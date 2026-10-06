עגלות חכמות ושטחי פרסום: מיזוג משמעותי בענף הריטייל מדיה

מיזוג משמעותי בשוק הריטייל מדיה והעגלות החכמות: חברת A2Z Cust2Mate, הנסחרת בנאסד"ק, רוכשת את חברת הדיה תמורת 15 מיליון דולר.

כ-8.4 מיליון דולר ישולמו במזומן, ובנוסף הונפקו כ-833 אלף מניות רגילות חסומות של A2Z, הכפופות לתקופת חסימה של עד 36 חודשים. המוכרים עשויים לקבל עד 6.7 מיליון דולר נוספים במזומן, כתלות בעמידה ביעדי ביצוע מוסכמים בשנים 2027-2028.

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הרכישה נועדה לשלב את טכנולוגיית העגלות החכמות של Cust2Mate, שטחי הפרסום הדיגיטליים שלה בחנויות ויכולות המדידה שלה, עם מערך המכירות, קשרי המפרסמים ויכולות ביצוע הקמפיינים של הדיה.

על אף המיזוג, שתי החברות ימשיכו לפעול כחברות נפרדות. מייסד הדיה עופר גל ימשיך לכהן כיו"ר פעיל, ומרון גל ימשיך לכהן כמנכ"ל.

עופר גל, יו''ר הדיה / צילום: רפאל שחרי

40 שנות ניסיון

אחד האתגרים המשמעותיים ברצפת המכירה הוא לדעת מי נכנס לחנות ומה מעניין אותו. באמצעות העגלה החכמה שואפים בשתי החברות לזהות את הלקוח בביקור בסופרמרקט, כשבמסך שגודלו 13 אינץ' יוצעו לו פרסומות ומבצעים מותאמים אישית על סמך היסטוריית הרכישות, ולצד זאת תיחסך ממנו עמידה בתורים. העגלה אף מסוגלת לשקול מוצרים, וכוללת מצלמות למניעת בעיית הגניבות.

ב-A2Z פיתחו פלטפורמת Connected In-Store Commerce המוטמעת בעגלות חכמות ומהווה נקודת קשר דיגיטלית עם הקונה לאורך מסע הקנייה. את העגלות ניתן למצוא ברשתות כמו יוחננוף, סופר ספיר ונטו חיסכון.

ב-2025 גייסה החברה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב. המיזוג מהווה עבורה מהלך אסטרטגי שיאפשר לה לבסס את מעמדה בשוק הריטייל מדיה בישראל ולהתרחב לשווקים גלובליים.

הדיה מביאה לשותפות הזו כ-40 שנות ניסיון, מערך מכירות מבוסס למפרסמים ופתרונות לנראות קמעונאית ויישום לוגיסטי לקמפיינים בנקודת המכירה. החברה גם מתמחה בפעילות ריטייל מדיה ברשתות שיווק, והמיזוג עם A2Z יאפשר לה להרחיב את סל הפתרונות והשירותים שהיא מציעה ללקוחותיה.

מענה דיגיטלי ברצפה הפיזית

"זה לא רק מוצר, אלא פלטפורמה כחול-לבן שמאפשרת להתחבר לכל דבר רלוונטי לענף הריטייל וללקוחות עצמם", מסביר גדי גראוס, מנכ"ל A2Z Cust2Mate. "המיזוג של הדיה מהווה צעד משמעותי בהתפתחות שלנו. אנחנו בנינו את הטכנולוגיה, את נכסי המדיה הדיגיטליים בחנות, את הדאטה על מסע הקנייה ואת יכולות המדידה; והדיה מביאה את המנוע המסחרי - מערך מכירות למפרסמים, מערכות יחסים וניסיון משמעותי בהוצאה לפועל של פעילות ריטייל מדיה.

"יחד אנחנו מחברים בין טכנולוגיה, מדיה ויכולות מסחריות, ומייצרים בסיס לפעילות רחבה ומשמעותית יותר בישראל ובשווקים נוספים".

גדי גראוס, מנכ''ל A2Z Cust2Mate

לדברי עופר גל, "החיבור עם A2Z מאפשר לנו לקחת את הניסיון, את הידע ואת ההיכרות העמוקה שצברנו עם עולם הקמעונאות, ולשלב אותם עם יכולות טכנולוגיות ופיתוח מוצרים מתקדמים. נוכל להרחיב את הפעילות ולפתח פתרונות חדשים לקמעונאים בישראל ובעולם, תוך שמירה על העצמאות ועל הדנ"א של הדיה.

"הדגש היום בריטייל מדיה הוא על אתרי איקומרס, ולכן כשמדברים על השקעות כספיות בתחום, מתכוונים פחות לנקודת המכירה ויותר לצד הווירטואלי. אבל בפועל, 85% מהקניות עדיין מתבצעות בנקודת המכירה. לכן, מענה דיגיטלי ברצפה הפיזית זה העתיד".