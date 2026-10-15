כץ החליט להאריך בשלושה חודשים את כהונת מ״מ מנהל רמ״י

שר הבינוי והשיכון חיים כץ החליט להאריך בשלושה חודשים את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ״י), או עד למינוי מנהל קבוע, לפי המוקדם. במכתב ששלח היום (ה') לנציב שירות המדינה, דורון כהן, ביקש כץ את עמדתו בעניין הארכת המינוי, במסגרת ההיוועצות לפי חוק שירות המדינה.

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ההחלטה מגיעה כחודש לאחר שכץ זימן את אליהו לשימוע לקראת הפסקת כהונתו. כעת מציין השר כי נפגש עם אליהו ובחן את הטענות שהעלה במכתב תשובתו לשימוע: ״לאחר ששקלתי את הדברים, החלטתי להותירו בתפקיד מ״מ ואף להאריך את כהונתו כמ״מ בשלושה חודשים נוספים, או עד למינוי קבע בהתאם לפסק הדין של בג״ץ״, כתב כץ.

במכתבו מזכיר כץ כי אליהו מונה לממלא מקום ב-16 ביולי, לתקופה ראשונה של שלושה חודשים, לאחר שקודם לכן כיהן כמנהל הרשות מכוח המינוי הקבוע. לדברי השר, תקופת המינוי הנוכחית מסתיימת מחר. הפנייה לנציב נשלחה בעקבות החלטת בג״ץ מהיום ולקראת סיום התקופה.

בג״ץ הבהיר הבוקר כי את תקופת מילוי המקום יש למנות מיולי, ובכך סלל את הדרך להארכה בשלושה חודשים נוספים. קודם לכן התעוררה מחלוקת משפטית בשאלה אם יש לצרף לתקופת כהונתו הזמנית של אליהו גם את שלושת החודשים שבהם שימש עידן מועלם כממלא מקום מנהל הרשות, לפני מינויו של אליהו למנהל קבוע.

בחוות דעת שהעבירה לכץ היועצת המשפטית של משרד השיכון, אפרת פרוקצ'יה, נכתב כי בצירוף כהונת מועלם מוצתה תקופת ששת החודשים האפשרית במסלול הרגיל. לפי אותה חוות דעת, המשך מילוי המקום מעבר לתקופה זו מחייב נסיבות מיוחדות ואישורים נוספים.

טענות הנוגעות לניהול הרשות, ליחסי אנוש ולהדרת נשים

אליהו, מקורבו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מונה למנהל רמ״י במאי השנה. נגד מינויו הוגשו עתירות שעסקו בין היתר בקרבתו לסמוטריץ' ובפגמים שנטענו בהליך הבחירה. ב-15 ביולי ביטל בג״ץ את המינוי בהסכמת הממשלה ואליהו, והחזיר את הדיון לוועדת האיתור. נקבע כי שניים מחבריה יוחלפו וכי הוועדה תבחן מחדש את שלושת המועמדים הסופיים, ובהם אליהו.

השופטים ציינו אז כי קיימת זיקה ברמה גבוהה בין אליהו לסמוטריץ', וכי מועמד בעל זיקה כזאת נדרש להציג כישורים מיוחדים המקנים לו יתרון ממשי על פני האחרים. ההסדר אושר בהסכמת רוב הצדדים להליך.

בפסק הדין הובהר כי ביטול המינוי הקבוע אינו שולל את האפשרות למנות את אליהו לממלא מקום, בהתאם לדין. למחרת מונה לתפקיד הזמני. לפני כניסתו לרמ״י כיהן כראש מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, ובעבר היה מנכ״ל המועצה האזורית מטה בנימין.

בספטמבר החריף העימות בין כץ לאליהו. כפי שפורסם בגלובס, הזימון לשימוע הגיע בעקבות תלונות של ועד עובדי הרשות, ובהן טענה לביטול אירוע עובדים בשל שירת נשים שהייתה צפויה באירוע. ברקע דווח גם על מחלוקת בנוגע לקידום מינויים ומכרזים ברשות בתקופת כהונתו הזמנית של אליהו. כץ העלה אז טענות הנוגעות לניהול הרשות, ליחסי אנוש ולהדרת נשים. בעקבות הזימון נמסר מטעם הליכוד כי נתניהו אישר את מינוי אליהו וכי הוא לא יפוטר.