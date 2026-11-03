אחרי כמעט שלושה עשורים שבהם שווקו מוצרי המותג דייסון בישראל באמצעות חברת ב.נ.ז.כ, שבבעלות משפחת כהן ובשותפות איש העסקים ג'ורג' חורש, בפברואר האחרון עבר זיכיון המותג הבריטי לקבוצת פוקס של הראל ויזל. בשבוע שעבר נפתחה חנות דגל במתחם ביג גלילות, ובקבוצה כבר מתכננים סניפים נוספים.

עבור פוקס, שמזוהה בעיקר עם אופנה, הנעלה ומוצרי לייף סטייל, מדובר בכניסה ראשונה לתחום מוצרי החשמל, עם הסכם הפצה בלעדי לחמש שנים. עבור דייסון הבריטית, זהו ניסיון להרחיב את הפעילות בישראל, במיוחד בתחומים שעד כה לא רשמה נוכחות משמעותית בשוק המקומי, כמו היגיינת הפה וטיפוח השיער.

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אבל החידוש המעניין יותר נמצא דווקא בתחום שבו דייסון מעוניינת לשחזר את הצלחתה: השואבים הרובוטיים. מדובר בשוק שהפך בשנים האחרונות לזירה תחרותית מרכזית בענף, עם יצרניות סיניות כמו דרימי ורובורוק, שמציגות בקצב מהיר דגמים מתקדמים, בעוד דייסון מאבדת נתחי שוק.

לפי מידע שהגיע לידי גלובס, מוצרי דייסון מהווים כיום כ-10% מסך מכירות שואבי האבק בישראל וכ-12% מהמכר הכספי בענף. בהשקה בשבוע שעבר הציגה דייסון את Spot+Scrub AI, שואב רובוטי המשלב שאיבה ושטיפה, ומסוגל לזהות כמעט 200 חפצים ביתיים ולחזור לניקוי כתם עד להסרתו. האם זה יספיק לדייסון כדי לחזור לימים שבהם שלט בשוק?

המבחן המרכזי

עבור ויזל מדובר בשעת מבחן: האם יצליח להגדיל את נוכחות המותג בתחום הרובוטיקה, שבו המתחרות הסיניות כבר הספיקו לתפוס מקום משמעותי. בשיחה עם גלובס אומר גיא טרנר, מבכירי תחום הרובוטיקה בדייסון הגלובלית, כי "אנחנו לא מפחדים מתחרות".

לדבריו, "אנחנו מאמינים בפיתוח טכנולוגיות חדשות ו'משבשות' שוק. לפעמים אנחנו מפתחים אותן בלי לדעת לאן הן ייקחו אותנו. כמהנדס, מעניין מאוד לראות איך חברות אחרות משתנות בעקבות הטכנולוגיות שלנו".

גיא טרנר / צילום: Apex Media Group

כששואלים את טרנר, שהגיע לארץ מבריטניה במיוחד לרגל ההשקה, מה מבדיל את דייסון מהמתחרות הסיניות, הוא מצביע על הניסיון שצברה החברה בטכנולוגיות שאיבה - ועל היכולת לשלב אותן ברובוטים החדשים. "אנחנו מחברים בין חיישנים, מערכות איסוף האבק שלנו וטכנולוגיית הציקלון. אנחנו מכניסים גם AI ומצלמות מיוחדות שמאפשרות לרובוט להבין טוב יותר את החלל שבו הוא פועל".

לדבריו, המבחן המרכזי של השואבים הרובוטיים הוא בזמן שהם מצליחים לחסוך לצרכן. "אנשים קונים רובוטים לניקיון הבית כי הם מחפשים חיסכון זמן. אבל אם הרובוט לא עושה את העבודה כמו שצריך, אתה לא פותר את הבעיה, אלא רק מזיז אותה. השקענו המון זמן בהתאמה של הרובוטים לסוגי רצפות שונים ברחבי העולם".

טרנר מתייחס גם למורכבות של המוצרים, שמגיעים היום עם אפליקציות, אפשרויות תכנות ומגוון רחב של הגדרות. "הטכנולוגיה יכולה להיות מאוד מסובכת, ולפעמים קשה להבין איך להשתמש בה בבית. אנחנו מנסים להפוך אותה לפשוטה יותר. אפילו לא חייבים להשתמש באפליקציה שלנו, אפשר לשלוט ברובוט באמצעות פקודות קוליות או הכפתורים שעליו".

בישראל פועלת דייסון כבר כ-25 שנה, ולצד הזכיין הרשמי ישנן רשתות השיווק והחשמל השונות שמציעות את מוצרי המותג ביבוא מקביל (כפי שקורה גם עם מוצרי המתחרות).

לדברי טרנר, "הישראלים אוהבים טכנולוגיה ויודעים מה חדש בתחום. אנחנו מתרחבים לקטגוריות נוספות, ויהיה מעניין לראות איך הקהל יגיב לכך".