הירידות החדות בבורסה היום מחקו את כל תשואות חודש אוקטובר

רגע לפני סוף חודש אוקטובר עוד היה נדמה שהבורסה תסיים את החודש עם תשואות נאות. אלא שתוצאות הבחירות היכו בהלם את המשקיעים ואלה מכרו בבהלה מכל הבא ליד, בדגש על המניות שחשופות יותר לשוק המקומי.

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הירידות היו חדות כל כך שהן החדות ביותר מזה קצת יותר מ-3 שנים. התוצאה היא שביום מסחר אחד נמחקה התשואה של כל החודש האחרון. כך, מדד ת"א 90 מחק 4.5%, מדד הבנקים צלל בכמעט 5% ומדד הביטוח ראה את הספרה 5 מהצד השני שלה. המדד שאיבד יותר מכולם הוא מדד מניות הבנייה שמחק כמעט 9% מערכו וכל המדדים הללו עברו כאמור לתשואה שלילית מתחילת החודש.

כמובן, הם לא היחידים שעברו לתשואה שלילית מתחילת החודש. למעשה, כמעט כל המדדים בבורסה עברו היום לטריטוריה האדומה. בין המדדים שבולטים לחיוב נמצא מדד הנפט והגז, רק שבמקרה שלו הוא נהנה ממחירי הנפט הגבוהים בעולם, בעקבות המתיחות שעדיין נמשכת מול איראן. עוד מדד שמצליח בינתיים לשמור את הראש מעל המים הוא מדד מניות התוכנה (עם חברות כמו נייס, מטריקס, חילן, וואן, מלם תים ואחרות). המדד נמצא במומנטום חיובי בחודשים האחרונים אך כמעט כל המניות הנכללות בו עדיין נמצאות בתשואה שלילית של 20% ויותר מתחילת השנה.

"השוק עצם עיניים"

"אנשים פעלו בחודש האחרון מתוך תקווה לשינוי" מנתח מנהל השקעות בשוק. "מראש לא הבנתי למה השוק עולה. היה מאוד ברור במספרים בסקרים שהתרחיש העיקרי הוא חוסר הכרעה. לא היה בסקרים שום דבר שמסביר זינוק כזה. הסקרים פלוס כל הבטחות הבחירות הסותרות בגוש השינוי (לא לשבת עם נתניהו ולא להישען על המפלגות הערביות, נ"א) הראו שאין דרך להקים ממשלה ולכן לא ברור למה הבורסה עלתה. השוק קצת עצם עיניים" אומר מנהל ההשקעות.

הסקטורים שירדו הכי הרבה הם "הסקטורים הכי רגישים. סנטימנט המשקיעים כאן מאוד קריטי. כמו שמשקיעים לא מחכים לעליית מחירי הדירות כדי להוריד את מניות הנדל"ן ולהיפך" אומר אייל שינה, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות פסטרנק שהם.

"לפני הבחירות המדדים עלו בלי קשר לנתונים אמיתיים. המשקיעים כעת מבינים שטעו ויש יציאה של כספים, וזה מסביר חלק גדול מהירידה" אומר שינה מפסטרנק שהם. "האופטימיות ירדה אבל זה לא עדיין תמחור של קטסטרופה. צריך לזכור שהמדדים עלו קודם וכעת יש יציאה של אוויר חם ואופטימיות שיצאה.