נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בסוף השבוע האחרון כי יותר מ־20 מיליון מבוטחי תוכנית הבריאות הפדרלית מדיקר (Medicare) יקבלו מענק חד־פעמי של 90 דולר, שבועות ספורים לפני בחירות האמצע לקונגרס שיתקיימו בנובמבר.

ההכרזה החדשה מגיעה בתקופה שבה טראמפ מתמודד עם ביקורת גוברת מצד הציבור על יוקר המחיה, ובעיקר על מחירי הדלק והמזון. הסקרים כולם מצביעים על כך שיותר ויותר אמריקאים מטילים על הנשיא את האחריות לעליית המחירים. אחוז האמריקאים שמביעים שביעות רצון מהאופן שבו טראמפ מטפל באינפלציה נע בסביבות ה־15% בכל הסקרים, לפי דיווח ב־CNBC. טראמפ מצדו הודף את הביקורת וטוען כי הכלכלה האמריקאית נמצאת בפריחה וכי הציבור פשוט לא רואה את זה.

● "אין מקום שני": טראמפ מגייס את ענקיות ה-AI למאבק מול סין

● ההיסטוריה מלמדת: 16 פעמים זה קרה בשווקים. בכל פעם משהו נשבר

המענקים החדשים מצטרפים לשורת הבטחות לחלוקת כספים שהשמיע טראמפ לקראת בחירות האמצע ב־3 בנובמבר, שבהן ינסו הרפובליקנים לשמור על שליטתם בקונגרס. כרגע הסקרים מראים שהסיכוי לכך הולך ופוחת.

מענק למיליוני קשישים

המענק שהוכרז בסוף השבוע מיועד לדברי טראמפ עבור "האזרחים הוותיקים הנפלאים שלנו". "אני שמח להודיע שהממשל שלי יתחיל מיד לשלוח המחאות בסך של כמעט 100 דולר ליותר מ־20 מיליון קשישים נפלאים, כדי לסייע להם לשלם את הפרמיות עבור Medicare Part B, שאותן כבר הפחתנו בסכומים משמעותיים", כתב הנשיא.

טראמפ אמר שהכסף "יגיע מקרן השיפור של מדיקר, ‘קרן שחורה’ חסרת תכלית, ששימשה רק את הדמוקרטים בקונגרס כדי לממן בזבוז, הונאה וניצול לרעה לטובת מקורביהם ובעלי האינטרסים שלהם, ולהעלות את עלויות שירותי הבריאות". לפי הבית הלבן, בקרן, שהוקמה על ידי הקונגרס ב־2008, זמינים כיום כ־2 מיליארד דולר, ועד כה לא נעשה בה שימוש לצורך העברת תשלומים ישירים למבוטחי מדיקר.

הבית הלבן הבהיר כי הזכאים יקבלו 90 דולר, בעיקר באמצעות העברה בנקאית ישירה, החל מתחילת אוקטובר. הפרמיה החודשית הסטנדרטית של Medicare Part B עומדת בשנת 2026 על 202.90 דולר. לפי הבית הלבן, מרבית המבוטחים בתוכנית יהיו זכאים למענק. עם זאת, מי שהפרמיות שלהם משולמות באמצעות תוכנית מדיקייד (Medicaid), וכן בעלי הכנסות גבוהות המשלמים תוספת לפרמיה בהתאם להכנסתם, לא יהיו זכאים לתשלום.

ברמה הרשמית, התשלום נועד לסייע בקיזוז הפרמיות עבור מיליוני קשישים המבוטחים במסגרת תוכנית הביטוח הרפואי מדיקר.

אלא שלמהלך יש גם ממד פוליטי. לפי רויטרס, נתח גדול מהסכום יגיע ל־13 מדינות שבהן צפויים מרוצים תחרותיים בבחירות האמצע. הדמוקרטים טוענים כי העיתוי והחלוקה הגיאוגרפית מעלים שאלות לגבי המניעים של המהלך.

שני מענקים והבטחה: על מה הכריז טראמפ? 90 דולר

יוענקו לכ־20 מיליון קשישים מבוטחי מדיקר כסיוע חלקי לתשלום הפרמיות

היקף: כ־1.8 מיליארד דולר 500 דולר

יוענקו לכמיליון מבוטחי אובמה־קר כהחזר על "גביית יתר" בימי ביידן

היקף: כ־475 מיליון דולר 5,000 דולר

יוענקו לכל אזרח (כ־245 מיליון אמריקאים) כ"דיבידנד טראמפ", תלוי בתוצאות הבחירות ובכפוף לאישור הקונגרס

היקף: כ־1.2 טריליון דולר

"מחזיר לכם את הכסף"

ממשל טראמפ החל השבוע לשלוח צ'קים של 500 דולר לכמעט מיליון אמריקאים, במסגרת תוכנית שהבית הלבן מציג כהחזר כספי למבוטחי תוכנית הבריאות "אובמה־קר".

כ־950 אלף בני אדם ב־30 מדינות צפויים לקבל את הכסף, בצ'ק או בהעברה ישירה, ולצדו מכתב חתום על ידי טראמפ.

לטענת הממשל, גם פה מדובר בהחזר של כספים, הפעם כאלה שנגבו ביתר בתקופת ממשל ביידן. הבית הלבן טוען כי העמלות היו גבוהות מהנדרש וכי העלות גולגלה לצרכנים באמצעות הפרמיות. "אני מחזיר לכם את הכסף", כתב טראמפ למקבלי התשלומים.

העיתוי של חלוקת המענקים מעורר עניין גם בשל זהות מקבליהם. בני 65 ומעלה, קבוצת הגיל המזוהה עם הזכאות למדיקר, נחשבים לאחת מקבוצות המצביעים בעלות שיעורי ההשתתפות הגבוהים ביותר בבחירות בארצות הברית.

לפי סקרי היציאה של CNN, בבחירות לנשיאות בשנת 2020 זכה ג'ו ביידן לתמיכה גבוהה מזו של טראמפ בקרב בני 65 ומעלה, בפער של חמש נקודות אחוז. ארבע שנים לאחר מכן השתנתה התמונה: טראמפ גבר על סגנית הנשיא דאז, קמלה האריס, בקרב אותה קבוצת גיל, בפער של נקודת אחוז אחת בלבד.

הבטחה ב־1.2 טריליון ד'

אלא שההבטחה המשמעותית ביותר של הנשיא גדולה בהרבה. באותו פוסט שבו הכריז על המענקים למבוטחי מדיקר, חזר טראמפ על הבטחתו לחלק לכל אזרח אמריקאי מענק בסך 5,000 דולר, שאותו הוא מכנה "דיבידנד טראמפ". טראמפ הבהיר כי המענקים החד־פעמיים למבוטחי מדיקר לא יבואו על חשבון הבטחתו לחלוקת הדיבידנד, אם הרפובליקנים ישמרו על השליטה בבית הנבחרים ובסנאט. אלא שהממשל עדיין לא הציג תוכנית מפורטת שתסביר כיצד ימומן המענק או איזה הליך חקיקה יידרש כדי לאפשר את חלוקתו.

הרעיון של טראמפ הוא לממן את ה"דיבידנד" מהכנסות המכסים שהממשל גובה מיבוא, ולהחזיר חלק מהכסף ישירות לציבור. אלא שכ־5,000 דולר לכ־245 מיליון אמריקאים בוגרים משמעם עלות של כ־1.2 טריליון דולר - הרבה מעבר להכנסות הנוכחיות מהמכסים. לכן, בשלב הזה מדובר בהבטחה שדורשת אישור של הקונגרס ומקור מימון משמעותי, ולא בתוכנית תשלום שכבר אושרה.

מחוקקים משתי המפלגות הביעו ספקנות משמעותיות בנוגע להבטחה, בין היתר בשל היעדר פרטים על המדיניות שתאפשר לממן אותה ולהעביר את הכסף בפועל לאזרחים. שר המסחר האמריקאי, הווארד לוטניק, אמר בחודש שעבר לרשת NBC כי המימון לא יגיע מכספי משלמי המסים.

אם הבטחת הבחירות הזו תמומש, היא צפויה להחריף עוד יותר את הגירעון התקציבי השנתי של המדינה - העומד על קרוב ל־1.8 טריליון דולר.

לא הפעם הראשונה

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מבטיח לאמריקאים מענקים. בפברואר 2025 התחייב הנשיא להעביר לאזרחים האמריקאים 20% מהחיסכון שיושג באמצעות פעילות המחלקה ליעילות ממשלתית (DOGE). בהמשך אותה שנה הכריז כי יחלק לכל אזרח "דיבידנד של לפחות 2,000 דולר", שימומן מההכנסות שיניבו המכסים שהטיל ממשלו. עד היום אף אחד משני המענקים הללו לא חולק בפועל לאזרחים האמריקאים.