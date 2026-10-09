בשנתיים האחרונות הפך גיא נתן (28) ל'כוכב רוק' בקרב משקיעי הריטייל בישראל. כשהוא התראיין בגלובס לפני שנה, היו לו 107 אלף עוקבים באינסטגרם. היום יש לו כבר 161 אלף. בין לבין הוא הקים אפליקציה בשם "הבית הפיננסי" שמרכזת מידע משוק ההון, ומגיש פודקאסט יומי.

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הצמיחה של נתן מטאורית. קצת לפני הראיון הקודם הוא הצליח למלא אולם של 500 צעירים בכנס השקעות. אבל נתן חלם בגדול והצהיר אז בפני גלובס בהתלהבות כי בכנס הבא "יהיו 3,000 משקיעים, תרשמו". הכנס אמנם התעכב פעמיים, פעם אחת בגלל מבצע שאגת הארי ופעם שנייה כי הבין שחגי תשרי הופכים את חודש ספטמבר לעיתוי בעייתי, אבל לא ירד מהפרק.

גיא נתן אישי: בן 28, מאורס, מתגורר בהוד השרון, במקור מחיפה

מקצועי: מנהל קרן הגידור Valley ומייסד אפליקציית ״הבית הפיננסי״; מנהל עמוד אינסטגרם עם 161 אלף עוקבים ומגיש את הפודקאסט היומי, "מפת החום"

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"נאתגר מנהלי חברות, הם יתחרו על הקהל"

כל אלה, כך נראה, פעלו לטובתו. בשבוע הבא הוא יקיים בסינמה סיטי בראשון לציון את מה שהוא מכנה "פסטיבל השקעות", אליו צפויים להגיע כ־5,000 רוכשי כרטיסים, רובם בני 27 עד 42 - ונתן מציין בגאווה ש־35% מהמשתתפים בכנס הן נשים. עוד כ־1000 ישראלים שגרים בחו"ל או נמצאים בטיול אחרי צבא, רכשו כרטיסים ייעודיים ויקבלו את ההרצאות והפאנלים שייערכו בכנס למייל. גלובס יסקר את הכנס ושותף לו.

"בכנות, אני לא מעכל את זה, כמו עוד הרבה דברים שקורים במהלך המסע הזה", מודה נתן. "אני באמת חושב שזה לא בזכותי, אני רק הטריגר. זה קורה כי הקהל צמא. גם אם מישהו אחר היה מרים את הכפפה, הקהל היה רוצה את זה.

"פעם היית צריך להסביר לאנשים על השקעות ומה זה ריבית דריבית, היום אנשים מוכנים לקחת יום חופש מיד אחרי החגים, כשרק מנסים לחזור לשגרה, ולבוא לכנס ליום שלם, לשמוע מנכ"לים של חברות ציבוריות. הקהל מגיע בהמוניו. מנהלי החברות הציבוריות רואים שמשקיעי הריטייל קיימים לא באוויר או רק ברשתות החברתיות".

נתן לא מתכוון לעשות לחברות הציבוריות חיים קלים: "בסוף כל הרצאה יהיו שאלות מהקהל, שמנכ"ל החברה לא התכונן אליהן לפני. הם יישאלו שאלות מאתגרות", הוא בטוח. "אמרתי לכל מנכ"ל של חברה ציבורית, תהיה פתוח, אותנטי ושקוף עם הקהל, וכך תצבור יותר את האמון שלו. אל תנסה לעבוד עליו, כי הוא יתפוס אותך עם המכנסיים למטה. אתה לא מגיע לטיול בפארק, אלא לתת תשובות לחיוב ולשלילה למשקיעים שלך".

אבל בכנס נתן רוצה להרוויח עוד משהו, שממחיש את השוני בתפיסת המשקיעים החדשים. מנהלים בחברות ציבוריות שישתתפו בפסטיבל השקעות (בהן נופר, ג'י סיטי, בנק הפועלים, ישראייר, הבורסה לני"ע ומשק אנרגיה) יצטרכו להתחרות על הקשב של הקהל.

במקום אולם אחד, בפסטיבל יהיו 14 דוכנים של חברות ציבוריות וחמישה אולמות שונים עם הרצאות במקביל. "אם מנכ"ל ידבר ובאולם של 300 כיסאות יהיו 20 אנשים, זו תמונת ראי עבורו כמה מכירים את החברה שלו, או שהוא צריך לחשוב למה הסיפור שלו לא נשמע. אולי כי הוא לא מדבר עם הקהל בתדירות שוטפת".

"מסחר יומי? תצאו מהסרט, לא עושים בזה כסף" ההשקעה שגיא נתן מצטער שפספס, הסקטור שהוא צופה שיוביל את השוק ולמה הוא מעדיף להשקיע בישראל? דירה או מניה?

"מניה. לנזילות של הכסף יש כוח משמעותי שדירה לא מספקת". ישראל או ארצות הברית בשנתיים הקרובות?

"ישראל. התמחורים נוחים מאוד, ואנחנו לקראת פרויקטים דוגמת המטרו שיזרימו מיליארדים לכלכלה". סקטור מנצח קדימה?

"אנרגיה. לא משנה איזו מהפכה ייצרו השבבים או מודלים של בינה מלאכותית, בסוף צריך לחבר את התקע לשקע בקיר". השקעה שאתה מצטער עליה?

"שלא הייתי אופטימי מספיק לגבי אנבידיה כשהייתה ב־80 או 90 דולר. זה היה שיעור חשוב: כשהסנטימנט רע אבל התמחור נוח, הסנטימנט בסוף ישתנה". מסחר יומי?

"לא מכיר אישית אנשים שעשו מזה כסף, אך יש כאלה בעולם. לא פוסל את התחום למי שמרגיש שזה מצליח לו. אבל מי שחושב לחזור אחרי הצהריים מהעבודה, לפתוח מחשב לשנייה, לראות גרפים ושכך יהפוך ל'זאב מוול סטריט' - שייצא מהסרט". דעתך על ספייס־אקס?

"שלושה חודשים מאז ההנפקה והיא נסחרת ב־1.9 טריליון דולר, התמחור לא מוצדק. החברה הביאה תופעה לא בריאה לשוק ההון בטווח הרחוק, ואולי אפילו קצת זילות לכסף. אין הצדקה לתמחור שלה, ולא משנה באיזה מדד תסתכל על זה. מצד שני, זה מראה למה אילון מאסק הוא איש השיווק הגדול ביותר בעולם. אם זה לא היה תחתיו, המניה הייתה צוללת הרבה יותר מ־5% מההנפקה". אנת'רופיק ו־OpenAI?

"נחשפנו לתשקיף של הנפקת אנת'רופיק, גם שם השווי קצת קיצוני. יש הבדל בין חברה טובה למניה טובה, זה לא מצדיק את התמחור הזה, אופטימי ככל שתהיה. לא משנה איך תסובב את זה. ברור שהן חברות טובות, אבל זה לא מצדיק את השוויים האלה". קריפטו?

"אני משקיע כבר חמש שנים בצורה חודשית קבועה בביטקוין ובאת'ריום, דרך הורייזון של אלטשולר שחם. אני משקיע עד 5% מההון הכולל. זו לא אידיאולוגיה, אלא מהפחד שאם זה יהיה בעתיד בשווי מטורף, ואני אשב על הכורסה בגיל 60 - מה אגיד לנכד שישאל אותי למה לא קניתי". וורן באפט?

"קראתי בשקיקה כל מכתב שבאפט כתב ואת הביוגרפיה שלו 'כדור השלג'. העקרונות המנטליים שלו נצחיים. קראתי לשני הכלבים שלי וורן ובאפט. כילד ראיתי פרק ב'חברים של נאור' שבו היו כלבים שנקראו על שם שחקני כדורסל, אז רציתי לקרוא לכלב שיהיה לי דונטה סמית' (ששיחק בעבר במכבי חיפה, אותה אוהד נתן, שאף שימש בה כספונסר, נ"א). כשאימצתי את הכלבים שלי אמרתי לעצמי שדונטה סמית' פחות מעניין אותי עכשיו, וקראתי להם וורן ובאפט". ההשקעה שגיא נתן מצטער שפספס, הסקטור שהוא צופה שיוביל את השוק ולמה הוא מעדיף להשקיע בישראל? קראו עוד

"גופי פיננסים צריכים לכוון גם לבני 10"

נתן מאמין שהשינוי הזה כבר קורה גם בחברות. "לא מעט חברות מבינות שהן צריכות את קהל משקיעי הריטייל, גם אם הן נסחרות בשווי שוק של מיליארדי שקלים. מי שמשפיע ברשתות החברתיות ובערוצי המדיה הם לא אנליסטים של בתי השקעות, אלא אנשים פרטיים שמביעים את דעתם. השיח צריך להיות בגובה העיניים, אנליסט מבית השקעות לא יותר או פחות טוב ממשקיע או משקיעת ריטייל שפתחו תיק השקעות עצמאי, אני חושב שזה הכוח".

איזו ביקורת בכל זאת יש לך על משקיעי הריטייל?

"הקהל עושה מהפכה מדהימה, אבל יש לו ולכל התעשייה בעיה גדולה. 90% מהאנשים לא מעוניינים ללמוד ולדעת מה הם עושים, למשל אם הם קונים מניה בשיא; ברור שאני מכליל כמובן. הם רוצים את הסימבול (סימול המניה, נ"א) כי שמעו שחבר עשה בה כסף. הבעיה היא שכשתגיע נפילה בשוק, הם יהיו אלה שיחטפו את הסטירה של החיים שלהם אבל יישארו בשוק, וכל האחרים יעברו לנדל"ן. רואים את זה במניות האנרגיה בישראל, נופר, דוראל, אנלייט, שירדו בעשרות אחוזים מהשיא והמשקיעים לא יודעים מה לעשות איתן".

מה אתה חושב על המוסדיים, מנהלי חסכונות הציבור?

"הגופים הפיננסיים עדיין חושבים דרך העיניים והאוזניים של התעשייה המסורתית, ולא מבינים את משקיעי הריטייל", הוא יורה בחדות.

"הם חושבים שהקהל לא אינטליגנט, רואים את זה בפרסומות ובצורת הגשת התוכן. תתקדמו, הקהל הרבה יותר חכם והוא מצביע ברגליים לאן הוא רוצה להגיע. ילדים שהיום בני עשר יהיו עוד עשור בני 20. ומי שלא מבין שהוא צריך לדבר אליהם - ימצא את עצמו כל הזמן רודף ולא מצליח להבין למה הוא לא משיג את הקהל".

למה אתה מתכוון?

"ב־2027 נעשה בחברה את תחרות 'התיק המנצח' כדי לבחון איך פועל הציבור הישראלי ואיך הוא משקיע, ומה התשואה שלו מול מדד S&P 500. כל אחד יוכל לפתוח חשבון דמה באפליקציית 'הבית הפיננסי', יהיו פרסים כספיים מאוד גדולים".

השקל החזק תדלק את הבורסה המקומית

נתן, שבנוסף לפעילותו ברשתות מנהל קרן גידור הנושאת את שמו באנגלית (Valley), מספר כי "הסוד שלי באינסטגרם הוא שאני לא מדבר רק על מניות. אלא מסביר גם דברים שהציבור הישראלי לא מודע אליהם, כמו איך לבחור כרטיס אשראי, מה הפעולות שצריך לבצע כשנולד ילד, מה קורה אחרי הצבא, מה זה ביטוח לאומי, מס הכנסה, הוצאות מוכרות לעצמאי, רווחים כלואים וכן הלאה; וגם מהם מכפילי רווח, צמיחה והיוון תזרים מזומנים. כשאתה מקיף הכול ולא מתמקד בנישה, הרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר לתוכן".

בוא נדבר על השקעות. הבורסה בת"א מתממשת בתקופה האחרונה בחדות, חלק מהמניות כבר איבדו עשרות אחוזים מהשיא.

"היום אנחנו רואים את תופעות הלוואי של ההייפ המטורף שהיה סביב שוק ההון הישראלי בשנת 2025. ההייפ הגיע לא כי אנשים חשבו שהשקעות בישראל הן השקעות טובות בחברות טובות, אלא כי הדולר נחלש ב־20% בשנת 2025.

"לכן משקיעים הבינו שאם הם משקיעים במטבע שקלי, ויש גם חברות טובות, כדאי להשקיע בהן. שים לב, אותם סקטורים שמאוד נהנו בחו"ל נהנו בארץ, בין שאלו חברות אנרגיה, דאטה סנטרס או חברות AI והביטחוניות. אבל עכשיו כשהשקל נבלם ובארה"ב המניות טסו למעלה שוב, משקיעים חזרו לשם".

איך ישפיעו הבחירות על השוק לדעתך?

"השוק הישראלי בנקודת זינוק מעניינת, לפי דעתי כלפי מעלה. הבחירות ישפיעו פה על המצב הביטחוני־מדיני, על תחושת הביטחון להשקיע כאן ועל ההבנה אם אנחנו ממשיכים להיות באותן חזיתות מלחמה בעזה, לבנון, סוריה, איראן ותימן.

"להבדיל מלפני חצי שנה, יש כעת לא מעט חברות בישראל שמתומחרות במחירים לא זולים אבל נוחים. מניות שירדו מהשיא ב־30%, 40% ו־50%, וזה מרגיש יותר בנוח להשקיע בהן. שני האירועים בסוף החודש - החלטת הריבית של בנק ישראל והבחירות, יגרמו לשוק לקבל כיוון. אישית, כאמור, אני חושב שהוא יהיה חיובי".

בתשובה לשאלה מה דעתו על השוק האמריקאי, נתן חיובי לטווח קצר אבל חושש בטווח הארוך יותר. "מצד אחד, סטטיסטית ה־S&P 500 לא סיפק תשואה שלילית בתקופה של 12 חודשים לאחר בחירות אמצע ב־20 מערכות הבחירות האחרונות", הוא מציין. "כשמסתכלים על מכפילי הרווח, וגם על כמה חברות הכו את התחזיות, המצב הוא כביכול טוב.

"אנחנו באמצע מהפכת ה־AI ואתה לא יודע להגיד באיזה שלב יגיעו תופעות הלוואי שלה, של ה'אובר' כספים שהושקעו בלי לראות ROI (החזר על ההשקעה, נ"א) מתאים. כרגע נראה שאנחנו עדיין ממשיכים באותו מרוץ, ואם נתוני המאקרו יסתדרו מדד S&P 500 יכול גם לתת עוד ריצה אחת כלפי מעלה. בטח עם ההצהרות של הנשיא טראמפ שהבטיח לחלק 5,000 דולר לכל אזרח אם הרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע".

ובכל זאת הוא מזהיר כי "אני תמיד מסתכל על ההיסטוריה, ואף פעם היא לא נראתה טוב כשתשואות האג"ח נסחרו ברמה הזאת (מעל 5%, נ"א), ושמחיר הנפט היה ברמה כזאת (מעל 100 דולר לחבית נפט מסוג ברנט, נ"א). סטטיסטית, ה־S&P 500 צריך לתקן למטה, אבל לך תדע אולי גם כאן יש מהפכה ואנחנו צריכים להתרגל לעולם מוזר של אינפלציה של 3% ו־4%, ריבית אג"ח של 5% ומדד S&P שמוסיף 20% בשנה.

"כרגע אנחנו בתקופה הזויה: שוק ההון דילג למשך חודשיים־שלושה על כל תמרורי האזהרה - תשואות אג"ח גבוהות, מחירי נפט גבוהים, חוב של יותר מ־40 טריליון דולר בארה"ב, עליית ריבית ביפן וההשלכות על ה'קארי טרייד' (ההלוואות של משקיעים יפנים בריבית נמוכה והשקעה שלהם באג"ח ממשלת ארה"ב - שהחלה להיעצר בעקבות עליית הריבית ביפן, נ"א). השוק דילג מעל כל זה בגלל הבינה המלאכותית".

עוד אזהרה שהוא מוסיף מגיעה מכיוון הרכב מדד S&P 500 עצמו. מדד משקל שווה שלו (שבו כל מניה במדד מקבלת את אותו משקל, ללא קשר לגודלה, נ"א) "נמצא בשבעה שבועות של ירידה. ואילו ה־S&P 500 המרשים, היפה, הגדול, בעלייה ובשיא כל הזמנים. זה קורה כי ענקיות הטכנולוגיה מושכות אותו למעלה. לכן, מתחת לפני השטח התמונה לא כל כך זוהרת כמו שהיא נראית".

אז הכול יתפוצץ ונראה מפולת בקרוב?

"לפחות לתקופת הזמן הקרובה, שוק ההון האמריקאי לא יחווה את המפלה הזאת שכולם מחכים לה. ובאותה נשימה אגיד משפט שפיטר לינץ', המשקיע האגדי, אמר: שמשקיעים הפסידו הרבה יותר כסף בניסיון לחזות ירידות בשוק או בהמתנה להן, מאשר ההפסדים בפועל בתיקונים עצמם".

משפיענים הם לגיטימיים, כל עוד יש שקיפות

כותבים עליך ברשתות שחברות משלמות לך כדי להגיע לפודקאסט שלך.

"גם אמרו שאני עושה סרטונים ממומנים, לא היה ולא נברא. מעולם, מעולם לא קיבלתי שקל אחד מחברה ציבורית עבור תוכן שאני עושה. כל התוכן שלי לא ממומן. ביום שבו אקח כסף מחברה ציבורית עבור סיקור שלה, זה היום שבו איבדתי את האמינות שלי. והיום הזה לא יקרה".

בהקשר הזה, מה אתה חושב על הרגולציה של רשות ניירות ערך, שרוצה להגביל את פעילות משפיעני הרשת?

"כל אדם שבא להעשיר את הציבור בצורה שקופה ואותנטית הוא מבורך. אבל חייבים שקיפות. בארה"ב זה לגיטימי שאדם פרטי או קרן גידור יביעו דעה, אז למה בארץ מתנהגים כאילו זה לא קיים בעולם? לא צריך לסתום פיות. צריך שקיפות, כשאדם פועל בצורה אנונימית, אתה לא יודע מה האינטרסים שלו. כשזה גלוי, הכול חשוף. הפיקוח צריך להיעשות בהידברות ובהבנה, ולא בגרזן; צריך לחבק את התעשייה הזאת שתורמת למחזורי המסחר בבורסה".

התעשרת משוק ההון?

"הגדלתי את הוני. שוק ההון בשנים האחרונות יצר הזדמנויות בלתי רגילות לאנשים להגדיל את הונם. אני בשוק ההון מ־2018. בקורונה הרגשתי לראשונה את העוצמה של השוק; ב־2022 חוויתי והבנתי על בשרי מה זה שוק אדום במשך שנה.

"אבל בראייה של 8 שנים, לא ראיתי עד היום מקום אחר שיכול לייצר פוטנציאל יותר גבוה משוק ההון, וכן גם לי ברמה האישית זה הגדיל את ההון. אני שמח שנכנסתי לעולם הזה בגיל מוקדם והצלחתי גם לעזור לסובבים אותי".