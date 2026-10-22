סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:55

פסימיות בשווקים הגלובליים הבוקר, ברקע התלכדות של שני מנועי סיכון: הסלמה גיאופוליטית במזרח התיכון והעמקת המשבר בסין. חרף הנעילה החיובית אמש בוול סטריט, דיווחים על הכוונה לפינוי סגל דיפלומטי אמריקאי מהמפרץ הקפיצו את מחירי הנפט ושלחו את החוזים בניו יורק לירידות חדות. במקביל, גל אדום שוטף את אסיה, כשהמדד המוביל בסין נכנס רשמית לטריטוריה דובית ברקע האתגרים המבניים הקיימים בשוק ומוביל את מגמת המסחר ביבשת.

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אסיה

מגמה שלילית מובהקת מאפיינת הבוקר את בורסות אסיה-פסיפיק, ברקע החששות סביב התמחור והקיימות של סקטור הבינה המלאכותית וחולשה כלכלית בסין. מדד ההאנג סנג בהונג קונג מוביל את הירידות וצולל ב-2.8%, הקוספי הדרום-קוריאני מאבד 2.8% גם הוא, הניקיי ביפן מאבד כ-1.7% ומדד שנגחאי בסין יורד בכ-0.9%.

בסין, המדד המוביל CSI 300 (העוקב אחר 300 המניות הגדולות בשנגחאי ושנזן) נכנס רשמית לטריטוריה של שוק דובי, לאחר שהשלים צניחה של 20% משיאו בחודש יוני ורשם שבוע עשירי ברציפות של ירידות. מנהל ההשקעות הראשי ב-Pella Funds, ג'ורדן צווטנובסקי, ציין ל-CNBC כי שוק המניות הסיני ממשיך לסבול מאתגרים מבניים, כאשר הכלכלה השנייה בגודלה בעולם מתמודדת עם השלכות של עודף כושר ייצור, תחרות עזה ששוחקת את שולי הרווח של החברות, משבר נדל"ן מתמשך וחולשה בצריכה הפרטית. התפתחויות אלו הובילו לאחרונה לנתוני הצמיחה (תמ"ג) החלשים ביותר של סין מזה למעלה משלוש שנים ולצמיחה החלשה ביותר ברווחי התעשייה שנרשמה בספטמבר.

במוקד כלכלי נוסף, הבנק המרכזי של דרום קוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי על 3%, בהתאם לתחזיות ולאחר שתי העלאות רצופות. בבנק הסבירו כי ההפסקה נועדה לבחינת השפעות הריבית, תוך מעקב אחר אי-הוודאות במזרח התיכון וההאצה המחודשת במחירי הדיור בסיאול. נגיד הבנק הבהיר כי המדיניות תישאר מרסנת עד שהאינפלציה (שעומדת כעת על 2.9%) תחזור ליעד ה-2%.

חרף הקפאת הריבית, אנליסטים ב-Capital Economics מעריכים כי צפויה העלאה נוספת כבר בחודש הבא. זאת, על רקע נתוני צמיחה חזקים וזינוק פנומנלי של 263% בייצוא השבבים בספטמבר (הודות לביקושי ה-AI), שתומכים בהמשך הידוק המדיניות המוניטרית.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים כעת בירידות שערים לקראת פתיחת המסחר, בהובלת החוזים על הנאסד"ק שצוללים בכ-1.2%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מאבדים כ-0.6% וכ-0.3% בהתאמה.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כאשר סקטור הטכנולוגיה, ובראשו מניות השבבים והבינה המלאכותית, הוביל את העליות לאורך מרבית שעות היממה. מדד הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.6% והתקרב לשיא כל הזמנים, ומדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.7% גם הוא. מדד השבבים (SOX ) הציג התאוששות לאחר תקופה תנודתית וקשוחה, כאשר ענקיות כמו אנבידיה תמכו במומנטום.

כוכבת המסחר הייתה ספייס אקס , שזינקה בשיא המסחר אתמול בכ-10% בעקבות דוחות רבעוניים חזקים שהציגו צמיחה פנומנלית של 161% בהכנסות. הסנטימנט סביב החברה התחזק גם לאור הודעתו של אילון מאסק כי הוקמו ועדות מיוחדות לבחינת מיזוג עם טסלה (שתפרסם דוחות הלילה). מטא רשמה אף היא מפגן כוח מרשים כשהתעלמה לחלוטין מקנס היסטורי וחסר תקדים של 25 מיליארד דולר שהוטל עליה בניו מקסיקו בגין פרשת קיימברידג' אנליטיקה, וננעלה בעליות. במקביל, נהירת המשקיעים לאפיקי סיכון התבטאה בזינוק של הביטקוין מעל ל-84,000 דולר, מומנטום שמשך למעלה את מניות הקריפטו דוגמת סטרטג'י ומארה הולדינגס . מנגד, נטפליקס בלטה לשלילה לאחר שהציגה את צמיחת ההכנסות האיטית ביותר שלה מזה שלוש שנים.

בזירת המאקרו, המשקיעים המשיכו לתמחר "פסק זמן" של הפדרל ריזרב, כאשר הסיכויים להעלאת ריבית באוקטובר צנחו לכ-15% בלבד. עם זאת, בקרב הכלכלנים נשמעו אזהרות משאננות יתר כלפי הפד. בנוסף, מנכ"ל בורסת CME הפורש, טרי דאפי, השמיע אזהרה חריגה מפני ה"חדשנות הפיננסית" חסרת הרסן, וציין כי הדחיפה למסחר של 24/7, במיוחד במוצרי קריפטו, לצד מתן מינופים קיצוניים לסוחרים פרטיים טרם הסדרת השוק, מהווה סכנה מוחשית ליציבות הפיננסית הגלובלית.

ענקית הרכב החשמלי של אילון מאסק, טסלה , נעלה את הרבעון השלישי עם תוצאות שעקפו את תחזיות וול סטריט, כשהיא מדווחת על הכנסות של 28.05 מיליארד דולר ורווח של 48 סנט למניה. עם זאת, מניית החברה ירדה ביותר מ-3% במסחר המאוחר, על רקע ירידה של 3% בהכנסות הליבה ממכירת רכבים (ל-20.56 מיליארד דולר) וצניחה של 29% ברווח הנקי ל-787 מיליון דולר. הפגיעה ברווחיות משקפת את ירידת המחירים הממוצעת של הרכבים, לצד זינוק בהוצאות ההון שהוכפלו ל-3.73 מיליארד דולר בשל השקעות עתק בפרויקט הרובוט האנושי - אופטימוס, ותשתיות AI. המנכ"ל מאסק התייחס גם למגעים למיזוג עם SpaceX, וציין כי צי המוניות האוטונומיות (Cybercab) צפוי להשפיע מהותית על התוצאות הפיננסיות רק לקראת סוף 2027.

חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם, מטא , הציגה רבעון עוצמתי שהכה את התחזיות, עם זינוק של 26% בהכנסות שהסתכמו ב-64.6 מיליארד דולר ורווח של 3.83 דולר למניה, נתונים שדחפו את המניה לזינוק של קרוב ל-2.5% במסחר המאוחר. החברה אף סיפקה תחזית אופטימית לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות שנעות בין 73 ל-76 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה, מארק צוקרברג, הדגיש כי הרבעון עמד בסימן פריצות דרך משמעותיות בתחום הבינה המלאכותית, ובראשן השקת עוזר ה-AI האישי "Muse" ומודל השפה החדש "Muse Wonder". יוזמות ה-AI המואצות, המונגשות דרך פלטפורמות הדגל כמו פייסבוק ואינסטגרם, סייעו לחברה לרשום בחודש ספטמבר את ביצועי המניה הטובים ביותר שלה מאז שנת 2022.

נפט

למרות האופטימיות שאפיינה את רוב שעות המסחר, השעות האחרונות התאפיינו בצינון ההתלהבות עקב התגברות המתיחות הגיאופוליטית. דיווח של סוכנות רויטרס, לפיו ארה"ב נערכת לפינוי סגל דיפלומטי ממשגרירויותיה במפרץ הפרסי (בדגש על סעודיה) בשל חשש מחידוש הלחימה, גרם למדדים למתן את העליות החדות. החדשות הדרמטיות הובילו להיפוך מגמה מיידי בשוק הסחורות: מחירי הנפט, שרשמו ירידות קלות מוקדם יותר ונסחרו בתנודתיות סביב רמות שיא (108.6 לברנט ו-97.9 ל-WTI), עברו מיד לעליות. חבית נפט מסוג ברנט טיפסה כמעט לרף ה-110 דולר, והנפט הגולמי האמריקאי (WTI) חצה שוב את רמת ה-97.5 דולר לחבית. במקביל, תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים טיפסה חזרה ל-5.14%.

הזינוק הנוכחי מגיע על רקע האיזון השברירי ממילא שבין סכנת ההסלמה ואיומי משמרות המהפכה במצר הורמוז, לבין המשך הזרמת הנפט בפועל. המתיחות באזור כבר הקפיצה את עלויות השילוח ליותר מ-20 דולר לחבית. בראיון ל-CNBC, הזהירו אנליסטים בגולדמן זאקס כי "עלויות ההובלה הגבוהות מעיקות במיוחד על שולי הרווח של בתי הזיקוק באסיה ומאיימות על תפוקת התזקקים, מה שעלול לדחוף מעלה את מחירי הדלקים המזוקקים בעולם". ארנה לומאן רסמוסן מ-A/S Global Risk Management חידד לבלומברג כי "יצוא גבוה אינו אומר בהכרח סיכון נמוך יותר. השיט נותר חשוף להתקפות, בעוד דמי ההובלה ופרמיות הביטוח החריגות הופכים את שינוע הנפט ליקר במיוחד".

בזירת המסחר עצמה, הספקנות ביחס לאפשרות של פריצת דרך מדינית בין ארה"ב לאיראן מובילה לפעילות גידור ערה ולמסחר שיא באופציות מכר (Put), מצד סוחרים המהמרים על ירידת מחירים עתידית. רבקה באבין, סוחרת אנרגיה בכירה ב-CIBC Private Wealth Group, הסבירה לבלומברג את הסנטימנט המעורב: "השוק כבר חווה סבבים רבים של דיווחים על הפסקות אש אפשריות ופריצות דרך דיפלומטיות, ולכן ישנה ספקנות מובנת לגבי השאלה האם הרטוריקה המתאוששת תתורגם להתקדמות מוחשית. עם זאת, עצם השינוי בטון הדיבור ממתן את המומנטום לעליות חדות נוספות".

הבוקר, מחירי הנפט ממשיכים להיסחר מגמת עליות: נפט מסוג ברנט מטפס בכ-1.56% וחוצה את רף ה-110 דולר לחבית (110.52 דולר), בעוד הנפט הגולמי האמריקאי (WTI) עולה בכ-1.29% לרמה של 98.40 דולר לחבית.

מט"ח

הטלטלה הפוליטית והפיסקלית בצרפת גולשת לשוק המטבעות ומעיבה על האירו. המטבע האירופי המשותף רשם אתמול חולשה בולטת והציג ביצועי חסר מול מרבית מטבעות ה-G10, כשהוא מאבד כ-0.2% מערכו ונסחר סביב רמה של 1.1214 דולר לאירו. הלחץ על המטבע נובע ישירות מהמשבר בפריז, שם מתקשה הפרלמנט המפוצל להגיע לפשרה סביב תקציב המדינה לשנה הבאה. חוסר הוודאות סביב יכולתה של הכלכלה השנייה בגודלה בגוש האירו לטפל בנטל החוב שלה, בשילוב הזינוק ההיסטורי בתשואות האג"ח הצרפתיות (שחצו את רף ה-5%) והתרחבות פער התשואות מול גרמניה, מבריחים משקיעים ומכבידים על האטרקטיביות של המטבע האירופי בטווח הקצר.

תל אביב

המניות הדואליות הנסחרות בתל אביב ובניו יורק, צפויות לחזור למסחר בתל אביב במגמה שלילית קלה שתעיב במעט על פתיחת יום המסחר הבוקר בבורסת המקומית. לפי נתוני המסחר העדכניים, פערי הארביטראז' המשוקללים צפויים לייצר השפעה שלילית (משקולת) של כ-0.3% על מדד הדגל תל אביב 35.

בבחינת המניות המרכזיות במדד, בולטת מניית כימיקלים לישראל (ICL) שחוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.6% (לאחר ירידה של כ-2% בניו יורק), וטבע שחוזרת עם פער שלילי קל של 0.2%. גם מניית אלביט מערכות חוזרת במומנטום דומה, עם פער שלילי של כ-0.1%. מנגד, מניות הטכנולוגיה והשבבים מספקות רוח גבית חיובית, בהובלת קמטק שחוזרת עם פער חיובי של 2.1% (לאחר זינוק של מעל 4% בוול סטריט), טאואר סמיקונדקטור שחוזרת עם פער חיובי של 1.7% ונובה שפותחת פער חיובי של קרוב ל-1%.

עוד משהו שכדאי לדעת

מניית SpaceX זינקה אתמול במסחר בוול סטריט בעקבות דוחות רבעוניים שמחצו את תחזיות השוק, עם הכנסות של 14.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 45 סנט למניה ברבעון השלישי. בעקבות התוצאות והתחזית השאפתנית של אילון מאסק להגיע להכנסות חוזרות (ARR) של עד טריליון דולר עד 2027, בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן הכפילו את מחיר היעד למניה מ-240 ל-500 דולר - אפסייד של כ-240% שמשמעותו שילוש שוויה הנוכחי של החברה. האנליסט דאג אנומות' הותיר המלצת "משקל יתר", תוך שהוא מסמן את השקעות הענק של החברה בתשתיות בינה מלאכותית ושבבי אנבידיה כמנוע קריטי: "השאיפות של ספייס אקס גדולות יותר מאלו של כל חברה שראינו מעולם. הבינה המלאכותית צפויה להיות מנוע הצמיחה לטווח הארוך, וקיים פוטנציאל אפסייד משמעותי בזמן שהחברה, פשוטו כמשמעו, בונה את החזית הטכנולוגית הבאה".

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