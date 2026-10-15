33 שנים בישראל: במקדונלד'ס עדיין מחפשים זכיין חדש

השבוע מציינת מקדונלד'ס 33 שנים ליום השקתה המיתולוגית בישראל, כשהזכיין עמרי פדן פתח את הסניף הראשון בקניון איילון. אלא שבמקום חגיגות גדולות, בחברה העולמית עסוקים בחיפוש זכיין חדש.

נזכיר כי לפני כשנתיים וחצי רכשה מקדונלד'ס העולמית את פעילות הרשת מפדן ומחברת אלוניאל, אך הניהול השוטף עדיין נשען על אותה שדרה ניהולית ותיקה. המנכ"ל כיום הוא שאול סגב, וכמחצית מחברי ההנהלה נמצאים בחברה קרוב ל-30 שנה. הקשר עם המטה האמריקאי מתנהל בעיקר מרחוק, כך שהפעילות המקומית נשארה במידה רבה בידיים המוכרות.

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אלא שהסידור הזה צפוי להשתנות. גורמים בענף מספרים כי מקדונלד'ס ממשיכה לחפש רוכש פוטנציאלי שיקבל לידיו את הזיכיון הישראלי, ויחזיר את הרשת למודל שבו פעלה תחת פדן. בין המתעניינים ששמם עלה לא מזמן נמצא גם מייסד Wiz אסף רפפורט, שלפי פרסומים בכלי תקשורת אחרים ניהל מגעים בנושא באוגוסט - אך גורמים בסביבותו הכחישו לגלובס את הדברים. נכון לעכשיו לא הוכרזה עסקה, וגם שוויה טרם הוערך.

אחד האתגרים של הרשת, שמפעילה בישראל כ-230 סניפים, הוא יוקר התפעול. בפברואר היא העלתה מחירים בשיעור של עד 11% בחלק מהמוצרים, מה שהעלה את מחירה של ארוחת מק רויאל ל-54 שקל.

תוכנית של 8.5 מיליארד דולר

גם בגזרה הגלובלית החברה עוברת תקופה לא קלה בחודשים האחרונים. ענקית המזון המהיר יותר מ-22% מערכה מאז אפריל, ובשבוע שעבר המניה כבר נסחרה בשפל של כמעט ארבע שנים. עבור החברה, שמפעילה כ-46 אלף סניפים ברחבי העולם, מדובר במחיקה של עשרות מיליארדי דולרים משווי השוק בתוך חודשים ספורים.

הסיבה המרכזית נעוצה, על פי אנליסטים, בשינוי בהרגלי האכילה של האמריקאים, ובעיקר בהיחלשות הביקוש לארוחות של הרשת בקרב אוכלוסיות בעלות הכנסות נמוכות. ברבעון השני צמחו המכירות בחנויות זהות בארה"ב ב-0.8% בלבד, לעומת 2.5% שנה קודם לכן, ומספר הביקורים בסניפים ירד. לשם השוואה, בורגר קינג דווקא רשמה צמיחה של 8.5% במכירות בחנויות זהות בארה"ב, בין היתר בזכות מבצעי מחיר אגרסיביים.

כעת מנסה מקדונלד'ס להחזיר את הלקוחות באמצעות ארוחות מוזלות, שינויי תפריט והשקעות בטכנולוגיה. בחודש שעבר הציגה החברה את NEXT, מעין תוכנית הבראה וצמיחה לעשור הקרוב בהיקף של 8.5 מיליארד דולר שנועדה לתמוך בזכיינים, לצד שדרוג מסעדות והרחבת היצע מוצרי העוף. נראה שהמשקיעים לא התרשמו, והמניה צנחה בכ-5% ביום ההכרזה.