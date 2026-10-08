בנייה

הוועדה המחוזית דרום אישרה להפקדה תוכנית להרחבת מתחם סטאר באשדוד: כולל 1,850 יחידות דיור

הוועדה המחוזית דרום אישרה להפקדה תוכנית להרחבה משמעותית של מתחם סטאר אשדוד, אשר משתרעת על שטח של כ-107 דונם וכוללת תוספת זכויות בנייה של עד כ-1,850 יח"ד. הוועדה אישרה זכויות בהיקף של כ-69 אלף מ"ר המיועדים לשטחי מסחר ו-66 אלף מטר בנוי המיועדים לשטחי תעסוקה. עד 450 מהדירות מיועדות לדיור מיוחד להשכרה.

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צחי אבו, מנכ"ל ובעל השליטה בארי נדל"ן, אומר בשיחה עם גלובס כי החברה מקדמת תוספת מגורים ושטחי תעסוקה בנכסים נוספים שלה, מעבר לתוכנית להרחבת מתחם סטאר סנטר באשדוד שאושרה כאמור להפקדה. "כל נכסי ארי נדל"ן ללא יוצא מן הכלל עוברים תכנון מחדש והשבחה", אומר אבו.

לדבריו, החברה נמצאת לקראת אישור 300 יחידות דיור בקרקע הסמוכה לקניון בנהריה, ומקדמת תוספת של 30 אלף מ״ר לתעסוקה באילת. בתל השומר היא לקראת היתר למרכז מסחרי ול-200 דירות קטנות להשכרה, ולצדן מבקשת להוסיף 200 דירות נוספות. תוכניות לתוספת מגורים מקודמות גם בלימסול ובקריית פארק לכיש באשדוד .

בסטאר סנטר, שבו התוכנית כוללת עד כ-1,850 יחידות דיור, אבו מתכנן בנייה הדרגתית לאורך שני עשורים: בניין ייבנה ויאוכלס לפני שהבניין הבא יחל להיבנות. את הדירות הקטנות בכוונתו להשכיר: "אין לנו כוונה למכור אותן בשלב זה אלא להשכיר". לפי מחירים לדירות דומות בסביבה, דירת 55 מ"ר נמכרת בכ-2 מיליון שקל. התוכנית עדיין טעונה אישור סופי.

יישובים חדשים

יישוב דרוזי חדש יוקם בצומת יבור בגליל. המועצה הארצית אישרה את הקמת היישוב על קרקע בבעלות המדינה

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה הקמת יישוב דרוזי חדש באזור צומת יבור בגליל. האישור ניתן בהתאם להמלצת הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). עתה יעבור התכנון לשלב מתקדם

היישוב מתוכנן על קרקע בבעלות המדינה, בסמוך למפגש בין כביש 805 לכביש 70. נזכיר כי ההחלטה על הקמת יישוב דרוזי חדש התקבלה כבר בשנת 1998. במהלך השנים נבדקה אפשרות להקימו בחורבות ענבל, ולפני כעשור דובר על אחוזת נפתלי (קרני חיטין).

בינואר 2025 הוציא בג"ץ צו על־תנאי המחייב את המדינה לעדכן על התקדמות ההליכים להקמת היישוב.

לאחרונה נבחנו חמש חלופות עיקריות להקמת היישוב: צומת יבור, מחלף הושעיה, אושה, עין תות וקרני חיטין. האופציה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר הייתה צומת יבור.

על פי נתוני הוועדה, בישראל חיים כ־150 אלף דרוזים, המתגוררים ב־21 יישובים. ב־13 יישובים חלקם היחסי של הדרוזים מאוכלוסיית היישוב הוא מוחלט - 95% ויותר.

התחדשות עירונית

קבוצת שי חי הרסה שלושה בניינים ישנים ובמקומם תבנה 4 בניינים עם 80 יח"ד

שלושה בניינים ישנים ובהם 36 דירות נהרסו בפרדס חנה כרכור במסגרת פרויקט פינוי בינוי ראשון ביישוב. במקומם תבנה קבוצת שי חי ארבעה בניינים בני חמש קומות כל אחד עם 80 דירות חדשות סך הכול. הפרויקט ייבנה במתכונת של קרקע משלימה.

על פי התוכנית המאושרת, חלק א' של הפרויקט כלל 70 יחידות דיור, אשר נבנו בפרויקט מגורים של קבוצת שי חי בשכונת "עומרים" החדשה, וכעת מתחיל שלב ב' עם הריסת שלושת הבניינים הישנים ותחילת הבנייה. היא צפויה להימשך כשנתיים.

במסגרת ההסכם, 36 בעלי הדירות הישנות יקבלו דירות תמורה חדשות הכוללות ממ"ד, תוספת שטח, מרפסת שמש, מחסן וחניה. היתר - 44 דירות חדשות, יצאו לשיווק.

טכנולוגיה

מדיניות "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" נכנסת לתחום התכנון

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה השבוע רפורמה שתאפשר להסתמך על תקינה אירופית בתחום התכנון. "לראשונה, יתאפשר למתכננים בישראל להסתמך ישירות על מערך התקינה האירופית (Eurocodes), במקרים שבהם אין תקן ישראלי עדכני המאמץ תקינה בינלאומית", נאמר בהודעת מינהל התכנון.

המטרה היא להסתמך ישירות על תקינה אירופית כדי להרחיב את השימוש בטכנולוגיות, בחומרים ובשיטות בנייה מתקדמות בישראל.

"התקנות מחליפות רגולציה קיימת שקבעה באופן מפורט באילו חומרים ובאילו שיטות יש להשתמש. במקומה מוצעת גישה תפקודית (Performance-Based Design), המגדירה את היעדים והביצועים ההנדסיים שבהם נדרש המבנה לעמוד, במקום לקבוע מראש פתרונות סגורים".

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "הסרת החסמים תאפשר להכניס לשוק פתרונות יעילים ומתועשים יותר, שיכולים להפחית את עלויות הבנייה ואת התלות בכוח אדם ולצמצם את מספר הפועלים הנדרש באתרי הבנייה. לצד החדשנות, התחרות וההתייעלות, אנחנו לא מתפשרים על הדבר החשוב ביותר - בטיחות המבנים ויציבותם".

יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בני ארביב: "התקנות החדשות נועדו להתאים את כללי התכנון והבנייה בישראל להתפתחויות המקצועיות והטכנולוגיות בעולם".