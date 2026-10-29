מובילאיי עקפה את התחזיות לרבעון, אך המניה נופלת במסחר המוקדם

מניית מובילאיי התאוששה מעט בימים האחרונים אחרי שנפלה לשפל של כל הזמנים, וכעת חברת האוטוטק מפרסמת את דוחות הרבעון השלישי. למרות עקיפת תחזיות האנליסטים, המניה נחלשת וייתכן שהסיבה לכך היא שלא דווח על מנכ"ל חדש, כך שנותרת עננת חוסר ודאות מעל החברה.

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מובילאיי רשמה ברבעון הכנסות של 492 מיליון דולר, לעומת תחזיות האנליסטים ל-477 מיליון דולר, ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 11 סנט למניה, בהשוואה לתחזית האנליסטים ל-10 סנט. במקביל, מובילאיי מעדכנת שוב כלפי מעלה את התחזית השנתית, כפי שעשתה גם ברבעון הקודם.

חוסר הוודאות סביב מחליף לשעשוע

נזכיר שעם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני, הפתיע המייסד ומנכ"ל החברה פרופ' אמנון שעשוע כשהודיע על כוונתו לפרוש מתפקיד המנכ"ל. הוא צפוי להישאר בדירקטוריון מובילאיי, והוצע לו להתמנות ליו"ר, אך הוא אמר אז שטרם החליט סופית. מובילאיי טרם פרסמה מי יחליף את שעשוע.

ההכנסות ברבעון השלישי משקפות ירידה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל ב-2025, אך בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה מדובר על עלייה של 7.6% בהכנסות, שהסתכמו בכ-1.56 מיליארד דולר. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), מובילאיי רשמה הפסד נקי של 67 מיליון דולר ברבעון השלישי, צמצום של 30.2% ביחס להפסד ברבעון המקביל שעמד על 96 מיליון דולר. בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, החברה רשמה רווח נקי מתואם של 95 מיליון דולר, עלייה של 25% ביחס לרבעון המקביל. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם רווח נקי מתואם של 346 מיליון דולר, בעוד שההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות היה 3.9 מיליארד דולר, בשל מחיקת נכסים בלתי מוחשיים במהלך השנה לא ברבעון השלישי המדווח כעת).

כאמור תחזית החברה מתעדכנת כלפי מעלה, ומובילאיי צופה הכנסות של 1.995-2.02 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 1.97-2.02 מיליארד דולר. הרווח התפעולי המתואם יסתכם השנה ב-380-420 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 365-425 מיליון דולר. באמצע טווח התחזית מדובר על צמיחה של 6% בהכנסות, ועל צמיחה של 42.9% ברווח התפעולי המתואם ביחס לשנה הקודמת.

במובילאיי מציינים שמתחילת השנה החברה ייצרה מזומנים בסך 303 מיליון דולר מפעילות שוטפת ויש לה 1.5 מיליארד דולר במזומנים ופיקדונות.

שעשוע מסר עם פרסום הדוחות כי "מובילאיי השיגה רבעון נוסף של תוצאות חזקות ממוצרי ה-ADAS שלה. בתשעת החודשים הראשונים של 2026, היקף המשלוחים של EyeQ ב-2026 עלה ב-11% בהשוואה ל-2025. נתון זה היה גבוה בהרבה מהיקף הייצור העולמי של כלי רכב, שירד על פי ההערכות בכ-1%".

הוא הוסיף כי "הזדמנות הצמיחה הרב-שנתית שלנו בתחום כלי הרכב הצרכניים מחוזקת על ידי שני גורמים: מערכות ADAS מגיעות ליותר כלי רכב, ומובילאיי מספקת ערך רב יותר בכל אחד מכלי הרכב". עוד לדבריו, "בתחום הרובוטקסי, היתרים, פריסות במרחב הציבורי ובחירת כלי רכב של שותפים מסמנים התקדמות לקראת מסחור, כאשר ביצועי המערכת ללא נהג נותרים אבן דרך קריטית. השתתפותנו הרחבה יותר בשרשרת הערך נועדה להאיץ את הפריסה ולנצל הזדמנויות להכנסות חוזרות לצד פעילותנו באספקת מערכות נהיגה אוטונומית, במודל הדורש השקעות הון מצומצמות".

מובילאיי נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 6 מיליארד דולר, ובעלת השליטה בה היא אינטל .