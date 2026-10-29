משרד האוצר בוחן להפסיק את הטבת "המס הירוק" ולהחליפה במנגנון מיסוי סביבתי אחר. באוצר סבורים כי המנגנון הנוכחי, שהושק ב-2009, מיצה את המטרה המקורית העיקרית של עידוד המעבר לכלי רכב מופחתי פליטה, וכי עלותו למדינה אינה מוצדקת.

● מחיר הדלק יירד בחדות בשבוע הבא, אבל המכה לנהגים מעבר לפינה

● עשרות אלפי רכבים בדרך לישראל: מה יקרה למחירים?

עם השקתו כלל המנגנון העלאה של תקרת מס הקנייה על רכב פרטי מכ-70% ל-83%, ובמקביל הפחתה שקלית של עד 15 אלף שקל (כיום עד כ-18 אלף שקל) ממס הקנייה, בהתאם ל"ציון ירוק" שמקבלים הדגמים המיובאים לישראל, בהתאם לנוסחה מורכבת שמשקללת את "המחיר הסביבתי" של מזהמים שונים.

ואולם, בשנים האחרונות חלו בשוק שינויים משמעותיים, ובראשם כניסה מואצת של דגמים סיניים עם הנעת פלאג-אין והייבריד, שמחירם מקביל לזה של רכבי בנזין, או נמוך ממנו. כתוצאה חל מעבר מואץ לרכישות של כלי רכב בשני הפלחים האלה, ובשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 עמד חלקם מכלל המכירות בשוק על 57%, מה שמייתר להערכת האוצר את הצורך בהמשך ההטבות.

השפעת המס ירדה

על פי נתוני רשות המסים שפורסמו השבוע, כבר בשנה שעברה ירדה משמעותית ההשפעה של "המס הירוק" על הפחתת המחיר לצרכן ועל שיעור מס הקנייה הריאלי, בשל שורה של קיצוצים שבוצעו בהטבה הזו.

על פי סקירה ענפית של רשות המסים ל-2025, שפורסמה השבוע, "הסכום הממוצע של מס קנייה לרכב נוסעים בשנת 2025 עמד על 52.2 אלף שקל, והיה גבוה משמעותית בהשוואה ל-2024 (44 אלף שקל), עלייה ריאלית של 15.2%. מדובר בסכום המס הממוצע הגבוה ביותר מאז הפעלת מנגנון המיסוי הירוק… גם שיעור מס הקנייה הממוצע עלה, ל-70.7%, וגם כאן יש חזרה לרמה ערב הפעלת המיסוי הירוק (2008)... הסכום ושיעור המס הממוצע עלו עקב העלאת שיעור המס על רכב חשמלי, וכן העלאת מס כללית על כלל סוגי הרכב".

מקורות באוצר טוענים כי בפועל, חלק משמעותי בהטבת המס הירוק "נספג" בדרך לצרכן, ומתורגם לרווחיות של היבואנים.

על פי נתוני האוצר בשנת 2025, עלות הטבת המס הירוק למדינה, לא כולל את כלי הרכב החשמליים, שאינם נכללים בהטבות המיסוי הירוק אלא נהנים מהטבה נפרדת של מס קנייה מופחת, הסתכמה בשנה שעברה ב-1.1 מיליארד שקל. זאת בניכוי "הקנס הירוק" שמשלמים כלי רכב מזהמים במיוחד, מקבוצות 13 עד 15.

הטבת המס על רכבי פלאג-אין בלבד, שרובם מקבלים את זיכוי המס המרבי, "עלתה" למדינה כ-373 מיליון שקל בשנה שעברה. ב-2026 צפויות העלויות להיות גבוהות אף יותר, בשל זינוק בחלק הפלאג-אין מכלל המכירות. מהנתונים עולה כי מנגנון "הקנס" על כלי רכב מזהמים מקבוצה ירוקה 13 ומעלה, שנכנס לתוקף לפני שנתיים, הכניס לקופת המדינה כ-308 מיליון שקל בשנת 2025 לבדה. 

נחתה בישראל: מרצדס C קלאס המחודשת - לראשונה גם בגרסה חשמלית מלאה

חברת כלמוביל החלה לשווק בישראל את הדור המחודש של מכונית הפרימיום סדאן C קלאס. הרכב עבר עדכון חיצוני קל עם פנסי חזית חדשים, גריל בעיצוב שונה ועוד. בתוך תא הנוסעים מצוידת המכונית בממשק אנוש חדש עם סייען בינה מלאכותית, שדרוג של יכולות הנסיעה האוטומטית ורמות אבזור גבוהות יותר בכל הגרסאות. באגף מנועי הבנזין תשווק כעת המכונית עם מנוע טורבו-בנזין בנפח 2 ליטר בשתי גרסאות הספק, ובגרסת פלאג-אין בהספק 326 כ"ס וסוללה של 19.5 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי של עד 109 ק"מ. המחירים מתחילים ב-380 אלף שקל.

מרצדס C קלאס חשמלית / צילום: יח''צ

החידוש המרכזי בסדרה הוא גרסת ה-EQ החשמלית, שמתאפיינת בעיצוב ייחודי ובממדים שונים. היא תשווק בישראל בשתי גרסאות, שתיהן עם הנעה חשמלית כפולה. גרסת הבסיס מייצרת 421 כ"ס, מאיצה מאפס ל-100 קמ"ש ב-4.5 שניות ומצוידת בסוללה של 85 קילוואט-שעה, עם טווח של עד 690 ק"מ ב-WLTP. הגרסה השנייה מייצרת 489 כ"ס, מאיצה ל-100 קמ"ש ב-4 שניות ומצוידת בסוללה של 94 קילוואט-שעה עם טווח של עד 762 ק"מ. המחירים מתחילים ב-430 אלף שקל.

תעבורה קיבלה את ICAUR בהונגריה, כלמוביל בוחנת יבוא מסחריות ומשאיות לאוסטריה

קבוצות יבוא הרכב הישראליות ממשיכות להרחיב את פעילותן באירופה, בחסות המותגים הסיניים. החודש קיבלה חברת "גרנד אוטו" של קבוצת תעבורה, בבעלות משפחת ליבנת, גם את זיכיון היבוא וההפצה של מותג הפנאי Icaur של צ'רי.

בשלב הראשון היא תייבא את רכבי המותג להונגריה החל מהרבעון הראשון של 2027, ובהמשך היא צפויה לשווק אותו במדינות נוספות, שבהן היא פועלת. גרנד אוטו היא אחת מקבוצות הפצת הרכב הגדולות במרכז אירופה, ולפי נתוניה בשנה שעברה מכרה כ-70 אלף כלי רכב. היא כבר מחזיקה כיום את זיכיונות היבוא של המותגים צ'רי, ג'אקו ואומודה במספר מדינות במרכז אירופה, ובהן צ'כיה, הונגריה וקרואטיה.

ICAUR של צ'רי. הזיכיון בהונגריה הגיע לתעבורה / צילום: יח''צ

בשווייץ החל בשבוע שעבר רשמית השיווק של רכבי המותג צ'רי על ידי "לוקסי מוטורס" בבעלות קבוצת סמלת, שפועלת במספר מדינות באירופה, ובהן רומניה ויוון. למנהל הפעילות במדינה מונה מנהל הפעילות האזורית לשעבר של BYD הסינית.

החברה משווקת בשווייץ בשלב הראשון ארבעה דגמים של צ'רי - טיגו 4, טיגו 7, טיגו 8 וטיגו 9. החברה גם צפויה לשווק במדינה את רכבי המותג ICAUR החל מהשנה הבאה.

ביוון החלה סמלת לשווק החודש רשמית את רכבי המותג LEPAS של צ'רי, עם שלושה דגמים בגדלים שונים, שיגיעו עד דצמבר.

במקביל רמז השבוע מנכ"ל השלוחה האוסטרית של כלמוביל, כי החברה בוחנת גם כניסה ליבוא ושיווק מסחריות ומשאיות במדינה, ככל הנראה מתוצרת סין. כלמוביל מחזיקה בזיכיון היבוא של המותגים צ'רי ואומודה באוסטריה, ועל פי המרואיין צפויה למסור השנה כ-2,500 כלי רכב של שני המותגים.