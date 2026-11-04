סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח ברקע ניצחון של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע בארה"ב והשגת שליטה בקונגרס. ה"גל הכחול" מעורר חששות כבדים מרגולציה מחמירה והקפאת תשתיות, שמובילים לנפילה חדה במניות הטכנולוגיה וה-AI באסיה ובחוזים העתידיים בניו יורק. במקביל, בזירה המקומית, הצהרתו של הנשיא דונלד טראמפ על סיכום מול ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצירת הסיוע הצבאי האמריקאי לישראל עד סוף השנה - צעד שמגביר את אי-הוודאות הכלכלית והתקציבית.

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המניות הדואליות יחזרו הבוקר למסחר בבורסה המקומית בפער ארביטראז' משוקלל שלילי של 0.09% במדד ת"א 35. בין המניות שיכבידו על המדד וחוזרות בפער שלילי בולטת טבע עם פער של כ-2%, ולצידה נובה , איי.סי.אל , אנלייט אנרגיה וקמטק שרושמות פערים שליליים מתונים. מנגד, טאואר תספק רוח גבית כשתפתח את המסחר בפער חיובי של כ-2.5%, ויחד איתה בולטות לחיוב גם אורמת טכנולוגיות (כ-1.4%), נייס ואלביט מערכות שחוזרות בפער ארביטראז' חיובי.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף במגמה מעורבת, לאחר שלאורך מרבית היום המדדים נסחרו באדום. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1%. הירידות שנרשמו בפתח היום במדד ת"א 35 נמחקו (מעל 1% בתחילת יום המסחר), לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי סיכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על עצירת הסיוע האמריקאי לישראל.

לדברי רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות, אחת הסיבות האפשריות להתנהגות של השוק בעקבות ההודעה היא שהאפשרות להפסקת הסיוע אינה חדשה. נתניהו כבר הצהיר בעבר כי הסיוע צפוי להסתיים ב-2028, ודיבר על צמצום הדרגתי, כך שלשוק היה זמן להפנים את התרחיש. בטווח הארוך יותר, מנחם סבור כי הפסקת הסיוע עשויה גם ליצור הזדמנות לשינוי במעמדה הכלכלי של ישראל. למדינה יש גישה לשוקי האג"ח הבינלאומיים ויכולת לגייס הון, והפחתת התלות בסיוע האמריקאי עשויה לאפשר לה להציג מודל מימון עצמאי יותר, המבוסס על גיוסי חוב ועל כוחות השוק.

את הירידות הובילו מדד ת"א־מניב חו"ל ומדד הנדל"ן, שנחלשו בכ-3% ובכ-2.1%, בהתאמה. מדדי הבנייה והטכנולוגיה ירדו בכ-2.3% ובכ-1.5%, בהתאמה. מנגד, מדד הבנקים בלט לחיוב עם עלייה של כ-2%.

בין המניות שעשו תנועות משמעותיות במהלך יום המסחר:

טבע טיפסה לאחר שדיווחה על תוצאות כספיות חיוביות לרבעון השלישי, שנתמכו על־ידי צמיחה בהכנסות מהתרופות המקוריות שלה. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות ל-2026 בפעם שנייה ברציפות.

נייס נפלה בחדות לאחר שבגלובס נחשף כי החברה מפטרת כ-500 עובדים ברחבי העולם, במהלך הנוגע לכ-5% מכוח האדם שלה. הקיצוצים מגיעים בתקופה שבה נייס מתמודדת עם שינויים משמעותיים בשוק שבו היא פועלת. התקדמות הבינה המלאכותית, ובפרט כניסתם של סוכני AI המסוגלים לבצע באופן עצמאי משימות של שירות לקוחות, מעוררת שאלות בנוגע לעתידם של פתרונות תוכנה מסורתיים לניהול מוקדי שירות. במקביל, החברה משקיעה בפיתוח מוצרים המבוססים על בינה מלאכותית, במטרה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק.

בסוף המסחר ביום חמישי הקרוב יתקיים עדכון המדדים החצי־שנתי בבורסה. היקף הכסף שיזוז בשלב הנעילה צפוי לעמוד על 11.6 מיליארד שקל, כך לפי נתוני סמארטבול, שמספקת חיזוי שינויי מדדים בזמן אמת.

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הבוקר, המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית מובהקת, בהובלת ירידות חדות במניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. מדד הניקיי היפני צל ב-1.6%. מנגד, בדרום קוריאה, מדד הקוספי מוסיף 0.6%. בסין, מדד שנגחאי עולה ב-1.7%, ומדד ההאנג סנג בהונג קונג מטפס בכ-1.1%.

בניו יורק, החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה אדומה בוול סטריט. החוזים על מדד הנאסד"ק מובילים את הצניחה ומאבדים כ-0.5% (לאחר שמוקדם יותר נסחרו בעליות קלות), החוזים על ה-S&P 500 מאבדים 0.3%, והחוזים על הדאו ג'ונס נסוגים בכ-0.2%.

במקביל, מדד הפחד (VIX) זינק מעל רמת ה-20 נקודות, המאותתת על חרדה גוברת בקרב המשקיעים נוכח התוצאות המסתמנות של בחירות האמצע.

אתמול, התחדשות הביקושים למניות הקשורות לבינה מלאכותית הובילה את העליות בוול סטריט, במקביל לפתיחת ההצבעה וההמתנה לתוצאות הבחירות אמצע הקדנציה בארה"ב.

מדדי S&P 500 ונאסד"ק עלו של 0.3% ו-0.8% בהתאמה, בעוד דאו ג'ונס ננעל בירידה קלה. היסטורית, יום הבחירות עצמו נוטה להיות חיובי עבור שוק המניות. לפי נתוני Dow Jones Market Data, מאז 1970 רשם מדד S&P 500 ביום בחירות אמצע הקדנציה תשואה חיובית ממוצעת של 0.44%.

מניות השבבים התאוששו ותמכו בנאסד"ק, לאחר הלחץ שהופעל עליהן שלשום. קרן הסל SOXX עלתה ובלטה בה AMD שדיווחה הלילה על דוחות הרבעון השלישי, שהיכו את תחזיות האנליסטים והפיגו חלק מהחששות סביב קיימות ההשקעות בבינה מלאכותית. החברה הציגה הכנסות של 13.4 מיליארד דולר (צמיחה של 45% לעומת אשתקד, ומעל צפי של 13.1 מיליארד) ורווח מתואם של 2.09 דולר למניה (זינוק של 74%). מנוע הצמיחה המרכזי היה עסקי הדאטה-סנטר, שהכנסותיהם כמעט והכפילו את עצמן ל-8.5 מיליארד דולר (קפיצה של 97%), על רקע ביקוש גובר למעבדי השרתים והגרפיקה של החברה.

המנכ"לית, ליסה סו, סיפקה תחזית אופטימית להמשך, כשהיא מעריכה שקצב הצמיחה במגזר הדאטה-סנטר אף יאיץ ברבעון הנוכחי, ואותתה על יעד צמיחה שאפתני של 80% בהכנסות הכוללות בשנה הבאה. התחזית הרבעונית של AMD צופה הכנסות של 17 מיליארד דולר, מעל קונצנזוס האנליסטים. במקביל, למרות חולשה כללית בשוק המחשבים האישיים, עסקי ה-PC של AMD עמדו קרוב לציפיות עם 2.9 מיליארד דולר, והחברה מעריכה כי תמשיך להציג ביצועים טובים מהשוק בזכות התמקדות במגזרי הפרימיום והאנטרפרייז.

פלנטיר דיווחה על צמיחה של 96% בהכנסות ברבעון השלישי, והרווח שלה יותר מהכפיל את עצמו לעומת הרבעון המקביל. החברה אף העלתה את תחזית ההכנסות השנתית, והמנכ"ל אלכס קארפ תיאר את המומנטום העסקי שלה כ"חסר תקדים בהיסטוריה הכלכלית המודרנית".

למרות התוצאות החזקות, מניית החברה ירדה. הסיבה המרכזית היא החשש של המשקיעים מיכולתה של פלנטיר לשמור על קצב הצמיחה המהיר ולהצדיק שווי שוק של יותר מ-400 מיליארד דולר. אחד הנתונים שעוררו סימני שאלה הוא היקף העסקאות החדשות שעליהן חתמה החברה: 2.9 מיליארד דולר ברבעון, לעומת 3.4 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

"אנחנו סבורים שהדיון בשוק מתמקד יותר ויותר ביכולת לשמר את האצת הצמיחה על בסיס הכנסות גדול יותר, ולא בשאלה אם הביקוש הבסיסי נותר חזק", כתב ברנט ת'יל, אנליסט בג'פריס. המשמעות היא שגם תוצאות יוצאות דופן והעלאת תחזיות אינן בהכרח מספיקות כדי להרגיע משקיעים, כאשר התמחור של החברה כבר מגלם ציפיות גבוהות במיוחד.

מניית אפל הכבידה על מדד הדאו בעקבות אזהרת המנכ"ל החדש, ג'ון טרנוס, מפני שחיקה בשיעורי הרווחיות בשל העלייה החדה בעלויות שבבי הזיכרון. זאת אף שהחברה פרסמה יום קודם לכן דוחות כספיים חזקים.

טבע עלתה לאחר שתרופות הדגל סידרו לה רבעון חיובי ושיפור בתחזית ההכנסות - חברת התרופות עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, והציגה הכנסות של 4.4 מיליארד דולר.

ישראלית אחרת, נייס ירדה יממה לפני פרסום הדוחות שלה. החברה הודיעה אתמול שהיא מצמצמת כ־5% מכוח האדם שלה, שהם כ־500 עובדים ברחבי העולם. הסיבה היא שינוי ארגוני שנועד להתאים את פעילותה לעידן הבינה המלאכותית. לכאורה, הפיטורים מתבקשים.

2. שוקי האג"ח

הפלונטר הפוליטי שנוצר לאחר מערכת הבחירות המקומית לא משפיע דרמטית על פרמיית הסיכון של ישראל. ה-CDS של אג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים נסחר בשבוע החולף, מאז יום ג' שעבר, מתחת ל־100 נקודות (כאשר ביום שלמחרת הבחירות הוא חצה את הרף הסימבולי).

נראה כי המשקיעים ממתינים להתפתחויות לפני הערכת הסיכון בפועל של ישראל. יצוין כי ערב המלחמה ב־2023 עמדה הפרמיה על מתחת ל־80 נקודות, ובעת המלחמה, בחורף 2024, לאחר מבצע הביפרים, טיפסה והתקרבה ל־200 נקודות.

בשוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב נרשמות הבוקר ירידות תשואות חדות (ועליית מחירים), כאשר המשקיעים בורחים אל נכסי המקלט הבטוחים בעקבות צניחת החוזים העתידיים במניות. הריצה לאג"ח מגיעה ברקע ניצחון של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע, הכולל ככל הנראה מהפך בבית הנבחרים, וחשש מפני האטה בפריסת חוות השרתים של תעשיית ה-AI. התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים נופלת בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 4.902%, התשואה ל-30 שנה יורדת ל-5.29%, והתשואה לשנתיים, הרגישה במיוחד לתחזיות הריבית, נסוגה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.55%.

בשוק האג"ח הקונצרניות נמשכת הסערה - התשואות על החוב שהנפיקו ענקיות הטכנולוגיה (Hyperscalers) עלו בתחילת השבוע והגיעו לרמות הגבוהות ביותר מתחילת השנה, לפי אנליסטים של ג'יי.פי מורגן.

אחד הגורמים המרכזיים לעלייה הוא האג"ח של אורקל, שמשקיעים דורשים פרמיית סיכון גבוהה יותר כדי להחזיק בהן. לפי הערכות הבנק, המרווחים באג"ח של אורקל הגיעו לכ-2.8 פעמים המרווח במדד רחב של אג"ח בדירוג השקעה - יחס שהבנק הגדיר כ"שיא היסטורי".

המשקיעים עוקבים מקרוב אחר התשואות על החוב של ענקיות הטכנולוגיה, במיוחד על רקע ההשקעות העצומות בתשתיות בינה מלאכותית. זאת כאשר המלווים נעשים בררנים יותר בבחירת החברות והפרויקטים בתחום ה-AI שאליהם הם מוכנים להזרים אשראי. המשמעות היא שעלויות המימון של חברות הטכנולוגיה הופכות למדד חשוב יותר ויותר לבחינת האמון של שוק האשראי בתנופת ההשקעות בבינה מלאכותית.

בתוך כך, אתמול פורסם שמטא מתכננת לגייס בין 20 ל-25 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח, במטרה לממן את הרחבת השקעותיה בתשתיות בינה מלאכותית, במודלים ובשירותי AI. לפי גורמים המעורים בפרטים, שביקשו להישאר בעילום שם, כשני שלישים מההנפקה יהיו נקובים בדולרים והשליש הנותר באירו. התמחור הסופי של האג"ח צפוי להתפרסם במהלך יום שלישי אחר הצהריים. מטא סירבה להגיב לדיווח.

הגיוס מגיע ימים ספורים לאחר שסוכנות הדירוג S&P Global Ratings שינתה את תחזית הדירוג של מטא מיציבה לשלילית, תוך שהיא מותירה את דירוג האשראי AA-. בסוכנות הצביעו על "אי-ודאות" סביב היקף השקעות ההון העצומות של החברה ועל תזרים המזומנים החופשי השלילי שלה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

המטבע האמריקאי המשיך במגמה החיובית, הוסיף 0.67% מול השקל (יציג 3.15 שקלים) ומשלים זינוק של מעל 4% מאז סוף אוקטובר. לדברי שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט, חרף התנודות החדות שראינו סביב הבחירות בישראל, מדובר במגמה גלובלית ברורה: "השקל בעיקר חזר למגמה הנגזרת משוקי המניות ושוק ההון הגלובלי".

קצביאן מסביר כי "הירידה החדה של כ־10% בחוזים על הנאסד"ק מאז ה־6 באוקטובר הובילה להיחלשות השקל ב־3%־4%". ירידות אלו מובלות, לדבריו, "בשל החששות מהכדאיות הכלכלית של השקעות הענק בבינה מלאכותית ו"ממיקוד השוק בתזרים המזומנים של ענקיות הטכנולוגיה. בנוסף, המתיחות מול איראן מוסיפה לאי־הוודאות בטווח הקצר. עם זאת, הוא מעריך שבראייה של חצי שנה עד שנה קדימה, התאוששות במניות בארה"ב צפויה לשוב ולתמוך בשקל.

שוק האנרגיה ממשיך להציג תנודתיות חדה. הבוקר שבו מחירי הנפט למגמה שלילית, כאשר מחיר חוזה הברנט נחלש בכ-0.8% לרמה של 102.78 דולר לחבית, והנפט האמריקאי (WTI) יורד בכ-1% ל-95.14 דולר לחבית. ירידות אלו ממשיכות את כיוון המסחר מיום שני, בו צלל הנפט בעקבות דיווחים על מגעים דיפלומטיים בתיווך קטאר ורצון להגיע להסדר בין ארה"ב לאיראן - התפתחויות שגוברות בשלב זה על החששות מהתקריות הביטחוניות האחרונות במפרץ.

על רקע התנודתיות והירידות במחירים, ג'ף קארי, אסטרטג בכיר לשעבר בגולדמן זאקס ומייסד Real Macro, מציין כי הגיע הזמן לממש רווחים בטווח הקצר. לדבריו, הסלמה במצר הורמוז תהיה הרסנית לשני הצדדים ולכן סבירותה נמוכה. עם זאת, קארי סבור כי "מחזור העלייה המבני" עדיין בתוקף, וממליץ למשקיעים להתמקד כעת בחברות תשתית ולוגיסטיקה של נפט במקום בסחורה עצמה. במקביל, רובין ברוקס, עמית בכיר במכון ברוקינגס, מחזק את כיוון הירידות וטוען כי "השווי ההוגן" של חבית ברנט עומד על כ-87 דולר בלבד, כך שכל מחיר מעל לכך הוא בגדר "פרמיית סיכון" שצפויה להתפוגג ככל שהמגעים המדיניים יתקדמו.

4. מאקרו

הדמוקרטים צפויים להשיג שליטה בקונגרס בבחירות האמצע בארה"ב, והשווקים מגיבים לכך בחשש. המפלגה תשלוט בשני הבתים, ובכך תשים קץ לשליטה הרפובליקאית המלאה בשנתיים הראשונות של הכהונה השנייה של הנשיא דונלד טראמפ. הניצחון בבית הנבחרים היה צפוי, אך השליטה בסנאט נותרה על כף המאזניים כמעט עד הסוף.

השווקים הגיבו לבחירות בירידות: החוזים העתידיים על ה-S&P 500 והחוזים על הנאסד"ק נפלו. התשואה על האג"ח הממשלתי ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-4.906%, והדולר נחלש מול רוב המטבעות: מדד הדולר ירד ב-0.4% לרמה של 101.34, והאירו עלה ב-0.5% ל-1.1249 דולר. גם באסיה נרשמו ירידות, כשמדד הקוספי הדרום קוריאני והניקיי היפני ירדו.

אנקור בנרג'י מרויטרס מציין כי שווקי ההימורים סימנו ציפייה גוברת לסוויפ דמוקרטי, עם יותר מ-1.48 מיליארד דולר שהושקעו בהימורים על הבחירות. צ'רו צ'אנאנה, אסטרטגית ההשקעות הראשית של Saxo, הסבירה שהשווקים מתמחרים כנראה הופעה דמוקרטית חזקה מהצפוי, מה שעשוי להפחית את הציפיות לגירוי פיסקלי נוסף. עם זאת, לדבריה, ירידת התשואות עשויה בסופו של דבר להעניק הקלה, ו"המכירה הראשונית לא בהכרח תימשך".

הסיכון המרכזי שהאנליסטים מזהים הוא רגולציה ופיקוח על חברות ה-AI והטכנולוגיה הגדולה, בעיקר על רקע ההתנגדות הציבורית הגוברת להקמת מרכזי נתונים. אנתוני סאגלימבני, האסטרטג הראשי של אמריפרייז, מעריך שרוב דמוקרטי גדול בשני הבתים עלול להפעיל לחץ על הטרייד הטכנולוגי. האנליסטים רואים סיכוי נמוך לחקיקה שתפגע קשות בהקמת מרכזי הנתונים, אך מצפים לחקירות בסקטור.

גם המירוצים המקומיים חשובים לא פחות. בטקסס, ג'יימס טלריקו הדמוקרט הביס את קן פקסטון, וג'ינה הינוחוסה הדמוקרטית הביסה את המושל המכהן גרג אבוט. בג'ורג'יה, נבחרה קיז לאנס בוטומס למושלת.

טפאס סטריקלנד, האסטרטג הראשי של ANZ, מעריך ששתי המדינות האלה מהוות יחד כשליש מכלל ההוצאות והפרויקטים של מרכזי נתונים ל-AI, והוא מזהה פוטנציאל להאטה שתתגלגל לשאר סקטור ה-AI. אנליסט Mirae Asset, קים סוק-הוואן, מזהיר שהקפאה זמנית של מרכזי נתונים בטקסס, כפי שהוטל בניו יורק, תעכב פרויקטים נוספים. מנגד, ב-UBS אינם מצפים ששינוי בשליטה בקונגרס יקלקל את ההתרחבות של מרכזי הנתונים, משום שרבות מההחלטות הרלוונטיות מתקבלות ברמה המדינתית והמקומית.

החשש השני הוא קיפאון חקיקתי. אד ירדני, אסטרטג השווקים הוותיק, הזהיר שניצחון דמוקרטי מלא עלול להיות "אמבטיית קרח למניות", משום שהמשקיעים עדיין לא תמחרו אותו במלואו. לדבריו, שיתוק פוליטי עלול לסבך את המשא ומתן על ההוצאה הממשלתית ועל תקרת החוב, להעלות את תשואות האג"ח ולהכביד על מכפילי השווי.

אלכס מוריס, מייסד F/m Investments, צופה שהמשקיעים יתמקדו בשבועות הקרובים בסוגיה הפיסקלית, וקובע שאף מועמד לא רץ על מצע של אחריות תקציבית. ניק פרס מ-Vantage Point Asset Management מוסיף שייתכנו עימות על תקרת החוב ואף ניסיון להדיח את הנשיא. גם ב-UBS מעריכים שהמאבקים על תקרת החוב ב-2027 עשויים ליצור תנודתיות, אך מצפים שהתשואות על האג"ח יתייצבו מעט נמוך יותר ב-12 החודשים הקרובים, משום שההאטה באינפלציה תגבר על החשש הפיסקלי.

גם UBS מעריכה שהמאבקים על תקרת החוב ב-2027 עשויים ליצור תנודתיות. עם זאת, הבנק מצפה שהתשואות על האג"ח יתייצבו מעט נמוך יותר ב-12 החודשים הקרובים, משום שההאטה באינפלציה תגבר על החשש הפיסקלי.

האנליסטים מדגישים שגם בתרחיש של גל כחול, הנשיא שומר על כוח רב. טאי הוי, האסטרטג הראשי לאסיה-פסיפיק ב-JPMorgan Asset Management, מציין שטראמפ עדיין יכול להשפיע על השווקים דרך סחר ומכסים, מדיניות חוץ ורגולציה קיימת. לדבריו, הדמוקרטים לא צפויים להשיג רוב של שני שלישים, הדרוש לגבור על וטו נשיאותי. גם ב-UBS מעריכים שרוב צר ויכולת הווטו ייתנו מענה מוגבל לחקיקה מרחיקת לכת.

האנליסטים מדגישים שגם בתרחיש של גל כחול, הנשיא שומר על כוח רב. טאי הוי, האסטרטג הראשי לאסיה-פסיפיק ב-JPMorgan Asset Management, מציין שטראמפ עדיין יכול להשפיע על השווקים דרך סחר ומכסים, מדיניות חוץ ורגולציה קיימת. לדבריו, הדמוקרטים לא צפויים להשיג רוב של שני שלישים, הדרוש לגבור על וטו נשיאותי. גם UBS מעריכה שרוב צר ויכולת הווטו ייתנו מענה מוגבל לחקיקה מרחיקת לכת.

מייקל ארון, האסטרטג הראשי של State Street Global Advisors, סבור שהסיכון הגדול לשווקים אינו הגל הכחול עצמו אלא תגובת יתר של המשקיעים. "הנביחה לרוב גרועה מהנשיכה", הוא אומר, והוסיף שהתקופות שאחרי בחירות האמצע חזקות היסטורית.

הנתונים של בלקרוק מצביעים על כך שמאז 1970 ה-S&P 500 עלה בממוצע ב-14.1% בששת החודשים שאחרי בחירות האמצע, לעומת 5.7% בתקופות דומות שאינן אחרי בחירות כאלה. בנוסף, בלקרוק מצביעים על כך

כשמפלגה איבדה שליטה מאוחדת בוושינגטון, העלייה הממוצעת הייתה 10.4%, לעומת 16.1% כשהמפלגה זכתה בשליטה או כשהקונגרס נותר מפוצל.

אלכסנדר דרבוביץ, ה-CIO של Indosuez Wealth Management, מציין שהמשקיעים נכנסו לבחירות בזהירות רבה, אך האסטרטגים רואים יסודות חזקים בשוק. גם ירדני, שהזהיר מפני הירידות, אמר שהוא רואה בירידה משמעותית הזדמנות קנייה, לאור חוזקם של המשק האמריקאי ורווחי החברות.

ב-Evercore ISI, שפרסמה לפני הבחירות ניתוח תרחישים, ההמלצה הכללית היא לקנות חולשה בשוק המניות, למעט בתרחיש הקיצוני השלילי (בו הדמוקרטים זוכים בשני הבתים, הרפובליקאים מערערים על התוצאות ובמקביל מתרחשת הסלמה צבאית מול איראן - תרחיש בו המדד צונח במעל 10% לכ-6,800 נקודות, ירידות ש"אין לקנות"). תרחיש הבסיס של Evercore, קונגרס מפוצל, איתר את המדד ב-7,750 נקודות בסוף השנה. בשלב זה אין ערעור על התוצאות, ובשוק הנפט, שירד ביום שלישי לשפל של ארבעה שבועות, נשמעים הדים של מגעים לסיום המלחמות באוקראינה ובאיראן, גם אם התקיפות האחרונות מעוררות חשש להפרעות באספקה.

המשקיעים יפנו עכשיו לנתוני המאקרו. ביום שלישי פורסם סקר המשרות הפנויות (JOLTS), שהראה 7.523 מיליון משרות בספטמבר, מעל הצפי ל-7.125 מיליון. היום יפורסמו מדד התעסוקה של ADP ומדדי מנהלי הרכש של ISM ושל S&P Global למגזר השירותים, אך העיניים נשואות לדוח התעסוקה לאוקטובר, שיפורסם ביום שישי.

5. תחזית

מדד ה-S&P 500 מתנדנד בימים אלו מעל רמת תמיכה קריטית שעלולה לקבוע את כיוון השוק עד לסוף השנה. ג'ייסון האנטר, אסטרטג טכני בכיר ב-J.P. Morgan Securities, מזהיר בסקירה ללקוחות כי המדד בוחן כעת מקרוב את רמת ה-7,500 נקודות - רף התמיכה הקריטי שנרשם באמצע ספטמבר ובולם את גל הירידות הנוכחי.

"מאז תחילת הקיץ ראינו באזור זה סף קריטי עבור השוק, שמתחתיו להערכתנו לחץ המכירות, התנודתיות והמתאם בין המניות עלולים לזנק באופן דרמטי", מזהיר האנטר. בדבריו על עליית המתאם (קורלציה), מתכוון האנטר למצב של פאניקה בשווקים שבו המשקיעים מוכרים נכסים מכל הבא ליד, כך שכל המניות והמגזרים נחתכים במקביל.

לפי הניתוח של J.P. Morgan, פריצה כלפי מטה של רף זה תוביל לנפילה מהירה לתחנה הבאה. "אנו מאמינים כי שבירה של מדד ה-S&P 500 מתחת לאזור ה-7,500 תוביל לירידה חדה אל רמת התמיכה הבאה ב-7,237 עד 7,313 נקודות", כותב האנטר. אזור זה משלב כמה עוגנים טכניים מרכזיים: הממוצע הנע ל-200 ימים (המייצג את המגמה ארוכת הטווח), שפלי המסחר שנרשמו ביוני ויולי, ורמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% מהגל העולה שהחל במרץ והגיע לשיא באוקטובר.

אם גם אזור תמיכה זה ייפרץ, האנטר מעריך כי ה"רצפה" הבאה של השוק לרבעון הרביעי תתייצב בטווח של 6,900 עד 7,100 נקודות - אזור המגלם נסיגה של כ-10% משיא כל הזמנים (7,844.52 נקודות) והכנסה רשמית של המדד לטריטוריה של "תיקון" (Correction) בשווקים.

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