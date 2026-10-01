אחד המשקיעים המוקדמים של חברת סמארט שוטר, שמפתחת כוונות לנשק קל, מכר היום, חמישי, את כל החזקותיו (6.8%) בחברה תמורת כ-51 מיליון שקל. לגלובס נודע כי המוכר הוא אלחנדו (אלכסנדר) ויינישטיין, משקיע יהודי צ'יליאני, בן למשפחה שהיגרה מאוקראינה לצ'ילה. כיום הוא מתגורר בשוויץ ומשקיע בעיקר בחברות ביומד.

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עוד נודע לגלובס כי הרוכשים הם מספר מוסדיים וקרנות גידור שחיפשו מזה מספר שבועות לרכוש מניות בכמות גדולה יחסית במניה.

ויינשטיין מכר את המניות במחיר של 16.2 שקלים למניה, דיסקאונט של 19% על מחיר המניה בשוק (20 שקלים למניה). רק שהמחיר הזה הוא המחיר שאליו זינקה אתמול המניה בבורסה, אחרי הסכם מסגרת ענק של החברה מול משרד ההגנה האמריקאי (הפנטגון) בהיקף של 150 מיליון דולר.

החתם במכירה היה רוסאריו קפיטל.

המכירה הזו שלו מצטרפת למניות בסכום של 10 מיליון שקל שמכר ויינשטיין בהנפקת החברה במרץ השנה, כשלצידו מכר גם איש העסקים הקנדי מאיר גניוויש מניות ב-10 מיליון שקל (וממשיך להחזיק את החלק הגדול בחברה, 15.4% דרך חברת Smart Shooter Limited Partnership ) והאלוף ניצן אלון מניות ב-2 מיליון שקל. גם מייסדי החברה, המנכ"לית מיכל מור וסמנכ"ל הטכנולוגיות אבשלום ארליך, מכרו כל אחד באותו הזמן מניות ב-18 מיליון שקל. החברה כזכור הצטרפה לבורסה בשווי של 700 מיליון שקל לפני הכסף ו-900 מיליון שקל לאחריו.

היו גם השקעות פחות מוצלחות

את הרווח הגדול שלו עשה ויינשטיין בחברה המשפחתית CFR. מדובר בחברה צ'יליאנית שייצרה בעיקר תרופות גנריות לשוק המקומי. הוא מכר אותה ב-2015 תמורת 2.9 מיליארד דולר לאבוט, אחרי שצמחה משמעותית תחת ניהולו.

בהמשך הוא הפך כאמור למשקיע בעיקר בחברות ביומד. לפני קרוב לשנתיים השקיע 6.5 מיליון דולר בחברת תאי הגזע הדואלית פלורי ואף הפך ליו"ר דירקטוריון החברה. עוד הוא השקיע בחברות הבריאות הדיגיטלית טייטו קר, סקופיו ומדסנס

בנוסף, היו לו השקעות לא מוצלחות. באמצעות קרן שלו הוא השקיע לפני עשור ביצרנית הזכוכית החכמה גאוזי הישראלית. החברה הונפקה לפי שווי של 319 מיליון דולר אלא שמאז התרסקה לשווי של 6.7 מיליון דולר בלבד.

עוד חברות שלא הצליחו עד היום הן חברת מניעת הסחות הדעת בנהיגה סייברוואן וחברת האוטוטק סיפיה וויז'ן שסיימה את דרכה בבורסה לאחרונה עם מיזוג לחברת תומר מזון, שבעצמה הסתבכה בהמשך בהצגת מוטעה למשקיעים על המלאי שלה.



"הבעת אמון ביטחונית מהמעלה הראשונה"

התמונה בסמארט שוטר מציגה כעת שילוב בין התקדמות אסטרטגית משמעותית לבין אתגרים תפעוליים ומסחריים שאי אפשר להתעלם מהם. בצד החיובי, חוזה המסגרת שפורסם אתמול מול משרד ההגנה האמריקאי (בהיקף של עד כ-150 מיליון דולר) מהווה הבעת אמון ביטחונית מהמעלה הראשונה וחיזוק ממשי למעמדה הטכנולוגי של מערכת ה- SMASH ". אומר האנליסט ומנהל ההשקעות ליאור וידר, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח".

"מעבר לקיצור ההליכים הבירוקרטיים להזמנות עתידיות, כניסתם של גופים מוסדיים בהפצת המניות בהיקף של כ-50 מיליון שקל מעניקה רוח גבית משמעותית, וסיום ההחזקה המלא של בעל העניין מסיר מהשוק "משקולת" ולחץ מכירות מתמשך".

עם זאת הוא מציין כי "מנגד, בצד המאתגר, חשוב לזכור שמבנה חוזה מסוג IDIQ אינו מהווה התחייבות רכש מיידית או צבר הזמנות ודאי, כך שקצב ההצטיידות וההכנסות בפועל תלויים בהזמנות פרטניות. בנוסף, כפי שעלה בתוצאות הרבעון השני, החברה מתמודדת עם שחיקה ברווחיות הגולמית, זינוק בהוצאות התפעול וצניחה ברווח התפעולי, כך שהיא עדיין נדרשת להוכיח שיפור מהותי בשורה התחתונה".