מכירת כאל לקבוצת יוניון-הראל תמורת 4 מיליארד שקל קרסה בחודש שעבר, אך לא "מתה" באופן סופי. אולם מאז שהתברר שסיכוייה בכל זאת, כמעט והתאפסו, החל גל של מתעניינים שמעוניין לרכוש את כאל.

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אחד הגופים האלה הוא חברת הביטוח איילון, שבשליטת ווישור גלובלטק (59%) ובניהולו של שרון רייך. חברת הביטוח איילון היא שחקן קטן יחסית בענף הביטוח, ולכן היא מעריכה שככל שתגיע לפסים רציניים של התקדמות בעסקה מול דיסקונט שמחזיק ב-72% ממניות כאל וחייב למכור אותן בשל הוראות חוק שטרום, הרי שסיכוייה מול רשות התחרות משופרים על פני יוניון-הראל.

רק התעניינות ראשונה

עם זאת, ווישור גלובלטק בהליכי רכישת בית ההשקעות אלטשולר שחם. למרות לכאורה איילון היא חברה נפרדת, קשה להעריך איך יראו זאת ברשות התחרות. עם זאת, יש מי שסבורים בשוק שאיילון תצליח להוכיח שהנתח הקטן שלה בענף הביטוח, מהווה הזדמנות להגברת התחרות באמצעות רכישה של כאל. וצריך להדגיש לפי הערכות שזאת רק התעניינות ראשונה, והיו מגעים בין דיסקונט בניהולו של אבי לוי, לאיילון בכדי לבחון התכנות כזאת. פורמלית ההסכם למכירת כאל לידי יוניון-הראל מסתיים בנובמבר הקרוב. והדד-ליין למכירת כאל על ידי דיסקונט לפי החוק הוא אפריל 2027. תנאים אלה משפרים את כוחה של הראל, אך ייתכן שיצוצו גורמים נוספים. ובהנהלת דיסקונט שיצאה בינתיים למהלך מרכזי של מיזוג בנק מרכנתיל, רמזו במקביל על כך שיש מתעניינים שונים מהארץ ומחו"ל בשבוע החולף.

עד היום חברות הביטוח הגדולות ניסו לרכוש חברת כרטיסי אשראי. הראשונה שהצליחה היא כלל ביטוח שרכשה את חברת מקס. הקטנה מבין חברות כרטיסי האשראי. עסקת רכישה של הראל שניסתה לקנות לפני שנתיים את ישראכרט, נפסלה דה-פקטו על ידי רשות התחרות בשל חשד לדלף מידע מכאל בתחום ביטוחי הבריאות שבו הראל שולטת. לאחר מכן ניסתה מנורה מבטחים לרכוש את ישראכרט, וכמעט הצליחה, אך קבוצת דלק בישורת האחרונה "חטפה" לה אותה.

בעניין חברת כאל, קבוצה שהורכבה מיוניון, יבואנית רכבי טויוטה וגם בעלת נתח מרשת סופר פארם, וחברת הראל, נדרשה לצעד שלא היתה מוכנה לגביו מרשות התחרות (למכור את האחזקות של יוניון בסופר פארם, משום שכאל מנפיקה כרטיס אשראי לשופרסל, שהיא בעלת רשת הפארם Be השנייה בגודלה בישראל.) זו הדרישה שהכשילה את העסקה.

גורמים בשוק מעריכים כי יש עדיין סיכוי תאורטי אמנם שעסקת יוניון-הראל תקום לתחיה, גם אם הסבירות נמוכה מאוד. טכנית הקבוצה יכולה בין היתר לארגן מחדש את מבנה העסקה, ולהכניס גורמים עסקיים נוספים, שידללו את החזקות יוניון עד שיפיגו בכך את חששות רשות התחרות בעניין החזקתה בסופר-פארם. אבל הסבירות לכך נמוכה, ויש לסד הזמנים לפי החוק משמעות: דיסקונט חייב למכור את מניותיו בכאל עד לאפריל 2027, או להנפיק. אלא שתרחיש הנפקה, בשל ההערכה שהשותף הקטן בכאל - הבנק הבינלאומי לא רואה אותה בעין יפה, הוא כמעט בלתי אפשרי.

רגל פיננסית יציבה

איילון נסחרת לפי שווי שוק של 4.9 מיליארד שקל, ובעלת השליטה בה היא חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור (59%). לחברה עיסוקים מגוונים בביטוח כללי, ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות ופעילות עניפה בשוק ההון. כאל יכולה להוות עבורה "רגל" פיננסית חזקה ויציבה. חברות האשראי אטרקטיביות בעיני חברות הביטוח משום העל-עונתיות של עסקיהן. אנשים מגהצים את כרטיסי האשראי שלהם תדיר על פני השנה, לפי מחזוריות דומה סביב חגי פסח ותשרי. כשהציבור טס לחו"ל, בתקופות רגועות יותר, החברות נהנות מעמלות שמנות יחסית מהמרת מט"ח (וגם על הזמנות מקוונות באתרים בחו"ל).

מה שלא ברור כעת הוא השווי לפיו כאל עתידה להימכר. בשוק ההון יש מי שמעריכים כי השווי כיום כבר נמוך הרבה יותר מבעסקה שנפלה. משום שמאז נפילתה, איבדה כאל את מועדון "פלייקארד" (הנפקת כרטיסי אשראי למועדון הנוסע המתמיד של אל על) לטובת ישראכרט. כאל המנוהלת על ידי יפית גריאני, נתנה פייט משלה עם כרטיס חדש לטסים בשם פלייאול. אך ההערכות הן שאווזת הזהב משמעותית נלקחה ממנה, ולכן ייתכן שרוכשים עתידיים יפתחו לעניין את המחיר של הרכישה.