הבורסה אישרה: אופציות ליו"ר ולמנכ"ל, והלוואת שימור של מיליונים

האסיפה הכללית המיוחדת של הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישרה אתמול (שני) חבילת תגמול ליו"ר הדירקטוריון, פרופ' יוג'ין קנדל, ולמנכ"ל איתי בן זאב, הכוללת הענקת אופציות למניות החברה. במסגרת ההחלטות אושרה גם תוכנית שימור לבן זאב, הכוללת הלוואה חדשה בסך 3.5 מיליון שקל.

● ההיסטוריה מלמדת: איך מגיבה הבורסה בבוקר שאחרי הבחירות?

● מנהל ההשקעות שמסמן מניה אחת שתזנק ב־50% "בחישוב שמרני"

לקנדל אושרה הענקת 35,401 אופציות, הניתנות למימוש לעד 35,401 מניות רגילות של הבורסה. לבן זאב אושרה הענקת 46,815 אופציות, הניתנות למימוש למספר זהה של מניות. האופציות עשויות לאפשר לשניים ליהנות מעליית שווי מניית הבורסה, בכפוף לתנאי ההקצאה והמימוש. מהדיווח לא ניתן לקבוע את שוויין הכספי, שכן לא נמסרו בו פרטים על מחיר המימוש ותנאי האופציות.

בנוסף, אושרה לבן זאב הלוואת שימור בסך 3.5 מיליון שקל.

הלוואת שימור למנכ"ל חברה ציבורית היא כלי תגמול המשמש כ"אזיקי זהב" ומעניק לו סכום כסף גדול במזומן מראש. חוב ההלוואה נמחק בהדרגה והופך למענק קבוע ככל שהמנכ"ל מתמיד בתפקידו לאורך התקופה שהוגדרה. אם המנכ"ל יבחר לעזוב לפני הזמן, הוא ייאלץ להחזיר את כספי ההלוואה לחברה, מה שמגן עליה מפני עזיבה פתאומית של ההנהלה. עם זאת, בדיווח לא פורטו תנאי ההלוואה, אופן החזרתה או אם היא עשויה להימחל בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים, ולכן לא ניתן לקבוע אם מדובר בהטבה כספית שתישאר בידי המנכ"ל או בהלוואה שעליו להחזיר.

עוד אישרה האסיפה מסגרת שתאפשר לוועדת התגמול ולדירקטוריון להעניק תגמול הוני לדירקטורים, בכפוף למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין. כמו כן אושר תיקון למדיניות התגמול של נושאי המשרה בבורסה לשנים 2026-2028.