תוכנית השיקום של גל נאור: 170 וילות יוקמו בחמת גדר

אחרי שנים של פגיעה קשה בפעילות התיירותית, מהקורונה ועד המלחמה, חמת גדר שבדרום רמת הגולן עומדת בפני תוכנית שיקום והרחבה משמעותית. היזמת גל נאור, בתו של יצחק תשובה, נכנסת כשותפה המחזיקה ב־70% מהחברה המפעילה את האתר. נאור מתכננת להרחיב את היצע האירוח לכ־170 יחידות, לשדרג את מתחם המרחצאות, ובשאיפה למשוך למקום אף תיירות בינלאומית. במקביל, במסגרת התוכנית של בעלת הבית החדשה, צפויים גם מחירי הכניסה לעלות.

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חמת גדר הוחזקה עד כה בידי ארבעה קיבוצים בדרום רמת הגולן - מבוא חמה, כפר חרוב, אפיק ומיצר. מדובר בהסדר ותיק בין המדינה (רשות מקרקעי ישראל) לקיבוצים, במסגרת מה שהוגדר בשעתו כ"אמצעי ייצור" עבורם.

האתר, שהפך לאחד ממוקדי התיירות המזוהים עם האזור, כולל מרחצאות תרמו־מינרליים, מלון ספא, בריכות שחייה וחוות תנינים. בשנים האחרונות, בייחוד מאז הקורונה והמלחמה, נעצרה הגעת המבקרים והפעילות הסבה לקיבוצים הפסדים ניכרים. כעת, כניסתה של קבוצת נאור בעסקה שמוערכת בכ־150 מיליון שקל תמורת 70% מהמניות, נועדה להזרים הון חדש לפיתוח האתר ולהרחבת מקורות ההכנסה שלו, בעיקר באמצעות הגדלה משמעותית של פעילות המלונאות.

עסקת חמת גדר בשלוש נקודות הבעלות

קבוצת גל נאור רוכשת 70% מהחברה המפעילה (לפי שווי של כ-150 מיליון שקל). 30% נשארים בידי 4 הקיבוצים (מבוא חמה, כפר חרוב, אפיק ומיצר) הפיתוח

הרחבת הלינה מ־31 סוויטות לכ־170 יחידות אירוח ושדרוג מקיף של המרחצאות והתשתיות המעמד המשפטי

הנמכר הוא זכויות ההפעלה בלבד. הקרקע נשארת בבעלות המדינה (רמ"י), והגן הלאומי הסמוך בניהול רשות הטבע והגנים

שינוי חווית הביקור

העסקה כבר אושרה מול הקיבוצים, ולפי גורמים המעורים בנושא, המדינה אינה צפויה להערים קשיים על העברת הבעלות. אף שמדובר במשאב טבע ייחודי שהועבר בשעתו מהמדינה לקיבוצים, המניות הנרכשות הן בחברה המפעילה את אתר התיירות המסחרי בלבד, והעסקה אינה כוללת את רכישת הקרקע או את הגן הלאומי הסמוך. עם זאת, פיתוח האתר ופעילותו כפופים להסדרי הקרקע מול רשות מקרקעי ישראל ולהוראות התכנון החלות במקום, בעוד שטחי הגן הלאומי הוקצו בנפרד לרשות הטבע והגנים ואינם נכללים בעסקה.

במרכז התוכנית עומדת הקמתן של 140 יחידות אירוח נוספות, בהתאם לזכויות בנייה בתב"ע שאושרה כבר ב־2018. כיום מפעיל מלון "ספא וילג'" באתר 31 סוויטות, כך שמימוש התוכנית יביא את סך יחידות האירוח לכ־170. לצד הבנייה מתוכנן שדרוג מקיף של המרחצאות, התשתיות, מתקני הספא והשירותים. המטרה היא להגדיל את נתח האורחים הלנים במקום, לצד ביקורי היום שעליהם התבסס האתר במשך שנים.

"לא מדובר רק בהוספת חדרי מלון", מסבירים לגלובס גורמים המכירים את פרטי העסקה. "הרעיון הוא לשנות את חוויית הביקור כולה - מהמרחצאות ועד למתחמי האירוח. נעשתה עבודת בדיקה של אתרי מרחצאות מובילים בעולם, והמטרה היא להביא את חמת גדר לרמה דומה, תוך ניצול היתרון של המעיינות הטבעיים והסביבה".

חשוב לסייג כי התוכנית נמצאת עדיין בשלבי גיבוש, וייתכן שהיקף ההשקעות ולוחות הזמנים ישתנו. אף שהרחבת המלונאות נשענת על תוכנית בנייה מאושרת, עדיין נדרש לברר אילו היתרים ואישורים נוספים יידרשו לצורך מימושה.

הכניסה של נאור לחמת גדר מגיעה לאחר תקופה עסקית קשה במיוחד. ביוני 2024 נסגר האתר זמנית, חודשים ספורים לאחר שנפתח מחדש בעקבות פרוץ המלחמה, על רקע ירידה חדה במספר המבקרים. באותה תקופה דיווחה ההנהלה כי האתר עבר להפסד חודשי בן שבע ספרות, ונאלצה לפטר עשרות עובדים כדי לצמצם את הנזק.

עם זאת, יש להבחין בין ההפסדים בתקופת המלחמה לבין המצב הפיננסי כיום. ההפסד החודשי ב־2024 התייחס לתקופת משבר נקודתית, ואינו משקף בהכרח את התוצאות השנתיות או את היקף ההתחייבויות שנצברו לאורך השנים.

מחירי הכניסה יעלו

אחת ההשלכות הישירות של התוכנית צפויה להיות התייקרות הכניסה למתחם. כיום עומד מחיר כרטיס כניסה מלא על 127 שקל בימי חול ו־139 שקל בימי חמישי ושבת (לפני הנחות ומבצעים). על רקע ההשקעות המתוכננות בתשתיות, בתחזוקה ובהרחבת השירותים, צפויה העלאת מחירים.

בכל מקרה, הכוונה היא לא להפוך את המרחצאות למתחם סגור לאורחי המלון בלבד, אלא להמשיך לאפשר כניסה של מבקרים יומיים. עם זאת, שיעור ההתייקרות טרם נקבע, ולא ברור אם התמחור החדש יחול על כלל הכרטיסים או שייקבעו מסלולי כניסה שונים למתקנים שיפותחו. גם השאלה כיצד ישפיע המעבר למודל יוקרתי יותר על נגישות האתר למשפחות ולמבקרים מקומיים נותרה פתוחה.

לסוגיית התמחור יש גם היבט הנוגע למעמדו המיוחד של האתר: לצד מתחם הנופש המסחרי, באזור קיימים שטחים המיועדים לגן לאומי ולשמורת טבע, ובכללם שרידי המרחצאות הרומיים העתיקים. ההבחנה בין השטחים חשובה, מאחר ורכישת הזכויות בחברה המפעילה אינה מקנה בעלות על הגן הלאומי, וההסדרים החלים על המרחצאות המסחריים אינם זהים לאלה של שטחי רשות הטבע והגנים. מחירי הכניסה למתחם המסחרי אינם כפופים באופן אוטומטי למחירון הגנים הלאומיים, אך ללא עיון בהסכמי החכירה וההפעלה לא ניתן לקבוע אם קיימות מגבלות חוזיות אחרות על התעריפים.

בריכה חינמית בסמוך

בסמוך לחמת גדר גם ישנה בריכה תרמית חינמית ופופולרית (עין ג'ונס). בשנה האחרונה המקום נסגר לעבודות שיקום לאחר שהמבנה הוגדר כמסוכן, מה שגרר מאבק ציבורי בעיקר בשל החשש שרשות הטבע והגנים פועלת להפיכתו לאתר בתשלום. עם זאת, ראש המועצה עידן גרינבאום התחייב שהמקום יישאר פתוח ללא תשלום לציבור הרחב.

באתר העתיקות הסמוך מתבצעות בימים אלו פעולות שימור ופיתוח, ורשות הטבע והגנים מקיימת בו סיורים מודרכים בתיאום מראש. שטחים אלה אינם חלק מהפעילות המלונאית שמבקשת קבוצת נאור להרחיב, אך הם עשויים להשתלב בהצעת התיירות הרחבה של האזור.

חלק מתפיסה רחבה

העסקה בחמת גדר אינה צפויה להיות ההשקעה האחרונה של קבוצת גל נאור בתחום התיירות. לפי תוכניות הקבוצה, בשנים הקרובות בכוונתה לבחון השקעות נוספות באתרי טבע ונופש בישראל, בדגש על נכסים שניתן לפתח למתחמי אירוח. חמת גדר מתוכננת להיות אחד הפרויקטים הראשונים במהלך להרחבת פעילותה בתחום.

"חמת גדר היא חלק מתפיסה רחבה יותר של הקבוצה", נמסר מגורמים בענף. "בשנים האחרונות נבחנו אתרים ברחבי הארץ שבהם אפשר לשלב נכסי טבע ייחודיים עם מלונאות ואירוח. הכוונה היא להמשיך ולפתח את התחום, וחמת גדר עשויה להיות אחת ההשקעות המרכזיות בו". כאמור, היקף ההשקעות הנדרש, קצב התאוששות התיירות בצפון והיכולת להגדיל את הכנסות האתר בלי לפגוע משמעותית בנגישותו לציבור יהיו בין הגורמים שיקבעו את הצלחת התוכנית.