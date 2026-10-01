1 מודל חדש בעולם העבודה הזמנית

פלטפורמת איוש המשמרות Getjob מנסה לשנות את הכללים, והחלה להעביר לעובדיה 50% מהשכר שצברו מדי שבוע ישירות לחשבון הבנק. יתרת השכר משולמת בסוף החודש במסגרת התלוש הרשמי. המהלך מתאפשר מכיוון ש־Getjob משמשת כמעסיקה הרשמית של עובדים זמניים בחברות דרך הפלטפורמה, מה שמאפשר לה לשנות את תדירות התשלומים ולהעביר מקדמה שבועית על חשבון השכר שנצבר.

● בן 77, מיליארדר ועדיין עובד: "לא רוצה לרדת מהבמה"

● הממונה על השכר: "לחלק מהאנשים לא תהיה באמת קצבת זקנה"

פלטפורמת איוש המשמרות Getjob / צילום: Getjob

2 מרוץ

אחרי שלוש שנות היעדרות, מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel בשיתוף קק"ל חוזר לגליל המערבי. האירוע, שנערך לזכרו של גיורא צחור ז"ל, מופק בעלות של כ־4 מיליון שקלים וצפוי להזרים מיליוני שקלים לכלכלה המקומית. במהלך ארבעת ימי המרוץ יגיעו לאזור מאות רוכבים ואלפי מבקרים.

מרוץ אופני ההרים Winner Epic Israel / צילום: Epic Israel

3 מינוי חדש

"דלהום מוטורס" ממנה את אבי צור ליו"ר החברה. מהלך שנועד לתמוך בקצב ההתרחבות המהיר של החברה בשנתיים האחרונות. צור מביא עמו עשרות שנות ניסיון בניהול חברות ומערכות בענף הרכב הישראלי.

במקביל, חמדאן דלהום, ימונה לנשיא החברה.