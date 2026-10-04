המדינה שלא מסקרת את פליי דובאי בכלל, ועל מה כותבים בסעודיה

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1איך מסקרים את טיסת פליי דובאי במפרץ?

העיסוק בטיסת פליי דובאי לישראל לא מסתכם רק בתקשורת בארץ, כי אם גם במפרץ. עם זאת, במדינות ריכוזיות, כל אחת בדרכה, הסיקור הוא מאוד ספציפי, אם בכלל, נטול ביקורת, ובמקרה של עומאן - שקט הס, על אף שהמחבל המאם אל־המאמי הוא אזרח עומאן.

● איש הצללים האיראני שמאחורי רשת של מיליארדי דולרים מהברחות נפט

● לאיזה מקום הגיעה פליי דובאי ב"דירוג חברות התעופה הבטוחות"?

בערב הסעודית, עסקו באתר החדשות אילאף בגרזן החירום ששימש אותו לתקיפת הטייס ההודי, קפטן סמית' מאצ'צ'אר. באילאף מגדירים את כלי הנשק שמצא אל־המאמי בתור "פרדוקס". לדבריהם, הוא מיועד לטיפול במצבים חריגים, כמו פתיחת נתיבי פינוי או חילוץ מתא הטייס במצב חירום כמו שריפה. במקום זאת, הגרזן הביא "לצניחה של יותר מ־16 אלף רגל בתוך שניות ספורות", מציינים באלאף. בערב הסעודית, ממשיכה התביעה בבדיקת הראיות הפיזיות והדיגיטליות, בשיתוף עם גורמי הביטחון המקומיים, במטרה לפענח את פעולתו של אל־המאמי, ולהבין האם ביצע זאת תוך כדי קשרים חיצוניים.

בד בבד, ביקורת לא נשמעת כלל באיחוד האמירויות, שבה מעדיפים להתרכז בהפיכת מאצ'צ'אר לגיבור מקומי, ולעסוק באיומים חיצוניים באמירות עמומות. בנשיונל, שממוקם באיחוד האמירויות ומסקר את המזרח התיכון, דווח כי נסיך הכתר של דובאי, חמדאן בן מוחמד, ביקר אותו בבית החולים, הביע את הערכתו העמוקה, ואף הגדיר אותו "אחד מהקבוצה שלנו". לעומתו, יועצו הבכיר של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, אנואר גרגאש, הזכיר כי האזור "מתמודד עם קיצוניות". לדבריו, האמירותים נוקטים במדיניות "אפס סובלנות" בנושא, וכן הזהיר כי הצדקת טרור בעזרת דברי שטנה מהווה "חלק מהסכנה".

מתוך אילאף. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך נשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך נשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2המועצה לביטחון לאומי של טורקיה: צריכים לנקוט פעולות נגד ישראל

המועצה לביטחון לאומי של טורקיה התכנסה בשבוע שעבר בראשות הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן לדיון שבסיומו קראו לקהילה הבינלאומית לנקוט "פעולות ממשיות" נגד ישראל, תוך כדי האשמות כי היא "מערערת" את היציבות האזורית, ופוגעת בריבונות של סוריה. כך לפי סוכנות הידיעות הממשלתית הטורקית אנאדולו. באותו המעמד, הביעו הבכירים הביטחוניים של אנקרה שביעות רצון מחיזוק האחדות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה.

מטעם המל"ל הטורקי נמסר כי אנקרה תמשיך לסייע לעם הסורי בבנייה מחדש של המדינה, ובחיזוק הקשרים עם הקהילה הבינלאומית. באנאדולו מדווחים כי בטורקיה מאשימים את ישראל, שהיא ממשיכה את תקיפותיה בעזה ובלבנון "מבלי לעמוד בהתחייבויותיה לגבי ייסוד השלום". מעבר לכך, את המערכה המתמשכת מול איראן, מגדירים במל"ל הטורקי בתור "מעגל אכזרי" שמערער את האזור, וקרא להתכנס למשא ומתן עם משטר האייתוללות.

לעומת זאת, בעיתון הפן־ערבי ראי אל־יום מדווחים על ביקורת האופוזיציה הטורקית, כי בעוד אנקרה מבקרת ישראל, זו גם בוחרת לנהל קשרי מסחר שוטפים בין המדינות. חברי פרלמנט ממפלגת האושר וממפלגת העם הרפובליקנית טוענים כי משטר ארדואן נוקט בצביעות פוליטית, כאשר פרצות ידועות מאפשרות מסחר עקיף בין טורקיה לבין ישראל, וכן מתקיים שיתוף פעולה תעשייתי בעזרת צדדים שלישיים.

מאת פטמה זהרה סולמז, מתוך אנאדולו. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת זוהיר אנדרוס, מתוך ראי אל־יום. לקריאת הכתבה המלאה.

3עובד ממשל אמריקאי סייע למורדים החות'ים

ה־FBI עצר מהנדס חשמל ממזכירות האנרגיה האמריקאית, באשמת סיוע למורדים החות'ים בתימן, כאשר הוא אף רכש חומרים להכנת מטענים באופן ביתי וכטב"מים, וכן ביקור בתימן. כך מדווח בסוכנות הידיעות AP. אשטון חאמד אל־עבודי הוא בן 51 מריצ'לנד, וושינגטון, והובא ביום שישי האחרון לדיון ראשון בעניינו בפני בית המשפט. לפי ה־FBI, אל־עבודי שאף לשפר את יכולות התקשורת של החות'ים, ואף ביקר בתימן בחודש ספטמבר.

עם חזרתו לארה"ב, מציינים ב-AP, טען אל־עבודי בפני ביקורת הגבולות האמריקאית, כי שב מנסיעת עבודה בעומאן, שכנתה של תימן. הוא אף הוסיף כי היה במשימת בקרה מטעם הממשל האמריקאי על מערכות טילים אמריקאיות במדינה. עם זאת, החוקרים שוחחו עם מנהליו של אל־עבודה, שסיפרו כי לא מוכרת להם שום נסיעת עבודה מטעם מזכירות האנרגיה.

בנשיונל האמירותי נכתב כי במזכירות המשפטים האמריקאית מאשימים את אל־עבודי כי השתמש ב"מומחיות הייחודית" שלו לטובת סיוע לשליחיה של איראן בתימן. בעוד במזכירות האנרגיה האמריקאית מסרו כי פעילותו של החשוד לא איימה על האתר שבו עבד במדינת וושינגטון, התובע הכללי האמריקאי לענייני ביטחון לאומי, ג'ון אייזנברג, האשים כי החשדות לגביו "כל־כך מטרידים, עד כמעט בלתי נתפסים".

מאת אריק טאקר, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך נשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

4המשבר בים האדום מאיים על התעשייה הפטרוכימית הסעודית

המפעלים הפטרוכימיים של ערב הסעודית צפויים לסיים את 2026 עם שורת רווחים עגומה, בעקבות ירידת מחירי המוצרים וקשיי יצוא - כתוצאה מהמשבר בים האדום ובמצר הורמוז. כך מדווח באתר AGBI. הענף הפטרוכימי הסעודי ממוקם בסמוך לחופיה המזרחיים והמערביים, כששניהם מושפעים ממתקפות איראן והמורדים החות'ים.

באופן אירוני למדי, החברות פטרורביח וינסב, שממוקמות בחוף המערבי של ערב הסעודית, שגשגו ברבעון השני של השנה כתוצאה מהחסימה בהורמוז, אולם עם המצור שהטילו החות'ים על הסעודים בבאב אל־מנדב - הפגיעה הישירה בהן הייתה מיידית. מי שסובלות מהפסדים מתמשכים יותר הן החברות הפטרוכימיות בחוף המזרחי, בהן סיפכם וקאיאן, שהפסדיהן מחמירים.

בצל המתיחות המתמשכת ואף גוברת במרחב, בריאד צפויים להמשיך במגמת הגדלת תקציבי הביטחון. כך לפי AGBI. במקרה הסעודי זה מעורר דאגה שהרי עוד לפני הצעד, ערב הסעודית סיימה את השנה שעברה עם גירעון בהיקף 80 מיליארד דולר, הגדול ביותר שלה אי פעם. זה קרה על אף הכנסות גבוהות מנפט ומוצריו, שלא יתקבלו השנה. במחצית הראשונה של 2026, השקיעו הסעודים כ־33 מיליארד דולר בביטחון, כ־3 מיליארד דולר יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.

מאת מאט סמית', מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת אדמונד באואר, מתוך AGBI. לקריאת הכתבה המלאה.