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אירועים ומינויים

לא מחכים לסוף החודש: Getjob תקדים לעובדים חצי מהשכר מדי שבוע

פלטפורמת איוש המשמרות Getjob תעביר לעובדים מדי שבוע 50% מהשכר שכבר צברו, במקום להמתין לתלוש בסוף החודש • החברה, שמשמשת כמעסיקה הרשמית של העובדים, מאפשרת את התשלום המוקדם כמקדמה על חשבון השכר • וגם: מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel חוזר לגליל המערבי ודלהום מוטורס ממנה את אבי צור ליו"ר • אירועים ומינויים

שירות גלובס 18:56
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

1מודל חדש בעולם העבודה הזמנית

פלטפורמת איוש המשמרות Getjob מנסה לשנות את הכללים, והחלה להעביר לעובדיה 50% מהשכר שצברו מדי שבוע ישירות לחשבון הבנק. יתרת השכר משולמת בסוף החודש במסגרת התלוש הרשמי. המהלך מתאפשר מכיוון ש־Getjob משמשת כמעסיקה הרשמית של עובדים זמניים בחברות דרך הפלטפורמה, מה שמאפשר לה לשנות את תדירות התשלומים ולהעביר מקדמה שבועית על חשבון השכר שנצבר.

בן 77, מיליארדר ועדיין עובד: "לא רוצה לרדת מהבמה"
הממונה על השכר: "לחלק מהאנשים לא תהיה באמת קצבת זקנה"

פלטפורמת איוש המשמרות Getjob / צילום: Getjob
 פלטפורמת איוש המשמרות Getjob / צילום: Getjob

2מרוץ

אחרי שלוש שנות היעדרות, מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel בשיתוף קק"ל חוזר לגליל המערבי. האירוע, שנערך לזכרו של גיורא צחור ז"ל, מופק בעלות של כ־4 מיליון שקלים וצפוי להזרים מיליוני שקלים לכלכלה המקומית. במהלך ארבעת ימי המרוץ יגיעו לאזור מאות רוכבים ואלפי מבקרים.

מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel / צילום: Epic Israel
 מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel / צילום: Epic Israel

3מינוי חדש

"דלהום מוטורס" ממנה את אבי צור ליו"ר החברה. מהלך שנועד לתמוך בקצב ההתרחבות המהיר של החברה בשנתיים האחרונות. צור מביא עמו עשרות שנות ניסיון בניהול חברות ומערכות בענף הרכב הישראלי.

במקביל, חמדאן דלהום, ימונה לנשיא החברה.

אבי צור / צילום: יח''צ
 אבי צור / צילום: יח''צ