קבוצת המסעדות ניראור, שבבעלות איש העסקים ניר מעתוק, מרחיבה את פעילותה בהשקעה מוערכת של כ-15 מיליון שקל. במסגרת המהלך מתכננת הקבוצה לפתוח שבעה סניפים חדשים של מותגי החברה. ההתרחבות תתמקד ברשתות צ'וקה, סושי בזל ולאקי צ'יקן, הפועלות בתחום המזון האסייתי והעוף המטוגן.

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במסגרת התוכנית צפוי מותג סושי בזל לפתוח מסעדה שלישית במודיעין, שתצטרף למסעדות הקיימות בתל אביב ובנתניה. במקביל, רשת המזון האסייתי צ'וקה, המונה כיום 21 סניפים, תפתח שני סניפים נוספים באילת ובבית חנינא.

התרחבות נוספת מתוכננת ברשת העוף המטוגן לאקי צ'יקן, שבה רכשה קבוצת ניראור שותפות במרץ האחרון, לצד מייסדי הרשת רז רוזלס ושלו נחמן. לאחר פתיחת סניף בבאר יעקב, מתכננת הרשת לפתוח שלושה סניפים נוספים באשדוד, בקריית אונו ובמודיעין.

קבוצת ניראור מחזיקה גם ברשתות ווק טו ווק וצ'יינה טאון, וכן במסעדת ברטה של השף יוסי שיטרית. לדברי הקבוצה, ההתרחבות הנוכחית מתבססת על הרחבת פעילותם של המותגים הקיימים וכניסה לאזורים גיאוגרפיים חדשים, תוך שימוש במערכי ניהול ותפעול משותפים.

ניר מעתוק, הבעלים ומנכ"ל הקבוצה, מסר כי "אנחנו מזהים הזדמנויות להרחיב את פעילות המותגים שלנו לאזורים ולקהלים חדשים, וממשיכים להשקיע בפיתוחם"