עובדת לשעבר בנתב"ג חשפה היום (ראשון) בריאיון ל-N12 כי העבירה במסגרת עבודתה בנמל התעופה אנשי צוות אוויר ממדינות עוינות לישראל. "אישית העברתי בדלפק אנשי צוות אוויר, טייסים ודיילים בעלי דרכון לבנוני, סורי ועוד", היא משתפת. "מחדלים כאלה היו מאז ומעולם בכלל חברות התעופה, לא רק עם האמירותים".

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לדברי העובדת, בנמל התעופה עברו גם דיילים ממדינות עוינות לישראל. "גם דיילים ממדינות עוינות עברו אצלנו, לא מעט. הכי הזוי שזה עבר בקלות". היא מבהירה כי חלק מאנשי הצוות האווירי האלו ניסו להיכנס לארץ, וברגע שהמערכת התריעה על הדרכון הנוסף שברשותם - הם סורבו. "כבר אז לא הבנו איך טייסים ממדינות אויבות טסים לישראל", היא אומרת.

עדות העובדת לשעבר מגיעה כמה ימים לאחר ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל, בעוד שבישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל בשנים האחרונות.

אמש פורסם ב"חדשות סוף השבוע" של N12 כי הטייס המפגע, המאם אל המאמי, שניסה ככל הנראה לרסק את המטוס עם 174 הנוסעים הישראלים, ביקר בישראל בתקופה שקדמה לטיסת הבלהות. כמו כן, הפעם האחרונה שבה נחת בנתב"ג הייתה שבוע לפני אותה טיסה. לחדשות 12 נודע כי גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. כרגע ישראל מסתמכת על הדיווחים מסעודיה ואיחוד האמירויות, ייתכן שהדבר יתאפשר בהמשך.

אמש קיים אגף הביטחון במשרד התחבורה שיחה עם כתבים, לראשונה מאז ניסיון הפיגוע. במהלך השיחה הוכחשה לחלוטין הטענה שהתקבלה רשימת צוות האוויר מבעוד מועד. באגף טענו שכלל אנשי הצוות עברו בדיקות רקע על ידי חברות התעופה, והאגף מבקש את אישורן.

הטענה המרכזית היא שהאגף אינו גוף מודיעיני שבודק את רקעי אנשי צוות האוויר הזרים ושיש הסתמכות על חברת התעופה והמדינה. "פליי דובאי הפסיקה את הטיסות לישראל משתי סיבות: השלטונות הורו לחברה להפסיק את הטיסות לישראל עד לגמר החקירה במטרה לוודא שאין פרצה נוספת ושמדובר במפגע בודד", הסביר שמואל זכאי, מנהל רשות התעופה האזרחית.

פורסם לראשונה ב-N12