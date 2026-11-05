חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת עקפה את התחזיות ברבעון השלישי, הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. הכנסות החברה צמחו ב-10.2% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-275 מיליון דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו להכנסות דומות לאלה שנרשמו ברבעון המקביל. אף ששני מגזרי הפעילות המרכזיים של החברה, החשמל והמוצרים, רשמו ירידה קלה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, הכנסות מגזר אגירת האנרגיה זינקו ב-145% ל-49.9 מיליון דולר. מגזר זה גם תורם רווחיות גולמית גבוהה יותר.

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בשורה התחתונה, אורמת רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 45.3 מיליון דולר, עלייה של 11.9% בהשוואה לרבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, הרווח הנקי הסתכם ב-34.8 מיליון דולר, עלייה של 39.8%, והרווח למניה הגיע ל-51 סנט, לעומת תחזיות האנליסטים ל-35 סנט בלבד.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 צמחו הכנסות אורמת ב-31.4% לכ-938 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם בכ-160 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP נרשם רווח של 146 מיליון דולר, לצד EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של כ-493 מיליון דולר.

אורמת עדכנה את רכיבי התחזית שלה לשנה כולה, תוך העלאה קלה של אמצע טווח תחזית ההכנסות. החברה צופה כעת הכנסות שנתיות של 1.17-1.2 מיליארד דולר, למרות הפחתת תחזית ההכנסות של מגזר החשמל ל-700-710 מיליון דולר, לעומת 710-725 מיליון דולר בתחזית הקודמת. מנגד, תחזית ההכנסות של מגזר אגירת האנרגיה הועלתה ל-160-170 מיליון דולר, לעומת 140-155 מיליון דולר בתחזית הקודמת, וגם תחזית מגזר המוצרים עודכנה כלפי מעלה. במקביל, החברה צופה EBITDA מתואם שנתי של 640-650 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 630-650 מיליון דולר.

"רווחיות שיא במגזר אגירת האנרגיה"

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת, מסר כי התוצאות החזקות ברבעון השלישי נובעות מרווחיות שיא במגזר אגירת האנרגיה, הודות לתחנות חדשות שנוספו, לזמינות גבוהה של הנכסים ולתעריפי Merchant גבוהים ב-PJM. לדבריו, התוצאות תומכות בהעלאת אמצע טווח התחזיות להכנסות ול-EBITDA.

"בעוד שאנו ממשיכים להוסיף כושר ייצור חדש ולהרחיב את פורטפוליו מגזר החשמל שלנו, הכנסות המגזר ירדו מעט, ב-2.1%, ברבעון השלישי לעומת אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מירידה בייצור בתחנת פונה בעקבות השבתה לא מתוכננת שנגרמה כתוצאה מהוריקן. השפעה זו קוזזה בחלקה עם תחילת ההפעלה המסחרית בחודש יולי של תחנת הכוח הגיאותרמית שלנו בדומיניקה, בעלת הספק של 10 מגה-וואט, ועם השיפור בביצועים של תחנת אולקריה בקניה".

בלשר התייחס גם לתוכנית הצמיחה של אורמת, שהוצגה לאחרונה, ובמסגרתה מתכננת החברה להכפיל עד סוף 2030 את כושר הייצור שלה בהשוואה לסוף 2025, ולהגיע לקצב הכנסות שנתי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר ולקצב EBITDA מתואם שנתי של יותר ממיליארד דולר.

"על רקע הביקוש הגובר לחשמל אמין 24 שעות ביממה ופורטפוליו הולך וגדל של פרויקטים עם הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל, אנו מאמינים כי אורמת ממוצבת היטב להשגת צמיחה בת קיימא וליצירת ערך לטווח הארוך לבעלי המניות", אמר בלשר.

אורמת נסחרת בניו יורק ובתל אביב לפי שווי של 5.8 מיליארד דולר.