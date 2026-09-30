העובדים דורשים לא להגיע לישראל, בחברת התעופה מתעלמים

המאבק בין חברת התעופה אייר אירופה לאיגוד העובדים נמשך: בעוד שהעובדים דורשים שהטיסות לישראל יהיו על בסיס התנדבותי, כדי למנוע "רמות גבוהות של לחץ וחרדה" - חברת התעופה ממשיכה לאכוף את חובה הטיסה לארץ. על-פי דיווח באתר הספרדי Preferente, החברה מתעלמת מבקשות חוזרות ונשנות לאפשר לצוותי האוויר לבחור אם להפעיל את הקו מדריד-תל אביב.

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בהנהלת אייר אירופה טוענים כי נתב"ג "אינו מוגדר כשדה תעופה באזור מלחמה", ולכן החברה לא רואה צורך להחיל מגבלות תפעוליות או נהלים מיוחדים עבור צוותי האוויר. למרות זאת, באיגוד העובדים USO הודיעו כי ימשיכו לפעול לקידם המהלך, וכי הלחץ והחרדה מהטיסות לישראל אף "עלולים להשפיע על הפעילות התפעולית".

ברקע, אייר אירופה חזרה לישראל לאחר מבצע "שאגת הארי", והעובדים אף מזכירים שהיא עשתה זאת מהר מדי, בניגוד למתחרה איבריה אקספקס. החברה מפעילה כיום שש טיסות שבועיות בקו מדריד-תל אביב.

אומנם בחודשים האחרונים חברות זרות רבות חוזרות לישראל, כמו דלתא ויונייטד האמריקאיות, אך המקרה הזה הוא תזכורת לכך שהדברים נעשים לעתים במתח רב, ושהמהלכים האלה לא מובנים מאליהם.

גם בריסל איירליינס, שחזרה להפעיל 10 טיסות שבועיות בקו בריסל-תל אביב, חווה דברים דומים, לאחר שצוותי החברה איימו בשביתה במחאה על חידוש הטיסות לישראל - זאת לאחר שהחברה חייבה אותם להגיע לארץ, והם לא יכלו לבחור בכך מרצונם בחופשי. העובדים העלו חששו הקשורים ל"בטיחות, בריאות הנפש ואתיקה".