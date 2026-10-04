האתגר המפתיע של המונית האוטונומית של מאסק: חתולים

בסוף השבוע האחרון הודיעה טסלה כי היא מרחיבה את פעילות המוניות האוטונומיות שלה בשעות הלילה, ומאריכה בשעה את פעילות שירות הרובוטקסי שלה באוסטין שבטקסס, כך שהמוניות יפעלו עד השעה 23:00 במקום עד 22:00. אלא שבדרך להפעלה בשעות מאוחרות יותר, החברה נדרשת להתמודד עם אתגר מפתיע במיוחד: חתולים וחיות מחמד אחרות שקשה לזהות בחשכה.

את הקושי הזה חשף מנכ"ל החברה אילון מאסק בפוסט שפרסם ברשת X. "הדבר העיקרי שאנחנו מנסים לפתור הוא לוודא שאנחנו לא דורסים חיות מחמד כשקשה לראות אותן בלילה", כתב. כדוגמה לקושי שעמו מתמודדת המערכת, ציין כי בחברה "ממש מנסים להימנע מחתלתולים אפורים על אספלט אפור בחושך".

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שירות הרובוטקסי של טסלה הושק באוסטין בשנה שעברה, לאחר שנים של עיכובים, ומאז החברה מרחיבה בהדרגה את זמינותו באזורים נוספים בטקסס ובפלורידה. הארכת שעות הפעילות באוסטין היא צעד נוסף בניסיון של החברה להגיע בסופו של דבר להפעלה רחבה יותר של השירות גם בשעות הלילה.

Robotaxi operating hours moved from 10pm to 11pm. The main thing we’re trying to solve is making sure that we don’t run over pets when they’re hard to see at night. Literally trying to avoid grey kittens on grey tarmac in the dark. - Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2026

גישה שונה משל המתחרות

מאחורי הדוגמה המשעשעת מסתתר אחד האתגרים בפיתוח כלי רכב אוטונומיים: היכולת לזהות במהירות עצמים קטנים ובעלי ניגודיות נמוכה בתנאי תאורה ירודים. חתולים וכלבים עשויים להציב אתגר נוסף בשל הנטייה שלהם להתפרץ לכביש באופן בלתי צפוי.

טסלה מסתמכת במערכת הנהיגה שלה על מצלמות ועל תוכנה מבוססת בינה מלאכותית כדי לזהות את הכביש, כלי רכב, הולכי רגל ועצמים אחרים. גם החברה עצמה מכירה במגבלות של המצלמות בתנאים מסוימים: במדריכי הרכב שלה מציינת טסלה כי תאורה חלשה או מוגבלת, לרבות כבישים שאינם מוארים או מוארים בצורה גרועה בלילה, עלולה לפגוע ביכולת המצלמות לספק מידע חזותי מדויק.

מאסק טוען כי בינה מלאכותית יכולה לסייע להתגבר על הקושי. בתגובה לאחד המשתמשים ברשת X, שעסקה ביכולת של המערכת לפעול בלילה, כתב כי "מצלמות בספקטרום הנראה יכולות לראות היטב מאוד בחושך כאשר ה-AI מבצע ניתוח של ספירת הפוטונים".

הגישה של טסלה שונה מזו של חלק ממתחרותיה בתחום. Waymo מבית אלפבית, למשל, משלבת במוניות האוטונומיות שלה מצלמות עם חיישני LiDAR ורדאר. חיישני LiDAR שולחים פעימות לייזר ומודדים את החזרתן כדי למפות את סביבת הרכב, ואינם מסתמכים על האור הנראה באותו האופן שבו פועלת מצלמה. מאסק הוא מתנגד ותיק לשימוש ב-LiDAR ברכבים אוטונומיים, וטסלה בחרה להתבסס במידה רבה על מצלמות ובינה מלאכותית.

עם זאת, גם שימוש במערך חיישנים אחר אינו מבטל לחלוטין את הסיכון לבעלי החיים. בשנה שעברה פגעה מונית אוטונומית של Waymo בחתול בסן פרנסיסקו והרגה אותו, לאחר שלדברי החברה הוא רץ מתחת לרכב בזמן שזה החל לנסוע. המקרה עורר תגובות רבות בקרב תושבי האזור.

תחת זכוכית המגדלת של הרגולטור

היכולת של מערכות טסלה להתמודד עם תנאי ראות קשים כבר נמצאת תחת זכוכית המגדלת של הרגולטורים בארה"ב. רשות הבטיחות בדרכים האמריקאית (NHTSA) חוקרת את מערכת המצלמות המשמשת את כלי הרכב המצוידים ב-FSD, ובוחנת בין היתר האם היא מצליחה לזהות סכנות בכביש בתנאי ראות שאינם מיטביים.

החקירה נוגעת למקרים שבהם כלי רכב של טסלה היו מעורבים בתאונות בתנאים של ראות מופחתת, ובהם סנוור מהשמש, ערפל ואבק באוויר. היא אינה עוסקת באופן ספציפי בחתולים או בנהיגה לילית, אך נוגעת לאותה שאלה רחבה יותר שעמה מתמודדת החברה: עד כמה יכולה מערכת הנשענת על מצלמות לזהות בזמן סכנות כאשר התנאים מקשים עליה "לראות".

כאמור, שירות הרובוטקסי באוסטין עדיין אינו פועל מסביב לשעון. מאסק הצהיר בעבר על שאיפות רחבות בהרבה לפעילות המוניות האוטונומיות של טסלה. אלא שלפחות לפי דבריו בסוף השבוע, בדרך לשם החברה צריכה לפתור גם בעיה קטנה בהרבה: לוודא שחתול אפור על כביש חשוך לא יחמוק מעיני המכונית.