עו"ד שרה קנדלר מונתה למנכ"לית הרשות לניירות ערך, לאחר שנבחרה בתום הליך מכרז פנימי. קנדלר, שמכהנת כיום כמנהלת מחלקת ביקורת ואכיפה ברשות, תחליף את עו"ד עודד שפירר, שהודיע על החלטתו לסיים את תפקידו בחודש דצמבר לאחר שבע שנות כהונה.

קנדלר עובדת ברשות לניירות ערך מאז 2001, ובמהלך השנים מילאה שורה של תפקידים בכירים. בין היתר ניהלה את מחלקת התאגידים ואת מחלקת ביקורת ואכיפה, כיהנה כמשנה ליועץ המשפטי, ניהלה את יחידת החקיקה ושימשה יועצת בכירה ליו"ר הרשות.

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במסגרת תפקידיה הייתה קנדלר מעורבת בשורה של מהלכים ורפורמות בשוק ההון, בהם שינוי מבנה הבורסה, הסדרת פעילותן של חברות הדירוג וזירות הסוחר וקידום חדשנות טכנולוגית בשוק.

יו"ר הרשות לניירות ערך, ספי זינגר, מסר כי קנדלר "מביאה עמה ניסיון עשיר, היכרות מעמיקה עם הרשות ועם שוק ההון על בוריו, והצלחה מוכחת בניהול שתי מחלקות מרכזיות ברשות".

קנדלר מסרה בעקבות המינוי: "לרשות לניירות ערך תפקיד מרכזי בפיתוח שוק ההון הישראלי, בהבטחת הוגנותו ובקידום הכלכלה הישראלית. אמשיך לפעול לצד עובדי הרשות המסורים להבטחת פעילותו התקינה והיציבה של שוק ההון".