ביום ראשון הקרוב, אמורות להיכנס לתוקף תקנות הבטיחות החדשות המרחיבות את האחריות לבטיחות גם למזמיני עבודה ולא רק למבצעים בפועל - אולם בהתאחדות הקבלנים דורשים לדחות את כניסתן לתוקף.

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התקנות רלוונטיות לכל מזמיני העבודה, ולא רק ליזמיות בתחום הבנייה, אולם משמעותיות במיוחד בעולם הבנייה.

לקראת הכניסה לתוקף, הודיע מינהל הבטיחות בעבודה כי יבצע מבצע אכיפה מיוחד - אולם בהתאחדות הקבלנים טוענים שאכיפת התקנות אינה תואמת את המציאות בענף.

הבוקר (ה') פנתה ההתאחדות באמצעות משרד עוה"ד גורניצקי, בדרישה לדחות את מועד היישום של התקנות, עד להשלמת התשתית ליישומן.

"נכון למועד פנייה זו, טרם הושלמו התשתיות הנדרשות, וסוגיות מהותיות שהובאו לפתח המינהל נותרו ללא מענה מספק. בנסיבות אלה, אין מקום לתלות את קשיי היישום בהיערכותם של הגורמים המפוקחים בלבד, שעה שהמענה הנדרש מהמינהל טרם הושלם".

הנקודות העיקריות שנותרו פתוחות, לפי המכתב, הן היעדר טפסים מקוונים שדרכם יש לדווח על תחילת עבודה, סיום עבודה והחלפת בקר. עוד לטענת המכתב, בקובץ השאלות ותשובות שפרסם המינהל נאמר כי לחלק מהשאלות יינתן מענה בהמשך, אולם לטענת הקבלנים הדבר מלמד על כך שגם במינהל לא ערוכים לכניסת התקנות לתוקף. גם מערך ההדרכה לעובדים הזרים, שיידרש לפעול מיום ראשון, עדיין אינו מוכן לטענתם.

"אין זה סביר כי ערב כניסת התקנות לתוקף ייוותרו שאלות מהותיות רבות ללא מענה, בעוד שהקבלנים נדרשים להשלים את היערכותם ולפעול בהתאם לדרישות החדשות. אין לצפות מהקבלנים לנחש מה נדרש מהם או לקבוע בעצמם כיצד יש לפרש וליישם הוראות שסוגיות יסוד הנוגעות להן טרם הובהרו על ידי המינהל, תוך נשיאה בסיכון הכרוך באי-עמידה בהן. האחריות להשלמת ההבהרות הנדרשות מוטלת על המינהל, ואין להעביר את השלכות היעדרו של מענה סדור אל הגורמים המפוקחים.

"קושי באיוש משרות ממונים על הבטיחות בענף"

"לצד הפערים האמורים, קיים קושי באיוש משרות ממונים על הבטיחות בענף". לפי התקנות נדרש מינוי ממונה על הבטיחות בכל אתר שבו מועסקים לפחות 50 עובדים. ובעניין זה כתבו בהתאחדות כי "חובת המינוי חלה על אתרים נוספים ומגדילה את הביקוש לממונים. להווי ידוע לכם, כי כבר כיום קיים קושי ב'מילוי השורות' בממוני בטיחות כנדרש".

ככל שלא יינתן מענה לסוגיות המפורטות לעיל ולא תידחה אכיפת הדרישות החדשות, לא ייוותר להתאחדות אלא לפנות לערכאות המוסמכות, לרבות בדרך של הגשת עתירה ובקשות נלוות מתאימות , לרבות צווי ביניים .

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק מסר: "פנינו כבר בתחילת השנה למדינה בדרישה להתאים את התקנות למציאות, ללא מענה. בקיץ האחרון עתרנו לבג"ץ באותה דרישה ובית המשפט העליון מסר כי הוא מצפה לקבל את תשובת המדינה. כעת, בתוך ההליך המשפטי, משרד העבודה וראש מינהל הבטיחות מתעלמים מהעובדות שלפיהן, אין לענף שום יכולת לעמוד בחלק מהתקנות החדשות. המעשה חסר האחריות הזה, הוא מעשה הפוך מדברי ראש מינהל הבטיחות עצמו שמדבר על כך שהוא דורש אחריות מהענף שלנו... מנהל מינהל הבטיחות עומד לעצור פעילות של אלפי אתרי בנייה, בלי שום פתרון למצב שהוא הוביל אליו".