לאאורה יש 84 אלף דירות בצנרת - אז למה היא צריכה הרפתקה בדיור מוגן?

חברת אאורה היא נושאת הדגל של תחום ההתחדשות העירונית. גדולה בפער ממתחרותיה, והמרוויחה הגדולה מהפריצה של הענף בשנים האחרונות.

ולכן, העובדה שאותה אאורה דיווחה השבוע כי החליטה לגוון את תיק הנכסים שלה, בהודעה על רכישת חברת הדיור המוגן "בית בכפר" לפי שווי עצום של 1.7 מיליארד שקל, מבהירה לכל מי שהתבלבל עד כמה גדולים הסיכון ואי הוודאות בתחום ההתחדשות העירונית.

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רווחיות תיאורטית של עשרות מיליארדי שקלים

תזכורת קצרה למספרים של אאורה, מהדוח הכספי האחרון: החברה שבשליטת יעקב אטרקצ'י יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל 179 פרויקטים, הכוללים 84,098 דירות מגורים. מתוך זה, 147 פרויקטים הם בתחום ההתחדשות העירונית, שבמסגרתם היא אמורה לבנות 78,040 דירות. אוקיאנוס עצום, שמבטיח רווחיות תיאורטית של עשרות מיליארדי שקלים, לו רק תמשיך ללחוץ על הדוושה.

ובמילים אחרות: למה לחפש מציאות בחוץ, כשיש לה, לכאורה, לול תרנגולות שמטילות ביצי זהב ממש בתוך הבית? לפי החברה עצמה, הרווח הגולמי שצפוי לה רק מהפרויקטים שבבנייה, בשיווק וכן אלה "שצפויים להתחיל בשנה הקרובה" מסתכם ב-6.7 מיליארד שקל. 40% יותר משווי החברה בבורסה. וכשגם אותן 80-90 אלף דירות אפילו לא מגרדות את הפוטנציאל שמחכה בחוץ - כ-800 אלף דירות ישנות ברחבי ישראל שרק מחכות להריסה ובנייה (במכפלות של פי 3-4 לפחות), למה לפזול למקומות אחרים ולא לשדרג את מכונת ההתחדשות העירונית, שכבר יושבת וממתינה בתוך "המפעל"?

והנה לכם שיעור חשוב ומזורז בנוגע לפער בין הגיליון האלקטרוני לבין השטח בכל מה שקשור להתחדשות העירונית. פער שיכול להסביר מה היה המנוע המרכזי שדחף חברה כמו אאורה לחפש מנועי צמיחה אלטרנטיביים. על הנייר, מודל הפינוי-בינוי נראה מושלם: אין עלויות רכישת קרקע, מכפילי היחידות פנומנליים, והשווי הגלום בצנרת של עשרות אלפי יחידות דיור מצטלם נהדר במצגות לשוק ההון. בפועל, זוהי זירת התשה מהמורכבות והקשות ביותר בעולם הנדל"ן - בדרך הארוכה עד להקמת פרויקט, אם בכלל, ובשנים האחרונות גם ביכולת לשווק אותו בהצלחה.

עד כמה המספרים הגדולים של ההיצע העצום מתקשים להסתנכרן עם הביקוש הנוכחי? תראו מה קורה כרגע בענף הנדל"ן בכלל, ובנתוני אאורה בפרט. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה מכרה אאורה 722 דירות (יותר מחצי מהן הודות למבצע אגרסיבי עם "חבר"). בחישוב שנתי, זה שם אותנו עם קצב מכירות של מעט פחות מאלף דירות. וגם אם הולכים עם התחזית של אטרקצ'י עצמו, שמכוון ליעד מכירות של 1,200 דירות בסיכום 2026, עדיין מדובר ביחס כמעט דמיוני בין המכירות בפועל לאותו מלאי "על הנייר". 84 אלף דירות במצגת החברה מספיקות ליותר מ-70 שנה.

כאן נכנס הדיור המוגן. לא כגחמה, לא איבוד אמון בהתחדשות העירונית, אלא גידור אסטרטגי. ענקיות נדל"ן כמו עזריאלי, שפיר או ישראל קנדה עשו את זה עוד קודם. מפגש בין מגמה דמוגרפית בלתי הפיכה לבין מודל פיננסי שונה בתכלית. במקום פרויקטים חד-פעמיים שתלויים במחזורי המכירות של שוק המגורים, דיור מוגן מציע מאפיינים של נדל"ן מניב איכותי: פיקדונות עתק מראש שנשחקים בהדרגה לטובת היזם, דמי ניהול חודשיים יציבים, וביקוש קשיח שאינו מושפע מתנודות הריבית. איזון בין האופרציה הסוערת והרווחים התנודתיים של תחום הדיור בכלל והפינוי-בינוי בפרט, לבין התזרים הדפנסיבי והשקט שמייצרת הכלכלה הדמוגרפית.

הפוגה מהמציאות של יזם התחדשות עירונית

במקום "רעש" מעוד זרוע נדל"נית, מדובר בהפוגה מהמציאות הרועשת שפוגש יזם התחדשות עירונית בכל יום. המשא ומתן הסיזיפי מול הדיירים הסרבנים, הבירוקרטיה המוניציפלית המסורבלת, התשתיות העירוניות שאינן עומדות בעומס ולוחות הזמנים שנמתחים בקלות על פני עשור ומעלה.

קחו למשל פרויקט שהקימה אאורה בשנים האחרונות במרכז העיר חדרה. בנובמבר 2015 היא קנתה מאגודת מייסדי חדרה את האצטדיון העירוני תמורת 76 מיליון שקל. בנוסף, היא חתמה עם 22 בעלי דירות בסמוך (ועוד 8 בעלי חנויות) על הסכם להקמת פרויקט פינוי-בינוי גדול במקום, שכולל בסך הכול 460 דירות.

אבל רק בפברואר האחרון, 11 שנה לאחר העסקה ההיא, התקבל סוף סוף טופס אכלוס. ועדיין, כ-20% מהדירות לא היו מכורות. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 נמכרו אמנם 58 דירות בחדרה, אבל 52 מהן שווקו בעסקה אחת, בהנחה, לקרן הריט רנט איט, שתעמיד אותן להשכרה ארוכת טווח. עוד 25 דירות נותרו למכירה - בפרויקט שעומד מוכן יותר מחצי שנה.

אם תרצו, פורטפוליו של חמישה בנייני דיור מוגן, הכוללים בסה"כ 975 יחידות דיור קטנות של "בית בכפר", שווים לפחות כמו עשרות אלפי דירות תיאורטיות של פינוי בינוי.

כוכבי השבוע

מצוין: היורדים לא באמת מתנתקים

מספר הישראלים שעזבו את ישראל בשנים האחרונות שבר שיאים. לאחרונה הציגו באוניברסיטת תל אביב מחקר חדש לפיו מספר הישראלים שעזבו את המדינה לשלושה חודשים ומעלה בשנת 2025 הגיע ל-90,922 איש. כ-270 אלף בתוך שלוש שנים.

הנהירה השבוע בחזרה לארץ, עשרות אלפים שקנו כרטיסים במחירים מפולפלים כדי לבוא, להשפיע ולחזור בחזרה, מזכירה להם ולכולנו שהם לא באמת מנותקים. ולא פחות חשוב: שכל דיון על כדאיות ועל לגיטימיות הירידה מישראל, יוצאת מנקודת הנחה ש"בסיס האם" עומד יציב על תילו. אפשר לקטר עליו, אפילו להכריז שבחיים לא חוזרים לגור בו, אבל הוא שם - ולא חשוב כמה ישראל רחוקה מהמקום שבו הם גרים עכשיו. וזה ממש לא טריוויאלי.

בלי מדינת היהודים, החיים של הישראלים "לשעבר" יהיו סרט אחר לגמרי. ההיסטוריה כבר הוכיחה את זה יותר מפעם אחת.

בלתי מספיק: מכונות מניפולציה באתרי החיזוי

בעוד שמרבית הסוקרים נהנים ממידה כלשהו של אמון בנוגע ליושרת דרכם - בסופו של דבר אף אחד לא רוצה להיתפש בקלקלתו ביום המבחן - אנחנו מוכרחים להיגמל מהחיבה שלנו ל"אתרי החיזוי", שמגלים כביכול מה צופה "הציבור".

ביום הבחירות הציגה פולימרקט סיכוי של 66% שאייזנקוט יהפוך לראש הממשלה, לעומת 19% בלבד לנתניהו. שלושה ימים קודם העניקה פולימרקט סיכוי גבוה משמעותית לניצחון של בולסונארו בברזיל, רגע לפני שלולה ניצח. תחזית ל-80% מהקולות הפכה לפחות מ-50% בתוצאות האמת.

במקום ליהנות מחוכמת ההמונים, ועוד אלה ששמו כסף אמיתי על השולחן, תדלקנו מכונות של מניפולציה, שמנסות לחולל את המציאות עצמה. אפילו המונח אתרי הימורים עושה עימם חסד ופוגע במי שמציץ ונפגע. דומה למה שקורה ברשתות החברתיות, שכבר מזמן עסוקות בלפורר את החברה.