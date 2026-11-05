S&P הוציאה דוח שגוי על בנק מזרחי טפחות - ונאלצה לתקן

חברת סטנדרד אנד פורס (S&P) העולמית נאלצה לתקן היום דוח שהופץ למשקיעים על בנק מזרחי-טפחות. בעדכון דירוג שנראה שגרתי בשאר פרטיו, האנליסטים העריכו כי תחול ירידה חדה בתשואה להון של הבנק כבר השנה ובהמשך בשנים 2027-2028, דבר שהפתיע חלק מהפעילים בשוק ההון המקומי וגרם ללחץ שלילי על המניה במשך מספר שעות. בהמשך יצא עדכון לנתונים. את תגובת S&P לא ניתן היה להשיג והיא תובא ככל שתתקבל.

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מדד הבנקים נופל היום בשיעור חד ובתחילת יום המסחר איבד אף יותר מהמדד הכללי. הירידות במניות הבנקים נובעות ככל הנראה מהפלונטר הפוליטי בארץ, וכן על רקע ניצחון המפלגה הדמוקרטית בקונגרס בארה"ב. מוקדם יותר מניית מזרחי טפחות הובילה בירידות חדות יותר (של 4.5%) שהתאזנו בהמשך, וזאת כנראה ניתן לייחס לדוח החריג שתוקן.

בדוח, שהוכן על ידי האנליסטים רג'ינה ארג'ניו ומתן בנימין, הותירה S&P את דירוג הבנק על BBB+ וציינה כי מדובר בדירוג "יציב", כלומר ללא צפי לשינוי בדירוג או להרעה בו. "בתור בנק המשכנתאות הגדול בישראל, מזרחי-טפחות נהנה ממותג ביתי חזק", מציינים האנליסטים. הם הוסיפו כי "היכולת של מזרחי לשמור על עלויות (תפעוליות) ועלויות הסיכונים, למרות הזעזועים הגיאופוליטיים והאטה כלכלית, עזרו לו לשמר תשואה על ההון 'בריאה' של 17%-18% במהלך השנים האחרונות".

אלא שבדוח המקורי צפו האנליסטים כי לנוכח התגברות התחרות במערכת הבנקאית והפחתות הריבית של בנק ישראל, תסתכם התשואה להון של הבנק ב-12%-13.3% בלבד בשנת 2026, מה שאמור לגלם ירידה חדה בנתון ברבעון השלישי והרביעי השנה, משום שבמחצית הראשונה הוא עמד על 15% (ובניטרול השפעת המס המיוחד על הבנקים על 17%). כאמור תיקון שהוצא בצהריים הציג שהתשואה להון הצפויה השנה תנוע בין 14% ל-14.9%. ואילו בשנה הבאה במקום תחזית לתשואה נמוכה מאוד של 11.9%-13%, חוזים כעת ב-s&p תשואה על ההון דומה של 14%-14.9%.

בשעה האחרונה התמתנו הירידות במניות מזרחי-טפחות, לאחר שבשוק התברר לפעילים שמדובר בטעות.