במקום 9 (כאן הסל הממוצע הוא "רק" 316 שקל), זארה במקום 10, ואתר בגדי הקז'ואל Addict, הפחות מוכר מבין כולם, במקום 17.

במקום השמיני מתברג אתר סטימצקי, שמספר ההזמנות בו הוכפל ביחס לחודש הקודם. כ-16% מההזמנות כללו ספרים דיגיטליים, וניכרה גם השפעת שיתופי-הפעולה עם מועדוני צרכנות כמו פיס פלוס וביחד בשבילך, לקראת החזרה לבית הספר.

את טבלה האתרים הישראלים נועל אתר פרומיס (Promise) בהופעת בכורה. מדובר באתר המתמקד בשיווק ישיר של מוצרי טיפוח ובשיתופי-פעולה עם משפיעניות ברשתות החברתיות - שכפי שכתבנו בתחילת הכתבה, יכולות להוות מנוע צמיחה משמעותי כאשר הדברים נעשים בצורה נכונה.

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על-פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.