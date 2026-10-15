כשנתיים אחרי הפרישה מנייס: התפקיד החדש של ברק עילם

כמעט שנתיים עברו מאז פרישתו של ברק עילם מתפקיד מנכ"ל נייס , ובקרוב יחזור לתפקיד בכיר בחברה אחרת שנסחרת בנאסד"ק. חברת הפינטק הבריטית Wise Group הודיעה על צירופו של עילם לדירקטוריון, במטרה למנות אותו לתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

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ווייז היא ספקית של שירותי העברת כספים שפועלת מלונדון, ונסחרת במקביל בבורסה של לונדון ובנאסד"ק, בורסה שאליה הצטרפה לאחרונה, לפי שווי שוק של כ-11.7 מיליארד דולר. היו"ר הנוכחי של ווייז, דיוויד וולס, צפוי לפרוש מתפקידו בחודש אפריל, ועילם שימונה תחילה לדירקטור, צפוי להחליף אותו. בחברה הוסיפו כי עילם הוא "מנהל טכנולוגיה ודירקטור בעל ניסיון רב, עם קרוב לשלושה עשורים של ניסיון בבנייה והתרחבות של עסקים טכנולוגיים גלובליים".

עילם הוביל את נייס כמנכ"ל במשך עשור, בין 2014 ל-2024, והוחלף על-ידי סקוט ראסל שמנהל אותה כיום. בתקופה של קצת מעל עשור שבה ניהל את נייס הוא קיבל במצטבר תגמולים בעלות כוללת של כ-147 מיליון דולר, מתוכם 122 מיליון דולר תגמולים הוניים. מלבד תפקידו הצפוי בווייז, הוא מכהן כדירקטור בעוד חברות, ביניהן סימילרווב הישראלית, ופיוניר הישראלית-אמריקאית, שהודיעה על מכירתה ל- Nuvei הקנדית ב-2.75 מיליארד דולר, עסקה שטרם הושלמה.

מנכ"ל ומייסד ווייז, קריסטו קארמן, אמר שהתרשם מאוד ממה שעילם בנה בנייס לאורך 25 שנה והזכיר כי עילם "הצטרף לחברה כמהנדס והפך אותה למובילה עולמית בתחום התוכנה הארגונית מבוססת הענן".

עילם מסר כי "ווייז היא אחת מחברות הטכנולוגיה הייחודיות והחשובות ביותר בתחום השירותים הפיננסיים הגלובליים. הצוות בנה עסק יוצא דופן, המשלב הצעת ערך חזקה ללקוחות, עם מודל מוכוון טכנולוגיה ומודל שמאפשר התרחבות".

מלבד הדיווח על המינוי, ווייז עדיין לא סיפקה פרטים על היקף התגמול שיקבל עילם מהחברה.